Байден подпишет законопроект о государственном финансировании во избежание "шатдауна", если его примет Сенат, - CNN

Президент США Джо Байден готов подписать одобренный Палатой представителей законопроект о продлении временного финансирования правительства, если за него проголосует Сенат.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Если документ примет Сенат, президент подпишет эту резолюцию, которая сохраняет текущие уровни финансирования и не содержит вредных политических факторов", – заявил неназванный американский чиновник.

Представитель Белого дома заявил CNN, что Конгресс должен принять финансирование для Израиля, Украины и безопасности границ.

"Заглядывая вперед, республиканцы Палаты представителей должны прекратить тратить время на крайние партийные законопроекты об ассигнованиях, которые нарушают двухпартийное соглашение, за которое проголосовали две трети, и быстро работать с демократами над законопроектами об ассигнованиях на целый год", - сказал чиновник.

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