Военное образование и вопросы разминирования территорий, - заместитель министра обороны Павлюк в Брюсселе обсудит направления сотрудничества с НАТО
Заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил о визите в Брюссель для проведения встреч с партнерами в НАТО и участия в работе заседания Комитета по обороне и безопасности Совета Украина-НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграм-канале.
Павлюк отметил: "С рабочим визитом в Брюсселе. На повестке дня - двусторонние встречи нашей делегации с партнерами в Альянсе.
В частности, с помощником генерального секретаря НАТО по операциям господином Томасом Гоффусом, а также директором программы DEEP Мариушем Солисом.
Работаем над углублением сотрудничества с Североатлантическим союзом на всех уровнях. Также в фокусе внимания – военное образование и вопросы разминирования территорий.
Кроме того, предусмотрено участие в работе первого полноценного заседания Комитета по вопросам обороны и безопасности Совета Украина-НАТО, созданного для выполнения решений Вильнюсского саммита НАТО".
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https://www.uasouth.media/news/543
я 6 січня придбав смартфон - вийшов в ефір........
питання є??????
Лук......
погано із гумором
йди проспись
занадто багато вживаєш алкоголю
бот - зареєстований ... /.... 2023
Веде себе "жестко" по "мандричці"........
БО НЕ В Тік поставив йому інші завдання....
Вона постійно "пургу" несе - і не важно : по темі чи не по темі
Читають і все розуміють - в Україні багато розумних людей!
Бермудський трикутник Міноборони
А не "прочитали- ну й маладца"
Або беріть в лапки не свої тези....
"Не тули сліпого до плоту"