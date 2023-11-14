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Говорили о поиске технологических решений для получения преимущества над россиянами, - Залужный провел беседу с главой Генштаба Франции Бюркаром

залужний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой, командующим Воздушными силами Николаем Олещуком и командующим Военно-Морскими силами Алексеем Неижпапой провели телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Залужного.

В сообщении говорится: "Рассказал об оперативной обстановке на фронте, о ходе боевых операций, действиях противника и его вероятных планах.

Обсудили важность продолжения поиска технологических решений для получения преимущества над противником в воздухе, дистанционном разминировании и огневом поражении вражеских целей.

Отдельно остановились на вопросах усиления средств противовоздушной обороны, подготовки наших военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений.

Поблагодарил французских партнеров за последовательную поддержку и помощь Украине в борьбе за свободу и независимость".

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Автор: 

Франция (3557) Залужный Валерий (661)


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Топ комментарии
+8
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14.11.2023 21:47 Ответить
+7
Піксельна бубочка Кротевич стверджує, що генералів Марченка і Залужного треба зняти з посад. Усі ці прикормлені ОПУ Маліни, Пташки, Кухарчуки ще будуть гнати на Залужного на догоду блазню кремля. Вже це роблять)

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14.11.2023 21:22 Ответить
+2
А що там особливого шукати? ОТРК з дальністю хоча би 500 км, щоби повністю знищити логістику кацапів та ******* версії F-16 для винищення авіації. Ще б не завадило фронтове ППО для ураження гвинтокрилів.
Було би своє ОТРК війна взагалі б не почалася, бо під прицілом була б і Москва і Севастополь і Новоросійськ, звідки основний експорт нафти.
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14.11.2023 21:27 Ответить
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В пошуках вундерваффе, надіюся, що вдасться знайти.
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14.11.2023 21:13 Ответить
а таки знайшли свого часу....

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14.11.2023 22:22 Ответить
Піксельна бубочка Кротевич стверджує, що генералів Марченка і Залужного треба зняти з посад. Усі ці прикормлені ОПУ Маліни, Пташки, Кухарчуки ще будуть гнати на Залужного на догоду блазню кремля. Вже це роблять)

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14.11.2023 21:22 Ответить
Піксельна бубочка? А ти не прихуїв?
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14.11.2023 21:48 Ответить
Що, гнидо, далі працюєш на розкол прикриваючись ім'ям Залужного?
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14.11.2023 22:53 Ответить
А що там особливого шукати? ОТРК з дальністю хоча би 500 км, щоби повністю знищити логістику кацапів та ******* версії F-16 для винищення авіації. Ще б не завадило фронтове ППО для ураження гвинтокрилів.
Було би своє ОТРК війна взагалі б не почалася, бо під прицілом була б і Москва і Севастополь і Новоросійськ, звідки основний експорт нафти.
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14.11.2023 21:27 Ответить
І хто за банкет платитиме? США уже «натомлене війною», ізоляційнім і популізм, в Європі обрани і інша промосковська наволоч блокує будь-яке рішення, схід наживається, всі малюють собі на лобі червоні лінію і бояться того московського гопника. Скоро ми залишимось сам на сам, і все що нам світить це розвивати своє ОПК і надіятись буквально на чудо що воно буде кращим за московитське
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14.11.2023 21:39 Ответить
не ной,мы эту чухню 2 год слушаем и ниче,в конце концов будет 3 мировая и это оч даж неплохо для нас.
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14.11.2023 21:47 Ответить
Не надійся, будуть гібридні війни на десятиліття між демократіями і диктатурами на тих територіях, які не мають надійної ядерної парасолі. Пора займатись власним ОПК поки не пізно
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14.11.2023 22:04 Ответить
А що, вже такі "космічні" гроші витрачені на підтримку ЗСУ в % от ВВП країн, що вже допомогли, щоби бути "надломленими"? Про США взагалі можна не говорити, якби ж клован не вліз в міжпартійну боротьбу...
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14.11.2023 22:02 Ответить
Посилення ізоляціонізму в США не залежить від того що хтось з України не так «розшаркався перед деякими республіканськими любителями путіна.
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14.11.2023 22:11 Ответить
Дурня, підтримка однієї сторони автоматично позбавляє підтримки іншої сторони. Була ж двопартійна підтримка.
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14.11.2023 22:20 Ответить
преодоление минных полей
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14.11.2023 21:29 Ответить
Якщо у московитів в далі буде можливість купувати у наших «союзничків» електроніку, то ніякого чуда не буде.
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14.11.2023 21:33 Ответить
в военной технике не используют какие то ноу-хау.
обычная бытовая электроника.

тут же были фотки всех рашистких ракет, там нет суперсовременных деталей.
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14.11.2023 22:17 Ответить
Еволюція дронів міняється швидко, кількість росте, програмне забезпечення стає все складнішим, нові алгоритми які виконують задачі самонаведення, роботу роєм тощо вимагають не ардуїну з аліекспрес а серйозних чіпів, які московити не здатні виготовляти. Цю ми може виграти тільки чіпами, бо масс у нас немає
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14.11.2023 23:13 Ответить
телефон на андроиде, с хорошо написанной программой...

Ну поймайте Ланцет с самонаведением, я на 90% уверен...
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15.11.2023 00:05 Ответить
зедерьмаки без них? Акуеть...
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14.11.2023 21:34 Ответить
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14.11.2023 21:47 Ответить
 
 