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Ермак обсудил с представителями экспертных кругов и лидерами мнений США усиление помощи Украине

єрмак

В ходе визита в США руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с представителями американских экспертных кругов и лидерами мнений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте главы государства.

Во встрече приняли участие экс-посол США в Украине, вице-президент по Европе и России в Институте мира Уильям Тейлор, директор Евразийского центра при Atlantic Council, бывший посол США в Украине Джон Хербст, старший директор Института Брукингса по противодействию коррупции, демократии и безопасности Джонатан Кац и другие ведущие эксперты.

Стороны обсудили пути усиления работы по ускорению победы Украины и укреплению демократических сил в мире. По словам Ермака, необъявленную мировую войну начали объединившиеся автократии. В частности Россия, Иран и Северная Корея сознательно поддержали ХАМАС, чтобы дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

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На встрече акцентировали внимание на единстве внутри стран и среди союзников: США, ЕС и Украины.

Глава ОПУ отметил важность своевременной поставки Украине вооружений для обеспечения надлежащей работы систем ПВО, а также направление замороженных российских активов на нужды нашего государства. Речь шла о вступлении Украины в НАТО и ЕС.

Ермак отметил, что путь к справедливому и длительному миру для Украины и мира обеспечит украинскую "формулу мира". Кстати, к работе над основанным на ней планом действий присоединились уже более 80 стран мира.

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Автор: 

общественные организации (154) США (27334) Ермак Андрей (1278)


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Топ комментарии
+40
Хто такий Єрмак? Які в нього повноваження і відповідадьність згідно Конституції України? Чому завгосп ОП вирішує долю України?!
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14.11.2023 21:56 Ответить
+28
Що там фсбшний "турист" забув?
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14.11.2023 21:57 Ответить
+23
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14.11.2023 21:58 Ответить
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Що там зауважив Єрмак? Останній абзац.
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14.11.2023 21:56 Ответить
Як ця секретутка може щось обговарювати? хто вона така?
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14.11.2023 22:03 Ответить
Єрмак-https://siver.com.ua/news/efektivnij_menedzher_andrij_ermak/2023-05-14-33219 Тадеєв -Савлохов.
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15.11.2023 07:22 Ответить
а в якості кого він там щось зауважував???
може хоч хто небудь розкаже та покаже хоч якийсь документ який відповідає нормам конституції про керівника ОПи.
бо кабмін приватний мвс теж, тцк не існує, паспортів держзразка немана законах нема гербової печатки.
і ОПи з єрмаком наче бто нема
фізично є
деюре, нема
хто ***** воно чи вони???
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14.11.2023 22:40 Ответить
Хто такий Єрмак? Які в нього повноваження і відповідадьність згідно Конституції України? Чому завгосп ОП вирішує долю України?!
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14.11.2023 21:56 Ответить
інфа на сайті глави держави (
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14.11.2023 22:00 Ответить
От тільки ОП - абсолютно неконституційний орган.
По суті Єрмак самозванець.
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14.11.2023 22:10 Ответить
Єрмак про це знає, але робить вигляд, що він №1
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14.11.2023 22:30 Ответить
Чому ОП - неконституційний»?
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15.11.2023 11:04 Ответить
Тому, що у Конституції передбачені повноваження Адміністрації президента.

І до керівництва Адміністрації президента є певні обмеження, яким не відповідав Богдан, а зараз не відповідають Татаров та Смірнов.

Саме тому ЗЄ вирішив тупо перейменувати АП у ОП і типу тепер можна спокійно туди набирати люстрованих людей Януковича.

