Байден подпишет законопроект о государственном финансировании во избежание "шатдауна", если его примет Сенат, - CNN
Президент США Джо Байден готов подписать одобренный Палатой представителей законопроект о продлении временного финансирования правительства, если за него проголосует Сенат.
Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.
"Если документ примет Сенат, президент подпишет эту резолюцию, которая сохраняет текущие уровни финансирования и не содержит вредных политических факторов", – заявил неназванный американский чиновник.
Представитель Белого дома заявил CNN, что Конгресс должен принять финансирование для Израиля, Украины и безопасности границ.
"Заглядывая вперед, республиканцы Палаты представителей должны прекратить тратить время на крайние партийные законопроекты об ассигнованиях, которые нарушают двухпартийное соглашение, за которое проголосовали две трети, и быстро работать с демократами над законопроектами об ассигнованиях на целый год", - сказал чиновник.
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Стосовно ж нашої шобли, тоце взагалі безмежність у лицемірстві, і підлості.
Безпеку будь-якої країни може гарантувати не Дядя (Сем, Пу чи Сі),
а виключно власна ядерна зброя
не вірите?
спитайте в Кіма
Всі пам'ятають свадьбу прокурорів за 2 млн доларів.
Держава значно збільшила їхнє фінансування. Тобто очікується більше таких весіль.
Крадуть бєшеними темпами. І вони ж першими підуть працювати на росію.
Вони й зібрали. І неодноразово.
А гарантію безпеки дає тільки НАТО (та й те необов'язково, особливо зараз - з Угорщиною та Туреччиною). А який відсоток українців бажав у НАТО у 1991-му? Не пам'ятаєте? 5% чи 7%?
Отож!
Підписанти: Л. Кучма, Б. Єльцин, Дж. Мейджор, Б. Клінтон
За трампа ?
Ця людина швидко здасть вас кацапам. Бо він вважає вони мають право.
Тож треба спочатку розібратися із загальним бюджетом, а потім розбиратися із допомогами. На жаль.
І Байден тут ні до чого. Претензії до республіканців, які бажають катастрофи, щоб усе розвалити та зробити вже свого трампа королем. Пожиттєво. Вже чула такі пропозиції.
Зараз обговорюються дії сьогодення, а не те, що закінчилось місяць тому.
Просто їм не потрібна перемога України їм потрібна довга війна, вони отримали енергоринок ЄС, отримали великі збройні контракти.... виробнича площадка їх корпорацій Китай отримав дешеві ресурси з раші.... це вирішує багато економічних питань...
Деми при приході до влади одразу зняли всі додаткові мита на китайський імпорт, а історії про Тайвань це казки ще з 60 із останнім китайським попередженням...
А перемога України може призвести до зміни режиму в раші... що закриє багато можливостей для їх економіки....
В Іраку і в Афгані фактично не було виборів всі корупційні уряди були ставлениками штатів... а потім зробили що вся вина лежить них....
Так само і в нас якби із самого початку не сипали гроші на всякі інфраструктурні проекти і проводили б аудит куди пішли вони.... Про корупцію в Україні Байдену ще тикали з травня 22 року і вимагали аудиторів але він все проігнорував, та просто відправив непонятну комісію яка пробула 4 дня в Києві і поїхала назад...
то не відомо чи потім вистоїть Європа, а там черга дійде і до Америки
Наша Армія тримається іде і вірить цим трьом Полководцям, а Україна тримається на Армії.
Якщо Залужний не почне діяти - іуди з Банкової угроблять Україну. Єрмак для цього і полетів в Америку - домовлятися про т.з. "перемир"я"...