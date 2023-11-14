Говорили о поиске технологических решений для получения преимущества над россиянами, - Залужный провел беседу с главой Генштаба Франции Бюркаром

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой, командующим Воздушными силами Николаем Олещуком и командующим Военно-Морскими силами Алексеем Неижпапой провели телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Залужного.

В сообщении говорится: "Рассказал об оперативной обстановке на фронте, о ходе боевых операций, действиях противника и его вероятных планах.

Обсудили важность продолжения поиска технологических решений для получения преимущества над противником в воздухе, дистанционном разминировании и огневом поражении вражеских целей.

Отдельно остановились на вопросах усиления средств противовоздушной обороны, подготовки наших военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений.

Поблагодарил французских партнеров за последовательную поддержку и помощь Украине в борьбе за свободу и независимость".

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