14 ноября под Авдеевкой ВСУ сбили российский Су-25, - представитель Сил обороны Штупун
14 ноября на Авдеевском направлении Силами обороны был сбит очередной российский самолет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун заявили в комментарии "УП".
Во вторник украинские защитники уничтожили штурмовик Су-25. Оружие, из которого была поражена воздушная цель врага, пока не уточняется.
Спикер ОСГВ "Таврия" добавил, что это уже 8-й уничтоженный самолет противника на Авдеевском направлении с начала активизации его штурмовых действий, то есть от 10 октября 2023 года.
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+12 Власов Сергей #321358
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он должен быть уничтожен
СУ-25СМ3 можуть нести КАБ 500-С (супутникова навігація), або КАБ 500-КР (наведення кореляційною відеокамерою).
Там укрофашисты! - кричит кацапня.
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Ширяв над полями, давав більше газу...
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Збирають вже рештки кацапа в бачок.
Су-25 почти бессмертный самолет
Су-25 "Грач" - летающий танк
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-25
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-25
Су-25 за класифікацією НАТО - Frogfoot (жаб'яча лапка)
Якби не війна то слова ропуха мабудь би і не чув (великі десантні кораблі проекту 775, з кодифікації НАТО - Ropucha)
Жаба - toad
Лягушка - frog.
Frog = жаба
Лягушка = жаба
Ропуха = жаба
Frog = Лягушка
успокойся уже.