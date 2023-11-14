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Новости Помощь Украине
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Приоритет Конгресса США – избежать "шатдауна", помощь Украине нуждается в больших обсуждениях, – спикер Джонсон

джонсон,майк

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон подчеркнул, что главной задачей Конгресса до Рождества является избежать "шатдауна" - частичной остановки работы правительства. Другие вопросы, включая помощь Украине и Израилю, нуждаются в дальнейшем обсуждении. В частности, отдельного внимания заслуживает вопрос надзора за помощью Украине, считает Джонсон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Временную бюджетную резолюцию законодатели намерены принять как можно скорее, чтобы избежать шатдауна (срок действия предыдущей такой резолюции истекает 17 ноября). Постановление, если оно будет окончательно утверждено, обеспечит финансирование правительственных программ до 19 января и 2 февраля в зависимости от программы. Другие бюджетные вопросы, говорит Джонсон, требуют больше внимания конгрессменов и большой политической дискуссии.

Новый спикер заявил, что в канун Сочельника конгрессмены не смогут внимательно проработать огромный массив бюджетных документов, поэтому примутся за них после праздников.

Между тем, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что поддерживает предложение спикера принять временную бюджетную резолюцию, несмотря на то, что она не будет включать финансирование Украины.

Сейчас вопрос состоит в том, сможет ли Майк Джонсон собрать достаточное количество голосов, чтобы принять документ о временном финансировании вовремя.

Читайте также: Позиция Конгресса уже негативно влияет на способность США помогать Украине, - советник Байдена Салливан

Автор: 

Конгресс США (1249) США (27334) Джонсон Майк (136)


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Топ комментарии
+17
Представляю что будт когда трамписты полностью захватят власть. Рассыпится и НАТО и сами США. А по Вашингтону будут гулять комунисты с Алькаидой и ИГИЛом.
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14.11.2023 21:24 Ответить
+15
Саботує потроху. А все тільки для того щоб його бог Трамп свій зад на крісло президента США умостив.
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14.11.2023 21:19 Ответить
+15
Трампістам хочеться ще пословоблудити на обговоренні допомоги Україні, перед виборцями покрасуватися, пос.яти їм в очі популізмом. А в Україні в цей час гинуть і травмуються люди. Не хочу я бажати злого людям хоч і трампістам. Але згадаю Кеннеді старшого, який на початку другої світової війни переконував Рузвельта не допомагати Великобританії, а вже за 2 роки його діти воювали у цій війні особисто.
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14.11.2023 21:31 Ответить
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Саботує потроху. А все тільки для того щоб його бог Трамп свій зад на крісло президента США умостив.
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14.11.2023 21:19 Ответить
Наслідки того, що клован підписався за демократів.
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14.11.2023 21:32 Ответить
Скоріше, наслідки того, що Трамп підписався за #уйла.

Можна також згадати кримінальну справу на Байдена.

Але трампістам байдуже. До речі, гарний нік. А чого не Z 2af7597c?
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14.11.2023 21:45 Ответить
А ще подебільніше питання не в змозі знайти? Може й усі слова на V з англійської мови викреслить та пальці Черчілю відрубати, коли він Viktory показував? Звідки вас з дурки випускають, уй..бків?
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14.11.2023 21:56 Ответить
До речі, ти точно у США мешкаєш, придурок? Тепер у тебе англійська без v, z та o?
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14.11.2023 22:06 Ответить
це справа - коли обміняли 1млрд кредиту США, на зняття генпрокурора?

цікаво що запропонують Конгресу та ФБР - щоб закрили розслідування.
хоча можливо це все наклеп...
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14.11.2023 22:53 Ответить
Шатдаун (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. shutdown - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. вимикання)

трампіські курви вимикають Америку
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14.11.2023 22:13 Ответить
Недаром путін так себе вів і веде, складається враження, що бюрократи і продажні політики в Європі, і в США все роблять щоб Україна, народ якої мільйонами душ століттями знищувались росією, була добита? А найбільший ворог в Україні це корупціонери мародери, більші ніж путін і його опричники, герої гинуть захищаючи Батьківщину на війні, а ця наволоч краде!Треба закон про смертну кару, або довічний термін ув'язнення за корупцію, продажне суддівство, і зраду! Невже ще раз Зло переможе добро??
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15.11.2023 08:02 Ответить
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14.11.2023 21:20 Ответить
Шантажист **********
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14.11.2023 21:20 Ответить
Скоріше Трамповський і через ось цей егоїзм бажання влади гинуть люди.
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14.11.2023 21:22 Ответить
За наслідками саботажу трамповський = ***********.
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14.11.2023 21:24 Ответить
Представляю что будт когда трамписты полностью захватят власть. Рассыпится и НАТО и сами США. А по Вашингтону будут гулять комунисты с Алькаидой и ИГИЛом.
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14.11.2023 21:24 Ответить
CNN

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив журналістам, що об'єднаний пакет національної безпеки, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та кордону, буде розглянутий палатою після Дня подяки, оскільки сенатори від обох партій обговорюють прикордонну політику.
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14.11.2023 21:24 Ответить
Днем подяки у США, який відзначають у четвертий четвер листопада
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14.11.2023 22:16 Ответить
допомога Україні потребує більших обговорень

Розлогі обговорення - це для політика наче подразнення політичних ерогенних зон.
Більше...
Ще більше...
Ще...
О-о-о................
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14.11.2023 21:25 Ответить
Трампістам хочеться ще пословоблудити на обговоренні допомоги Україні, перед виборцями покрасуватися, пос.яти їм в очі популізмом. А в Україні в цей час гинуть і травмуються люди. Не хочу я бажати злого людям хоч і трампістам. Але згадаю Кеннеді старшого, який на початку другої світової війни переконував Рузвельта не допомагати Великобританії, а вже за 2 роки його діти воювали у цій війні особисто.
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14.11.2023 21:31 Ответить
є інша опція
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670

Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.

