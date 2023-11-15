Израиль предоставил доказательства использования боевиками ХАМАС больниц в качестве орудия войны. ФОТО

Спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари обнародовал видео из подвала больницы "Рантиси", на котором виден тайник с оружием, и обвинил террористическую группировку в использовании медицинских учреждений в качестве орудия войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Times of Israel.

Он также отметил, что боевики могли удерживать заложников.

"ХАМАС прячется в больницах. Сегодня мы покажем это всему миру", - заявил спикер журналистам во вторник.

Хагари показал, что в одной из комнат стоял стул с женским халатом и веревкой, которой, по его словам, связывали заключенных.

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"Это военное преступление, это преступление против человечности", - сказал он, обвинив международные организации, финансирующие больницы, в частности ВОЗ, в пособничестве террористам.

По данным ЦАХАЛ, среди оружия, обнаруженного в подвале больницы, были жилеты смертников, гранаты, автоматы АК-47, взрывные устройства, РПГ и другое оружие. Хагари описал этот пункт как командно-контрольный центр ХАМАС.

"ХАМАС использует больницы как орудие войны", – отметил он.

Тайник в "Рантиси" был обнаружено спецподразделением ВМС "Шайет 13" и 401-й бронетанковой бригадой, которые заняли больницу во время атаки на скрывавшихся там боевиков ХАМАС.

Армия обороны Израиля также приблизилась к больнице "Шифа" в городе Газа, где, по данным Тель-Авива, находится главный оперативный центр ХАМАС.

Израиль давно обвиняет ХАМАС в укрывательстве военных объектов в больницах и использовании пациентов в качестве живого щита.

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