В течение 14 ноября россияне нанесли 4 ракетных и 42 авиационных удара, совершили 26 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию по ударам российских оккупантов по территории Украины в течение 14 ноября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В целом враг нанес 4 ракетных и 42 авиационных удара, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие среди гражданского населения".

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