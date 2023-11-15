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Израиль предоставил доказательства использования боевиками ХАМАС больниц в качестве орудия войны. ФОТО

Спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари обнародовал видео из подвала больницы "Рантиси", на котором виден тайник с оружием, и обвинил террористическую группировку в использовании медицинских учреждений в качестве орудия войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Times of Israel.

Он также отметил, что боевики могли удерживать заложников.

"ХАМАС прячется в больницах. Сегодня мы покажем это всему миру", - заявил спикер журналистам во вторник.

Хагари показал, что в одной из комнат стоял стул с женским халатом и веревкой, которой, по его словам, связывали заключенных.

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"Это военное преступление, это преступление против человечности", - сказал он, обвинив международные организации, финансирующие больницы, в частности ВОЗ, в пособничестве террористам.

По данным ЦАХАЛ, среди оружия, обнаруженного в подвале больницы, были жилеты смертников, гранаты, автоматы АК-47, взрывные устройства, РПГ и другое оружие. Хагари описал этот пункт как командно-контрольный центр ХАМАС.

"ХАМАС использует больницы как орудие войны", – отметил он.

Тайник в "Рантиси" был обнаружено спецподразделением ВМС "Шайет 13" и 401-й бронетанковой бригадой, которые заняли больницу во время атаки на скрывавшихся там боевиков ХАМАС.

Армия обороны Израиля также приблизилась к больнице "Шифа" в городе Газа, где, по данным Тель-Авива, находится главный оперативный центр ХАМАС.

Израиль давно обвиняет ХАМАС в укрывательстве военных объектов в больницах и использовании пациентов в качестве живого щита.

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Израиль предоставил доказательства использования боевиками ХАМАС больниц в качестве орудия войны 01

Автор: 

Израиль (2068) Хамас (193)


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Топ комментарии
+15
тут глибше - вся ця військова інфраструктура будувалася на гроші ООН і Ізраїль збирається подати в суд на ООН за спонсорування тероризму
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15.11.2023 01:00 Ответить
+13
кацапи тільки так і роблять в Україні
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15.11.2023 00:27 Ответить
+11
у кацапчиков теже методы все они террористы. Но откуда это у них ? спросите вы , а это методы большевиков тут они мастаки, это они научили всему этому дерьму и даже нацистов.
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15.11.2023 02:36 Ответить
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Це типу такий натяк, що Україна теж так робить, еге ж "вкраїнчику"?
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15.11.2023 00:32 Ответить
До касапів це ой як далеко..
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15.11.2023 00:26 Ответить
тут глибше - вся ця військова інфраструктура будувалася на гроші ООН і Ізраїль збирається подати в суд на ООН за спонсорування тероризму
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15.11.2023 01:00 Ответить
кацапи тільки так і роблять в Україні
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15.11.2023 00:27 Ответить
Ну такое. Рашисты даже не скрывают что прячутся в больницах и прикрываются гражданскими. А международные организации открыто гуляют на свадьбах и обнимаются с росийскими террористами. И на ето миру как то насрать. А тут видишь ли нашли пару автоматов в госпитале и ето уже афигеть какие доказательства.
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15.11.2023 00:34 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Под больницей «Рантиси» обнаружены бункеры, склады оружия, боеприпасы, следы пребывания заложников. Что творится под главный госпиталем «Шифой» даже страшно представить. Там - город. Что со всем этим делать, пока тоже не очень понятно. Бомбить - не вариант, не факт, что достанешь до бункера, там три подземных этажа над ним и еще глубже - уровни, построенные террористами. Штурмовать больницу - не оберешься последствий, опять же - фактор заложников.

Возможно - осада, если удастся найти подземные ходы, чтобы отрезать от внешнего мира и ждать, пока там закончатся жратва и топливо. Но это долго, вероятно, месяцы.

У армии должно быть какое-то решение.
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15.11.2023 00:38 Ответить
Так сьогодні цю лікарню Ізраїль вже визволив від терористів. Вже е відео
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15.11.2023 00:44 Ответить
Ой вей , у хамасовцев в карманах нашли доллары США -значит это все организовал ЦРУ.
А ещё бутылочку из под Кока Колы -точно рука Госдепа .
Судя по точке на лбу израильского пропагандиста -это сюжет для Индии, наверное там поверят в такое .
Хотя даже для них слишком...
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15.11.2023 00:52 Ответить
а шо собственно нового мы узнали из этого сюжета? что овцейобы прикрываются детьми, а гнилое ООН в Газе пилит бабло и дает информационное прикрытие террористам?
Разве это новость?
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15.11.2023 03:13 Ответить
Ми дізнались що Ізраїлю дуже треба показати світові що в лікарнях є терористи. Для чого? Мабуть таки випадково бомбанули по тому баптиському шпиталю.
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15.11.2023 10:34 Ответить
у кацапчиков теже методы все они террористы. Но откуда это у них ? спросите вы , а это методы большевиков тут они мастаки, это они научили всему этому дерьму и даже нацистов.
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15.11.2023 02:36 Ответить
Цахал уже захватил псевдопарламент Газы. То же будет со всей фейковой "Палестиной".

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15.11.2023 05:27 Ответить
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15.11.2023 08:30 Ответить
 
 