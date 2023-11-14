РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8580 посетителей онлайн
Новости Украина - НАТО
1 220 28

Военное образование и вопросы разминирования территорий, - заместитель министра обороны Павлюк в Брюсселе обсудит направления сотрудничества с НАТО

павлюк,олександр

Заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил о визите в Брюссель для проведения встреч с партнерами в НАТО и участия в работе заседания Комитета по обороне и безопасности Совета Украина-НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграм-канале.

Павлюк отметил: "С рабочим визитом в Брюсселе. На повестке дня - двусторонние встречи нашей делегации с партнерами в Альянсе.

В частности, с помощником генерального секретаря НАТО по операциям господином Томасом Гоффусом, а также директором программы DEEP Мариушем Солисом.

Работаем над углублением сотрудничества с Североатлантическим союзом на всех уровнях. Также в фокусе внимания – военное образование и вопросы разминирования территорий.

Кроме того, предусмотрено участие в работе первого полноценного заседания Комитета по вопросам обороны и безопасности Совета Украина-НАТО, созданного для выполнения решений Вильнюсского саммита НАТО".

Читайте также: В Украине формируют 10 инженерно-саперных батальонов для гуманитарного разминирования, - Минобороны

Автор: 

НАТО (10177) Павлюк Александр (191)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Ще одне убожество послали за кордон, за гроші платників податків.
показать весь комментарий
14.11.2023 20:00 Ответить
+2
Вона постійно якусь фігню ліпить
показать весь комментарий
14.11.2023 20:32 Ответить
+2
Я ТЕЖ ЦЕ ПОМІТИВ.....
Вона постійно "пургу" несе - і не важно : по темі чи не по темі
показать весь комментарий
14.11.2023 20:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЧИ ОТРИМАЄ УКРАЇНА РОСІЙСЬКІ ГРОШІ - ІНТЕРВ'Ю З КАНАДСЬКОЮ СЕНАТОРКОЮ

Що планує робити Канада з російськими активами і чому це важливо для України - дізнався Андрій Куликов у канадській парламентарки Ратни Омідвар. До увашої уваги відео та текстове інтервʼюРатна Омідвар - канадська політикиня, яка внесла на розгляд Сенату законопроект, за яким активи РФ у Канаді мають бути вилучені і передані Україні. Сенаторка певна: саме так мають чинити і інші цивілізовані країни. Подивитися інтерв'ю можна тут
https://www.uasouth.media/news/543
показать весь комментарий
14.11.2023 19:49 Ответить
Ви НАТАЛИЯ ГОНЧАР чи НАТАЛІЯ ГОНЧАР???
показать весь комментарий
14.11.2023 20:04 Ответить
а ви лук чи цибуля?
показать весь комментарий
14.11.2023 20:05 Ответить
запитання на запитання?
показать весь комментарий
14.11.2023 20:06 Ответить
є відповідь - 6 січня 2023 року масований захід подлякоботів
показать весь комментарий
14.11.2023 20:10 Ответить
це я уже чув
я 6 січня придбав смартфон - вийшов в ефір........
питання є??????
показать весь комментарий
14.11.2023 20:14 Ответить
LUK
Лук......
показать весь комментарий
14.11.2023 20:10 Ответить
Причім тут цибуля, чоловік лук, той що стріляє стрілами...😀
показать весь комментарий
14.11.2023 20:43 Ответить
у вас погано з гумором ?
показать весь комментарий
14.11.2023 20:50 Ответить
У неї тільки мандричка на:
погано із гумором
йди проспись
занадто багато вживаєш алкоголю
бот - зареєстований ... /.... 2023
Веде себе "жестко" по "мандричці"........
показать весь комментарий
14.11.2023 22:06 Ответить
Ще одне убожество послали за кордон, за гроші платників податків.
показать весь комментарий
14.11.2023 20:00 Ответить
Умеров не встигає....
БО НЕ В Тік поставив йому інші завдання....
показать весь комментарий
14.11.2023 20:05 Ответить
Єрмака ферма ?
показать весь комментарий
14.11.2023 20:12 Ответить
Чому дЄрмака? Я - від імені народу України!!!!!!
показать весь комментарий
14.11.2023 20:15 Ответить
де Ви бачили, щоб ставленика дЄрмака (я маю на увазі умерова ) ферма його фальшувала - у Вас пазли ліпляться ?????
показать весь комментарий
14.11.2023 20:18 Ответить
Вона постійно якусь фігню ліпить
показать весь комментарий
14.11.2023 20:32 Ответить
Я ТЕЖ ЦЕ ПОМІТИВ.....
Вона постійно "пургу" несе - і не важно : по темі чи не по темі
показать весь комментарий
14.11.2023 20:36 Ответить
дякую - мені так подобається, як навколо мене гуртються по команді ФАС!
показать весь комментарий
14.11.2023 20:53 Ответить
Та кому це потрібно????? гуртуватися....!!!
Читають і все розуміють - в Україні багато розумних людей!
показать весь комментарий
14.11.2023 22:09 Ответить


Бермудський трикутник Міноборони
показать весь комментарий
14.11.2023 20:16 Ответить
тут тема інша - не вкидайте тут різну херню....
показать весь комментарий
14.11.2023 20:26 Ответить
прочитали- ну й маладца
показать весь комментарий
14.11.2023 20:56 Ответить
ну й маладці......
А не "прочитали- ну й маладца"
Або беріть в лапки не свої тези....
показать весь комментарий
14.11.2023 22:20 Ответить
Т. ніколаєнко підвищуєте СТАТУС?????
показать весь комментарий
14.11.2023 20:28 Ответить
її дописи дуже поважає Безсмертний - я дослухалася його
показать весь комментарий
14.11.2023 20:55 Ответить
Її дописи ми можемо і самі прочитати- при бажанні.....
"Не тули сліпого до плоту"
показать весь комментарий
14.11.2023 22:14 Ответить
 
 