пропонують республіканці

хто проти?
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14.11.2023 22:56 Ответить
Дохазяйнувалися, пилять.
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14.11.2023 21:30 Ответить
Чмо а не Джонсон!!! Включив дурака, контроль за зброєю, та такого контролю який ведуть тіж американці та ЄС ніколи ніде не було!!! Піздюк!!!
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14.11.2023 21:31 Ответить
він діє цілеспрямовано. напевно через підставних вже володіє куєвой тучею акцій кваспрому і оілгуталін.
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14.11.2023 21:48 Ответить
Є справжній Джонсон відомий як Джонсонюк.
А цей якийсь Джонсонов більш як Іванов....Корнет, кларнет, тромбон, гондон - десь так...
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14.11.2023 21:58 Ответить
Тобто смерті наших воєнних на сході можуть зачекати...
Тобто нас гарно кидають... без вчасної допомоги скільки наших військових поляже на сході?
якщо американцям довести, що трампісти-республіканці хочуть не надавати Україні допомоги і це призведе до капітуляція програшу у війні України і відновленню СССР. В наступній війні за участю США і РФ їм прийдеться вже подихати їм самим і у цьому винні будуть Трамп і його посіпаки.
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14.11.2023 21:33 Ответить
Думаю порозуміються їх політики в українському питанні. Трампістам хочеться просто насолити демократам і попіаритися перед фанатами, але їх же навіть республіканці не підтримують.
А поки німці он підкидають трохи зброї і гарні машини протиповітряної оборони Ірис Т, . І США теж протиповітряні танки Гепард підкинуло. В Румунії вчать пілотів на Ф16.
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14.11.2023 21:41 Ответить
тоді демократи, також хотіли насолити
та скоротили лендліз до 1 жовтня 2023

а тепер хтось заважає прийняти ініциативу подовжити лендліз на 2024 рік
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670

Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.
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14.11.2023 22:58 Ответить
виборців у жодній країні не можна переконати, що буде колись потім. їм можна лише довести, що прямо зараз у країні повна дупа, що твій противник у цьому особисто винен, а ти прийдеш і їх усіх урятуєш. чим політики в демокоатичних країнах загалом і займаються. у кого краще виходить, той перемагає.
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14.11.2023 21:48 Ответить
Тобто, завгосп ОП в чергове злітав в трубу. Ну не будуть США із агентами ФСБ мати справу...Вони ж не лохи, внатурє.
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14.11.2023 21:35 Ответить
Та ні. То трампісти хочуть попіаритися і Байдена з демократами виставити дурнями. І їм немає значення на чому. Не було б України так на чомусь іншому б піарилися.
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14.11.2023 21:44 Ответить
Класика жанру. Українські судді стверджують, що для того щоб "поховати" справу, її потрібно "заволокітити". Перевірено часом.
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14.11.2023 21:44 Ответить
Пріоритет Конгресу США - дати можливість рашисту і дальше чинити геноцид українського народу і руйнацію України ,і в той самий час прикривати ось цю фактичну свою співучасть в знищенні України і вбивстві українців голосними лицемірними заявами про підтримку України .
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14.11.2023 21:52 Ответить
Дуже скоро Ізраїль поставить крапку в операції над Хамасом, і разом з США зможе переключитись на допомогу Україні. А та допомога яку США надають Ізраїлю тільки прискорить ці події.
А вже потім буде те про що Вейтман розповідав пропагандистам РФ.
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14.11.2023 21:57 Ответить
За оцінками Міністерства фінансів, конфлікт обходиться економіці Ізраїлю приблизно в 260 мільйонів доларів на день. Це більше, ніж Ізраїль розраховував, коли війна вперше спалахнула на початку жовтня. Державні витрати зросли на все: від озброєння до зарплат сотням тисяч мобілізованих резервістів. Операція в секторі Газа триває, а доходи бюджету скорочуються, оскільки доходи від туризму скоротилися, а споживання домогосподарств впало.

Міністр фінансів країни збирається скоротити всі витрати, які безпосередньо не пов'язані з бойовими діями.
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14.11.2023 23:21 Ответить
І Нафіга потрібно було міняти нормального спікера на ось це трампіське лайно?
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14.11.2023 22:09 Ответить
На Буншу нашего Таруту схожий...

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14.11.2023 22:15 Ответить
Трампівська гнида робить усе для того щоб не допомогти Україні.
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14.11.2023 22:34 Ответить
так, зараз не хочуть пакетом виділяти гроші

залишилось з'ясувати, хто скоротив безстроковий лендліз від республіканців
на термін до 1 жовтня 2023
хто не використав лендліз

та хто проти поправки республіканців, щодо подовження лендлізу на 2024 рік
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670

Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.
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14.11.2023 23:01 Ответить
Самое время многомудрому Салливану и старику Байдену, которые и дотянули до этого звиздеца искать какие-то варианты... Помощи по PDA программе осталось конечно еще почти 5 миллиардов, да только выделить её достаточно трудно...
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14.11.2023 23:51 Ответить
 
 