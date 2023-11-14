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В течение 14 ноября россияне нанесли 4 ракетных и 42 авиационных удара, совершили 26 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

обстріл

Генштаб ВСУ обнародовал информацию по ударам российских оккупантов по территории Украины в течение 14 ноября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В целом враг нанес 4 ракетных и 42 авиационных удара, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие среди гражданского населения".

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4 БПЛА вразили виробничу територію Мозирського НПЗ (Білорусь) . Вибух, пожежі.

"Не встановлений об'єкт" (пов. ГЗМ 11.‎11.‎2023) на 5 км на південний схід від Максимівки тот, Крим), знищений ударом MGM-140B ATACMS Block 1A, випущеної з р-ну н\п Одеса (Україна) був мобільним підрозділом радіоелектронної розвідки і електронної протидії, що обслуговувався особовим складом "Школи електронної протидії Національного університету оборонних технологій Китайської народно-визвольної армії (中国人民解放军国防科技大学电子对抗学院). В результаті удару загинуло 16 і поранено 6 членів підрозділу. Серед загиблих - не встановлений високопоставлений політичний комісар. Поранені евакуйовані до 1602-о військового клінічного госпіталю ПівдВО (м. Ростов-на-Дону, РФ) Вірогідні причини перебування підрозділу на окупованих територіях України - вивчення досвіду РЕБ і тестування власних систем. В момент атаки підрозділ здійснював заходи активної протидії.

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14.11.2023 20:25 Ответить
 
 