Военное образование и вопросы разминирования территорий, - заместитель министра обороны Павлюк в Брюсселе обсудит направления сотрудничества с НАТО

Заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил о визите в Брюссель для проведения встреч с партнерами в НАТО и участия в работе заседания Комитета по обороне и безопасности Совета Украина-НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграм-канале.

Павлюк отметил: "С рабочим визитом в Брюсселе. На повестке дня - двусторонние встречи нашей делегации с партнерами в Альянсе.

В частности, с помощником генерального секретаря НАТО по операциям господином Томасом Гоффусом, а также директором программы DEEP Мариушем Солисом.

Работаем над углублением сотрудничества с Североатлантическим союзом на всех уровнях. Также в фокусе внимания – военное образование и вопросы разминирования территорий.

Кроме того, предусмотрено участие в работе первого полноценного заседания Комитета по вопросам обороны и безопасности Совета Украина-НАТО, созданного для выполнения решений Вильнюсского саммита НАТО".

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