Але ОП у Конституції від цього не з'явився. А міняти Конституцію - це тобі не шісток з місця на місце переставляти.
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15.11.2023 14:31 Ответить
Де в Конституції передбачені повноваження адміністрації (офісу)? Чому ви називаєте ОП - саменеконституційним органом?
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17.11.2023 14:31 Ответить
Землю точно посадят за передачу своих полномочий не пойми кому
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14.11.2023 22:28 Ответить
не завгосп а секретарка
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14.11.2023 22:42 Ответить
Обговорив
І його послали....
Хорошо, що не арештували....
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14.11.2023 21:57 Ответить
Що там фсбшний "турист" забув?
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14.11.2023 21:57 Ответить
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14.11.2023 23:18 Ответить
Пролітая в твіттері над вашингтоном..,....
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15.11.2023 00:41 Ответить
криворота ПРорашистська бицяра (роду жіночого ця скотина чи чоловічого не знаю)
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15.11.2023 02:40 Ответить
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14.11.2023 21:58 Ответить
Єрмак зауважив, що шлях до справедливого й тривалого миру для України та світу забезпечить української Формули миру. Цей рашистський агент .по вказівці кремля ********** і нав'язує світові фсбешну формулу миру.яка ніякого миру Україні і українському народові не принесе.Тільки вступ в НАТО ГАРАНТУЄ БЕЗПЕКУ УКРАЇНІ І ЇЇ НАРОДУ.(У зустрічі взяли участь експосол США в Україні, віцепрезидент із питань Європи та Росії в Інституті миру Вільям Тейлор, директор Євразійського центру при Atlantic Council, колишній Посол США в Україні Джон Гербст, старший директор Інституту Брукінгса з питань протидії корупції, демократії та безпеки Джонатан Кац та інші провідні експерти. (з вказаних людей такі ж самі провідні експерти, як з пісюна рашистського куйла дишло)
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14.11.2023 22:02 Ответить
То есть с "лоббистами"... Обычно их услуги не дешево стоят. Интересно, сколько миллионов потратят?
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14.11.2023 22:02 Ответить
канцелярша опи з кимось, крім постачяльників канцелярських скріпок, щось обговорює в США - от доперлися з обох сторін...
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14.11.2023 22:03 Ответить
Єрмака вже призначили міністром закордонних справ?
Чи самодіяльність в цирку продовжується?
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14.11.2023 22:07 Ответить
Та він давно Препіздент.
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14.11.2023 22:11 Ответить
....резидент!
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14.11.2023 22:56 Ответить
Ще один крок до нелегитимності ЗЄ - представник некоституційного органу веде переговори від імені України.
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14.11.2023 22:08 Ответить
А Єрмак це хто? Це той, що разом з братом торгували державними посадами?
А скільки людей проголосувало за нього на виборах, щоб довірити йому представляти їх інтереси на міжнародній арені?
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14.11.2023 22:10 Ответить
прибиральниці з Банкової ще не обурюються з того, що вони нікуди не їздять за кордон за державний кошт?
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14.11.2023 22:10 Ответить
Дерьмак привёз в США проверенную им в *ОПе "формулу мира".
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14.11.2023 22:10 Ответить
а туалетну бумагу він не забув?
І олівці....
Він же за це відповідає у ЗЕ
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14.11.2023 22:59 Ответить
Тобто випустити за кордон представників "ЄС" (обраних народом України) - не дозволяє падіння рейтингу найвеличнішого, а от регента цього царька, якого ніхто не обирав і який очолює неконституційну структуру, не є державним службовцем, не відповідає ні за що, але має абсолютний доступ і допуск до державних таємниць і керування економікою та дипломатією - норм.
Оруел офігіває!
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14.11.2023 22:11 Ответить
Експертні кола, лідери думок... З блогерами зустрічався? 😁

