Ермак обсудил с представителями экспертных кругов и лидерами мнений США усиление помощи Украине
В ходе визита в США руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с представителями американских экспертных кругов и лидерами мнений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте главы государства.
Во встрече приняли участие экс-посол США в Украине, вице-президент по Европе и России в Институте мира Уильям Тейлор, директор Евразийского центра при Atlantic Council, бывший посол США в Украине Джон Хербст, старший директор Института Брукингса по противодействию коррупции, демократии и безопасности Джонатан Кац и другие ведущие эксперты.
Стороны обсудили пути усиления работы по ускорению победы Украины и укреплению демократических сил в мире. По словам Ермака, необъявленную мировую войну начали объединившиеся автократии. В частности Россия, Иран и Северная Корея сознательно поддержали ХАМАС, чтобы дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.
На встрече акцентировали внимание на единстве внутри стран и среди союзников: США, ЕС и Украины.
Глава ОПУ отметил важность своевременной поставки Украине вооружений для обеспечения надлежащей работы систем ПВО, а также направление замороженных российских активов на нужды нашего государства. Речь шла о вступлении Украины в НАТО и ЕС.
Ермак отметил, что путь к справедливому и длительному миру для Украины и мира обеспечит украинскую "формулу мира". Кстати, к работе над основанным на ней планом действий присоединились уже более 80 стран мира.
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може хоч хто небудь розкаже та покаже хоч якийсь документ який відповідає нормам конституції про керівника ОПи.
бо кабмін приватний мвс теж, тцк не існує, паспортів держзразка немана законах нема гербової печатки.
і ОПи з єрмаком наче бто нема
фізично є
деюре, нема
хто ***** воно чи вони???
По суті Єрмак самозванець.
І до керівництва Адміністрації президента є певні обмеження, яким не відповідав Богдан, а зараз не відповідають Татаров та Смірнов.
Саме тому ЗЄ вирішив тупо перейменувати АП у ОП і типу тепер можна спокійно туди набирати люстрованих людей Януковича.
Але ОП у Конституції від цього не з'явився. А міняти Конституцію - це тобі не шісток з місця на місце переставляти.
І його послали....
Хорошо, що не арештували....
Чи самодіяльність в цирку продовжується?
А скільки людей проголосувало за нього на виборах, щоб довірити йому представляти їх інтереси на міжнародній арені?
І олівці....
Він же за це відповідає у ЗЕ
Оруел офігіває!
Тобто, офіційні представники Госдепу не стали маратися об Єрмака.
Надо его с беней познакомить. Кто кого?
на 2 точно не погодяться....
(презерватив)
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Интересно, это уже узурпация власти или как?
Стьоб агента ***** над стефанчуком-зеленським-шмигалем!
Оманщина, себе рекламує!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
А у цей час (я сподіваюсь) в іншому місці інші люди обговорювали та вирішували щось важливе...