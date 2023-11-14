14 ноября под Авдеевкой ВСУ сбили российский Су-25, - представитель Сил обороны Штупун

14 ноября на Авдеевском направлении Силами обороны был сбит очередной российский самолет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун заявили в комментарии "УП".

Во вторник украинские защитники уничтожили штурмовик Су-25. Оружие, из которого была поражена воздушная цель врага, пока не уточняется.

Спикер ОСГВ "Таврия" добавил, что это уже 8-й уничтоженный самолет противника на Авдеевском направлении с начала активизации его штурмовых действий, то есть от 10 октября 2023 года.

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