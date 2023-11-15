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Байден подпишет законопроект о государственном финансировании во избежание "шатдауна", если его примет Сенат, - CNN

байден,байден_подпись,байден_подписал

Президент США Джо Байден готов подписать одобренный Палатой представителей законопроект о продлении временного финансирования правительства, если за него проголосует Сенат.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Если документ примет Сенат, президент подпишет эту резолюцию, которая сохраняет текущие уровни финансирования и не содержит вредных политических факторов", – заявил неназванный американский чиновник.

Представитель Белого дома заявил CNN, что Конгресс должен принять финансирование для Израиля, Украины и безопасности границ.

"Заглядывая вперед, республиканцы Палаты представителей должны прекратить тратить время на крайние партийные законопроекты об ассигнованиях, которые нарушают двухпартийное соглашение, за которое проголосовали две трети, и быстро работать с демократами над законопроектами об ассигнованиях на целый год", - сказал чиновник.

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Автор: 

Байден Джо (2795) США (27334) финансирование (1814)


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Топ комментарии
+9
Порядність і політика - речі несумісні.
Стосовно ж нашої шобли, тоце взагалі безмежність у лицемірстві, і підлості.
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15.11.2023 07:35 Ответить
+9
Ну й як можна ,навіть не те що звинувачувати наших тупих зелених продажних мародерних ненаситних ідіотів, а просто довіряти, що в них проснуться патріоти-громадяни, коли країна з такими традиціями, з такою історією обє"днанності усіх людей світу , з такими обовʼязками, взятими на себе перед усім світом, котиться по похилій збожеволілого політичного егоїзму .
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15.11.2023 07:37 Ответить
+9
Висновок:

Безпеку будь-якої країни може гарантувати не Дядя (Сем, Пу чи Сі),
а виключно власна ядерна зброя

не вірите?
спитайте в Кіма
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15.11.2023 08:17 Ответить
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Порядність і політика - речі несумісні.
Стосовно ж нашої шобли, тоце взагалі безмежність у лицемірстві, і підлості.
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15.11.2023 07:35 Ответить
Висновок:

Безпеку будь-якої країни може гарантувати не Дядя (Сем, Пу чи Сі),
а виключно власна ядерна зброя

не вірите?
спитайте в Кіма
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15.11.2023 08:17 Ответить
...спитайте в Кіма північнокорейського ( бо 73% могли не те подумати )
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15.11.2023 10:53 Ответить
Оце і є найгірше. Тепер кожна спроможна країна буде виробляти ядерну зброю, бо побачила приклад України. А зброя, яка висить на стінці, раз в рік та стрельне. А далі по Ейнштейну.
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15.11.2023 11:35 Ответить
Стосовно
Всі пам'ятають свадьбу прокурорів за 2 млн доларів.
Держава значно збільшила їхнє фінансування. Тобто очікується більше таких весіль.
Крадуть бєшеними темпами. І вони ж першими підуть працювати на росію.
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15.11.2023 08:45 Ответить
А-а-а-а, то вони на зарплатню таке вдумали?
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15.11.2023 09:56 Ответить
Ну й як можна ,навіть не те що звинувачувати наших тупих зелених продажних мародерних ненаситних ідіотів, а просто довіряти, що в них проснуться патріоти-громадяни, коли країна з такими традиціями, з такою історією обє"днанності усіх людей світу , з такими обовʼязками, взятими на себе перед усім світом, котиться по похилій збожеволілого політичного егоїзму .
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15.11.2023 07:37 Ответить
А у Києві тим часов йде велике крадівництво та освоювання коштів на ремонті доріг, зараз по над дорогою збираються мостити вузенькі тротуарчики, там де люди не ходять та дорогу переходити заборонено. А перед цим, встановили оббиті бордюри, демонтовані в іншому місці
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15.11.2023 07:39 Ответить
Свої людям також потрібно харчуватися
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15.11.2023 07:41 Ответить
Невже Ви не зрозуміли куди енергію наріду направляють дуполизи і боти ОПи? Звичайно на мерів Києва та інших міст. А де гроші із державного бюджету? Чому проходить "велике крадівництво" на великих дорогах? Чому мільярди витрачаються на марафон, щоб пудрити мізки заради однієї людини? Навіщо у воюючій країні російськомовні телеканали за бюджетні кошти "Дом" і "Фрідом"? Де наші дрони і ракети? Відповідь проста, оманські домовленності, жажда влади однієї людини, а для цього і фінансування марафона і російськомовних каналів. На марафоні пудримо залишки мізків проукраїнські налаштованих, а на ромійськомовних - лехторату, який раніше був у ОПЗЖ.
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15.11.2023 08:28 Ответить
А ви звалили все до купи. А давайте котлети окремо а мух окремо.
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15.11.2023 08:39 Ответить
Виходить, що все докупм заради тільки однієї особи. Так буває, коли нарід 73% за місяць до виборів у 2019 прихватив психоз. Сьогоднішні події то є наслідки тих дій.
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15.11.2023 08:57 Ответить
До чого тут каналізація чи собачки, у двох рядах бордюрів в т.ч. і на клумбах немає ніякої потреби навіть у мирний час
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15.11.2023 08:53 Ответить
А так бува, коли русіщ швайне маскуя себе під прапором Фатерлянду та використовуючи українську мову.
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15.11.2023 09:06 Ответить
А ось нік викриває його на 100%, так як русіш швайне без слова "х..й" жити не може.
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15.11.2023 09:08 Ответить
Аце демонтовані оббиті бордюри з іншого місця які встановили під виглядом нових
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15.11.2023 07:46 Ответить
А що гарантій безпеки від США по Будапешському меморандуму більше немає?
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15.11.2023 07:50 Ответить
Звичайно є - це перш за все московія, куди наші можновладці того часу, яких вибрав мудрий нарід того часу, передали ракети, літаки, ядерну зброю.
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15.11.2023 08:29 Ответить
Ми мабуть єдина країна яка своєму потенційному агресору постійно продавала озброєння...
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15.11.2023 08:57 Ответить
І не було ніколи! Прочитайте вже той Будапештський меморандум! Там йдеться лише про те, що у разі небезпеки чи нападу подпісанти обов'язані зібрати Раду Безпеки ООН!
Вони й зібрали. І неодноразово.

