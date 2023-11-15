Израиль предоставил доказательства использования боевиками ХАМАС больниц в качестве орудия войны. ФОТО
Спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари обнародовал видео из подвала больницы "Рантиси", на котором виден тайник с оружием, и обвинил террористическую группировку в использовании медицинских учреждений в качестве орудия войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Times of Israel.
Он также отметил, что боевики могли удерживать заложников.
"ХАМАС прячется в больницах. Сегодня мы покажем это всему миру", - заявил спикер журналистам во вторник.
Хагари показал, что в одной из комнат стоял стул с женским халатом и веревкой, которой, по его словам, связывали заключенных.
"Это военное преступление, это преступление против человечности", - сказал он, обвинив международные организации, финансирующие больницы, в частности ВОЗ, в пособничестве террористам.
По данным ЦАХАЛ, среди оружия, обнаруженного в подвале больницы, были жилеты смертников, гранаты, автоматы АК-47, взрывные устройства, РПГ и другое оружие. Хагари описал этот пункт как командно-контрольный центр ХАМАС.
"ХАМАС использует больницы как орудие войны", – отметил он.
Тайник в "Рантиси" был обнаружено спецподразделением ВМС "Шайет 13" и 401-й бронетанковой бригадой, которые заняли больницу во время атаки на скрывавшихся там боевиков ХАМАС.
Армия обороны Израиля также приблизилась к больнице "Шифа" в городе Газа, где, по данным Тель-Авива, находится главный оперативный центр ХАМАС.
Израиль давно обвиняет ХАМАС в укрывательстве военных объектов в больницах и использовании пациентов в качестве живого щита.
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Под больницей «Рантиси» обнаружены бункеры, склады оружия, боеприпасы, следы пребывания заложников. Что творится под главный госпиталем «Шифой» даже страшно представить. Там - город. Что со всем этим делать, пока тоже не очень понятно. Бомбить - не вариант, не факт, что достанешь до бункера, там три подземных этажа над ним и еще глубже - уровни, построенные террористами. Штурмовать больницу - не оберешься последствий, опять же - фактор заложников.
Возможно - осада, если удастся найти подземные ходы, чтобы отрезать от внешнего мира и ждать, пока там закончатся жратва и топливо. Но это долго, вероятно, месяцы.
У армии должно быть какое-то решение.
А ещё бутылочку из под Кока Колы -точно рука Госдепа .
Судя по точке на лбу израильского пропагандиста -это сюжет для Индии, наверное там поверят в такое .
Хотя даже для них слишком...
Разве это новость?