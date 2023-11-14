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Новости Агрессия России против Украины Война
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14 ноября под Авдеевкой ВСУ сбили российский Су-25, - представитель Сил обороны Штупун

су

14 ноября на Авдеевском направлении Силами обороны был сбит очередной российский самолет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун заявили в комментарии "УП".

Во вторник украинские защитники уничтожили штурмовик Су-25. Оружие, из которого была поражена воздушная цель врага, пока не уточняется.

Спикер ОСГВ "Таврия" добавил, что это уже 8-й уничтоженный самолет противника на Авдеевском направлении с начала активизации его штурмовых действий, то есть от 10 октября 2023 года.

Читайте также: С 10 октября уничтожено уже шесть вражеских самолетов Су-25, - представитель Сил обороны Таврического направления Штупун

Автор: 

самолет (3659) Авдеевка (2444) Штупун Александр (82)


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Топ комментарии
+12
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14.11.2023 20:41 Ответить
+9
а с какого х. над нашей Авдеевкой должен летать расийский военный самолет?
он должен быть уничтожен
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14.11.2023 20:46 Ответить
+4
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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14.11.2023 21:18 Ответить
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14.11.2023 20:41 Ответить
а с какого х. над нашей Авдеевкой должен летать расийский военный самолет?
он должен быть уничтожен
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14.11.2023 20:46 Ответить
- Будешь ты стрелком-радистом, а в душе - пилот, будешь ты летать со свистом задом наперёд... (с)
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14.11.2023 20:51 Ответить
Господи збережи Україну від кацапських невігласів !!!
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14.11.2023 20:52 Ответить
Це дуже добре , але головної проблеми не вирішує - КАБи скидають не ці літаки .
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14.11.2023 20:57 Ответить
Вивчайте матчастину.
СУ-25СМ3 можуть нести КАБ 500-С (супутникова навігація), або КАБ 500-КР (наведення кореляційною відеокамерою).
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14.11.2023 21:16 Ответить
Дякую , буду знати .
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14.11.2023 21:34 Ответить
то що, нехай літають?
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14.11.2023 21:28 Ответить
Я ж написав - це дуже добре . Просто є ще над чим працювати .
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14.11.2023 21:35 Ответить
КАБи ніяки літаки не скидають. На прифронтові міста з території рашки скидають УПАБи з Су34/Су35, а біля фронту всі види літаків скидують дороблені ФАБи (до яких йде комплект крил, як модифікація).
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14.11.2023 22:12 Ответить
супер.
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14.11.2023 20:59 Ответить
летчик благополучно сгорел
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14.11.2023 21:02 Ответить
Ну нарешті ,давненько вже літаків не було .Слава ЗСУ !
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14.11.2023 21:08 Ответить
Мелькают кварталы, а прыгать нельзя.
Там укрофашисты! - кричит кацапня.

Беда подступила, как слезы к глазам:
В коровью лепёшку и в тар-тарарам...
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14.11.2023 21:09 Ответить
маленький лётчик на сушку залез
"сторож матвей" передёрнул "обрез"
не долго из сушки летел детский крик
-это восьмой, улыбнулся старик"
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14.11.2023 21:09 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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14.11.2023 21:18 Ответить
У Су-25 кацапчик залазив,
Ширяв над полями, давав більше газу...
Богдан взяв "Іглу", натиснув гачок --
Збирають вже рештки кацапа в бачок.

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14.11.2023 21:23 Ответить
Вы всё врёте - это аналоговнетнтый говнет (як для Есватіні).
Су-25 почти бессмертный самолет
Су-25 "Грач" - летающий танк

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-25

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-25

Су-25 за класифікацією НАТО - Frogfoot (жаб'яча лапка)
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15.11.2023 00:28 Ответить
Лягушачья, если быть точнее.
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15.11.2023 01:20 Ответить
Кацап під проксі?
Якби не війна то слова ропуха мабудь би і не чув (великі десантні кораблі проекту 775, з кодифікації НАТО - Ropucha)
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15.11.2023 07:08 Ответить
Ropucha - дословный перевод.

Жаба - toad
Лягушка - frog.
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15.11.2023 21:31 Ответить
Світило філології, немає в українській мові "лягушка" як і в рузьке нема "ропуха", допетрав?
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15.11.2023 23:13 Ответить
Понял, понял,
Frog = жаба
Лягушка = жаба
Ропуха = жаба
Frog = Лягушка
успокойся уже.
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16.11.2023 00:10 Ответить
Добре, що нам вистачає полковників, бо інакше нікому було би розповідати новини.
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15.11.2023 03:07 Ответить
 
 