Тобто, офіційні представники Госдепу не стали маратися об Єрмака.
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14.11.2023 22:14 Ответить
По факту він зустрівся із "ніким".
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14.11.2023 22:14 Ответить
з Бузовой тільки в США
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14.11.2023 22:23 Ответить
Никто встретился с Никем
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14.11.2023 22:33 Ответить
як правило, усі бувші якщо не задіяні политокою до влади - стають лоббістми . Невже й ХАМАС првезуть до Байдена якщо заплатять, агента Кремля ж привезли
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15.11.2023 02:42 Ответить
Це вже повна ганьба.Завгосп замінив всю владу в країні. Даже офіс президента антиконстуційний бо є Адміністрація президента України а не жОПа.
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14.11.2023 22:15 Ответить
коня кують , жаба лапу суне
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14.11.2023 22:17 Ответить
"...старший директор Інституту Брукінгса з питань протидії корупції, демократії та безпеки Джонатан Кац."
Надо его с беней познакомить. Кто кого?
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14.11.2023 22:18 Ответить
Тупорилий ішак на сайті президента коментує діяння своєї секретюрки. Таке можливе, коли т. з. президент - дибіляка на останній стадії. Ганьба.
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14.11.2023 22:18 Ответить
повний 3.14здець, як кажуть у нас в селі.......
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14.11.2023 22:34 Ответить
Слава справжній Президенці України - Аллі Борисівній! Ура!
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14.11.2023 22:19 Ответить
Кацап? Кацап!
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14.11.2023 22:24 Ответить
Ви проти Али Борисівни? Дивіться, опинитесь "агентом Дикобразом" чи "карюпціонером", як два пальці.
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14.11.2023 22:28 Ответить
А можна ермака на два патріота поміняти??
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14.11.2023 22:26 Ответить
на 1
на 2 точно не погодяться....
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14.11.2023 22:35 Ответить
Нехай абрамсами щось докидають.. погляньте якого кабанчика Ми їм відгодували..
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14.11.2023 22:38 Ответить
як за кабанчика - тоді ще й F-16 (без боєкомплекту) можна виторгувати.....
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14.11.2023 23:01 Ответить
Господи, сором то який.
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14.11.2023 22:29 Ответить
Це набагато гірше ніж Оман, асфальт, яйця, вагнергейт, чіхуа-хуа, барабани,гітари, шашлики, стейки, наркомани, Чонгар, Чернігів, Чернівці разом узяті. Доколє!!!!!!!!!
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14.11.2023 22:30 Ответить
Кто такой Ермак?
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14.11.2023 22:32 Ответить
пРезік......
(презерватив)
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14.11.2023 22:36 Ответить
Агент путькина с погонялом «козырь»
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14.11.2023 22:47 Ответить
він у них "козИрь" - а у нас просто завгосп який відчув себе джокером
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14.11.2023 23:03 Ответить
Ермак обсудил с представителями экспертных кругов и лидерами мнений США усиление помощи Украине Источник:
===========
Интересно, это уже узурпация власти или как?
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14.11.2023 22:41 Ответить
Та ні, це ******* державним переворотом. Україну представляє персона, яка не має повноважень наданих народом України в тих чи інших представницьких органах.
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14.11.2023 22:52 Ответить
Как говорил данилов - турист
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15.11.2023 19:19 Ответить
Їздить- країну ганьбить. Падло.
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14.11.2023 22:47 Ответить
Здавалося б що заважає при зеленій моно більшості призначати цього добре вгодованого пана премʼєром? І хай керує всім згідно конституції. Але ні. Треба ця ганьба на весь світ задля дескридетації України, як цивілізованої держави
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14.11.2023 22:49 Ответить
Все це брехня від початку до кінця !!!
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14.11.2023 23:04 Ответить
Єрмак, це свого роду, ***********, підігнаний під ніякого зеленого гундоса, Гришка Распутін.
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14.11.2023 23:08 Ответить
Чергова ганьба діючої влади України, під патронатом дєрьмака!
Стьоб агента ***** над стефанчуком-зеленським-шмигалем!
Оманщина, себе рекламує!
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14.11.2023 23:10 Ответить
Цирк уехал,а клоун остался.
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14.11.2023 23:15 Ответить
Один дома, ***, без ансам***.........
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14.11.2023 23:31 Ответить
Опісля,як його будуть судить,він скаже,що нічого не підписував і нічого не казав!
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14.11.2023 23:17 Ответить
По приезду в Киев обсудит с Колюбаевым и Магомедовым схемы вывода капитала...
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15.11.2023 00:00 Ответить
Как Ермак попал за стол ,если в США никто в состав делегаций невключал и никто его туда непосылал . В США вылетел по своей инциативе как турист.
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15.11.2023 00:16 Ответить
Так там за столом такие же «общественники», «бывшие» на пенсии развлекаются такими посиделками, посмотрите на фото, на этих людей- так, «собрание общественности»…
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15.11.2023 04:12 Ответить
НИКТО встретился с НИКЕМ ...
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15.11.2023 14:19 Ответить
Коментарі шедевральні)))) Цікаво , а радники керівника ОП їх читають?))) Отже тут ось написано про його повноваження, та про те що він себе вважає віце-президентом. Але чи є в нас така посада взагалі? Насправді він є тим, ким вважає його народ України. І до речі, чому моє життя повинно залежить від людини, яка приближена до президента. Отже наша Конституція це є повна туфта, виходить так.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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15.11.2023 01:43 Ответить
Та яке підсилення, дегенират ******. Ти що **** не бачиш, що твій візіт ще гірше зробить ситуацію. Все, допомоги вже не буде такої...
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15.11.2023 08:19 Ответить
Для завхоза-секретутки по всій Америці збирали такий же непотріб - всіляких ексів, замів, блохерів, які ніхто і звати їх ніяк... А воно сиділо в голові столу, надувало ховрахові щічки та вважало себе наполеоном. Зате не заважало!
А у цей час (я сподіваюсь) в іншому місці інші люди обговорювали та вирішували щось важливе...
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15.11.2023 09:44 Ответить
 
 