В течение 14 ноября россияне 21 раз обстреляли Сумщину – зафиксирован 121 взрыв

В течение дня российские войска обстреляли Хотинскую, Краснопольскую, Белопольскую, Великописаревскую, Новослободскую, Путивльскую, Эсманскую, Середино-Будскую громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Сумской ОВА.

В частности, обстрелам подверглись:

▪Краснопольская громада: враг бил из миномета (28 взрывов), также из БпЛА произведен сброс взрывного устройства ВОГ (2 взрыва).

▪️Белопольская громада: осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (10 взрывов) и гранатомета СПГ-9 (7 взрывов).

▪Путивльская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.

▪️Великописаревская громада: зафиксированы минометные обстрелы (33 взрыва).

▪️Эсманская громада: был обстрел из гранатомета АГС (20 взрывов).

▪️Середино-Будская громада: проведены минометные обстрелы (6 взрывов) и обстрел из РСЗО (8 взрывов).

▪️Новослободская громада: зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов).

▪️Хотинская громада: 10 мин сбросил враг на территорию громады.

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