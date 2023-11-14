Ермак обсудил с представителями экспертных кругов и лидерами мнений США усиление помощи Украине

В ходе визита в США руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с представителями американских экспертных кругов и лидерами мнений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте главы государства.

Во встрече приняли участие экс-посол США в Украине, вице-президент по Европе и России в Институте мира Уильям Тейлор, директор Евразийского центра при Atlantic Council, бывший посол США в Украине Джон Хербст, старший директор Института Брукингса по противодействию коррупции, демократии и безопасности Джонатан Кац и другие ведущие эксперты.

Стороны обсудили пути усиления работы по ускорению победы Украины и укреплению демократических сил в мире. По словам Ермака, необъявленную мировую войну начали объединившиеся автократии. В частности Россия, Иран и Северная Корея сознательно поддержали ХАМАС, чтобы дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

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На встрече акцентировали внимание на единстве внутри стран и среди союзников: США, ЕС и Украины.

Глава ОПУ отметил важность своевременной поставки Украине вооружений для обеспечения надлежащей работы систем ПВО, а также направление замороженных российских активов на нужды нашего государства. Речь шла о вступлении Украины в НАТО и ЕС.

Ермак отметил, что путь к справедливому и длительному миру для Украины и мира обеспечит украинскую "формулу мира". Кстати, к работе над основанным на ней планом действий присоединились уже более 80 стран мира.

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