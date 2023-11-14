Приоритет Конгресса США – избежать "шатдауна", помощь Украине нуждается в больших обсуждениях, – спикер Джонсон
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон подчеркнул, что главной задачей Конгресса до Рождества является избежать "шатдауна" - частичной остановки работы правительства. Другие вопросы, включая помощь Украине и Израилю, нуждаются в дальнейшем обсуждении. В частности, отдельного внимания заслуживает вопрос надзора за помощью Украине, считает Джонсон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Временную бюджетную резолюцию законодатели намерены принять как можно скорее, чтобы избежать шатдауна (срок действия предыдущей такой резолюции истекает 17 ноября). Постановление, если оно будет окончательно утверждено, обеспечит финансирование правительственных программ до 19 января и 2 февраля в зависимости от программы. Другие бюджетные вопросы, говорит Джонсон, требуют больше внимания конгрессменов и большой политической дискуссии.
Новый спикер заявил, что в канун Сочельника конгрессмены не смогут внимательно проработать огромный массив бюджетных документов, поэтому примутся за них после праздников.
Между тем, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что поддерживает предложение спикера принять временную бюджетную резолюцию, несмотря на то, что она не будет включать финансирование Украины.
Сейчас вопрос состоит в том, сможет ли Майк Джонсон собрать достаточное количество голосов, чтобы принять документ о временном финансировании вовремя.
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Можна також згадати кримінальну справу на Байдена.
Але трампістам байдуже. До речі, гарний нік. А чого не Z 2af7597c?
цікаво що запропонують Конгресу та ФБР - щоб закрили розслідування.
хоча можливо це все наклеп...
трампіські курви вимикають Америку
Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив журналістам, що об'єднаний пакет національної безпеки, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та кордону, буде розглянутий палатою після Дня подяки, оскільки сенатори від обох партій обговорюють прикордонну політику.
Розлогі обговорення - це для політика наче подразнення політичних ерогенних зон.
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О-о-о................
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.
пропонують республіканці
хто проти?
А цей якийсь Джонсонов більш як Іванов....Корнет, кларнет, тромбон, гондон - десь так...
Тобто нас гарно кидають... без вчасної допомоги скільки наших військових поляже на сході?
якщо американцям довести, що трампісти-республіканці хочуть не надавати Україні допомоги і це призведе до капітуляція програшу у війні України і відновленню СССР. В наступній війні за участю США і РФ їм прийдеться вже подихати їм самим і у цьому винні будуть Трамп і його посіпаки.
А поки німці он підкидають трохи зброї і гарні машини протиповітряної оборони Ірис Т, . І США теж протиповітряні танки Гепард підкинуло. В Румунії вчать пілотів на Ф16.
та скоротили лендліз до 1 жовтня 2023
а тепер хтось заважає прийняти ініциативу подовжити лендліз на 2024 рік
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.
А вже потім буде те про що Вейтман розповідав пропагандистам РФ.
Міністр фінансів країни збирається скоротити всі витрати, які безпосередньо не пов'язані з бойовими діями.
Буншу нашегоТаруту схожий...
залишилось з'ясувати, хто скоротив безстроковий лендліз від республіканців
на термін до 1 жовтня 2023
хто не використав лендліз
та хто проти поправки республіканців, щодо подовження лендлізу на 2024 рік
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.