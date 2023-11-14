14 ноября россияне вели штурмовые действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 14 ноября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются шестьсот двадцать девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

В течение суток произошло 57 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 42 авиационных удара, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории россии, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Клюсы, Сеньковка, Гремяч Черниговской области; Волфино, Веселовка, Турья Сумской области; Ветеринарное, Старица, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области, где наши воины отразили 7 атак. Противник нанес авиационные удары возле населенных пунктов Ольшана и Чернещина Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Надии и Серебрянского лесничества Луганской области. Нанес авиационные удары вблизи Песчаного Луганской области и Серебрянки, Северска, Спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Луганской области и Ямполевка, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где наши защитники отразили 10 атак. Противник нанес авиационный удар неподалеку от Клещиевки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались населенные пункты Хромово, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

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На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Авдеевки, Северного, Тоненького, Водяного и восточнее Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражены 15 атак. Враг нанес авиационные удары возле Архангельского, Новокалинового, Ласточкиного, Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении захватчики при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отразили 18 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Антоновка.

На Шахтерском направлении враг вел штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Урожайного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелыам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Работино, Орехов, Новоандреевка, Пятихатки, Лобково, Плавни Запорожской области.

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На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоберислав и Берислав Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Осокоровка, Дорожное, Берислав, Ольговка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также противовоздушной обороной уничтожены 2 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 17 артиллерийских средств, 3 средства противовоздушной обороны и склад горюче-смазочных материалов противника".

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