Приоритет Конгресса США – избежать "шатдауна", помощь Украине нуждается в больших обсуждениях, – спикер Джонсон

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон подчеркнул, что главной задачей Конгресса до Рождества является избежать "шатдауна" - частичной остановки работы правительства. Другие вопросы, включая помощь Украине и Израилю, нуждаются в дальнейшем обсуждении. В частности, отдельного внимания заслуживает вопрос надзора за помощью Украине, считает Джонсон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Временную бюджетную резолюцию законодатели намерены принять как можно скорее, чтобы избежать шатдауна (срок действия предыдущей такой резолюции истекает 17 ноября). Постановление, если оно будет окончательно утверждено, обеспечит финансирование правительственных программ до 19 января и 2 февраля в зависимости от программы. Другие бюджетные вопросы, говорит Джонсон, требуют больше внимания конгрессменов и большой политической дискуссии.

Новый спикер заявил, что в канун Сочельника конгрессмены не смогут внимательно проработать огромный массив бюджетных документов, поэтому примутся за них после праздников.

Между тем, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что поддерживает предложение спикера принять временную бюджетную резолюцию, несмотря на то, что она не будет включать финансирование Украины.

Сейчас вопрос состоит в том, сможет ли Майк Джонсон собрать достаточное количество голосов, чтобы принять документ о временном финансировании вовремя.

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