А гарантію безпеки дає тільки НАТО (та й те необов'язково, особливо зараз - з Угорщиною та Туреччиною). А який відсоток українців бажав у НАТО у 1991-му? Не пам'ятаєте? 5% чи 7%?
Отож!
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15.11.2023 10:03 Ответить
там дві версії того меморандуму. В версії для нас є гарантії безпеки. В англ. версії такого не має. Там просто визнання територіальної цілісності. ЯЗ це добре для оборони але коли вже на тебе напали і захопили частину територій це особливого впливу мати не буде. Хз. що робити зараз. Члени НАТО не особливо хочуть бачити нас там. США грає в свої ігри. Треба мати самодостатню оборонку. Якої у нас не має і не буде при цій владі. Бо деребанити гроші в тому числі і на дороги, важливіше для цих хапуг... Два роки війни. І ледь жива оборонка. Яку може заблокувати хто завгодно з чинуш. Ситуація гів..о.
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15.11.2023 10:47 Ответить
По меморандуму ничего нельзя гарантировать - Это меморандум, а не договор!
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15.11.2023 10:47 Ответить
Так, Кучма злив інтереси України
Підписанти: Л. Кучма, Б. Єльцин, Дж. Мейджор, Б. Клінтон
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15.11.2023 10:52 Ответить
А які гарні промови були... Про демократію, про "стояти разом"...
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15.11.2023 07:58 Ответить
Так вони й не брехали - казали "ми з Україної до кінця". Але не уточнювали, що до кінця України. А ми повірили, що до переможного кінця. Це, як у тому анекдоті про нюанс.
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15.11.2023 08:11 Ответить
Учора бідонисти тут свою дупу рвали на червону зірку, що Бідон накладе вето на цей закон. Але звивин у мозку не хватає зрозуміти, навіщо демократи відправили у відставку осудного спікера, при котрому ухвалювалася допомога Україні.
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15.11.2023 08:41 Ответить
А ви чого радієте ?
За трампа ?
Ця людина швидко здасть вас кацапам. Бо він вважає вони мають право.
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15.11.2023 08:47 Ответить
Я констатую факт, зрозуміло?
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15.11.2023 09:04 Ответить
Якщо буде шатдаун, то не буде ніякої допомоги нікому у принципі, бо економіка Штатів пірне у прірву! І не тому, що грошів немає, а тому, що закони такі.
Тож треба спочатку розібратися із загальним бюджетом, а потім розбиратися із допомогами. На жаль.
І Байден тут ні до чого. Претензії до республіканців, які бажають катастрофи, щоб усе розвалити та зробити вже свого трампа королем. Пожиттєво. Вже чула такі пропозиції.
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15.11.2023 10:10 Ответить
Дурниці якісь. За відставку спікера проголосувало тільки 8 трампістів, інші голоси дали демократи.
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15.11.2023 15:23 Ответить
А я щось написала про відставку спікера?
Зараз обговорюються дії сьогодення, а не те, що закінчилось місяць тому.
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15.11.2023 16:18 Ответить
Сьогоденні дії випливають з подій місячної давнини. Як це можна не розуміти? Що, склад конгресу змінився, чи що?
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15.11.2023 16:31 Ответить
Зеленський казав :» я 🤢ваш вирок» , зробив все, що обіцяв ПАТРУШЕВУ в Омані - призначив крота ЕРМАКА , Аллатра -ста ВАНЬКУ БАКАНОВА і на допомогу ФСБШне КОДЛО ( Наумова Кулініча ТАТАРОВА демченко , смірнова , шурму ………) розмінували все , що тільки можливо, відвели з півдня військових , брехав всім « все харашо прекрасная маркіза « , а тим часом євакуойвував СВОЇХ і переганяв бабло в офшори ГИДКО від того , що ОДРАЗУ , ЗАПРОДАНЦІВ НЕ АРЕШТУВАЛИ , а тепер ВОНИ ЗААРЕШТУЮТЬ, тих ХТО , всупереч ЇХ ЗРАДІ ГЕРОЇЧНО ВИКОНУВАЛИ СВІЙ ОБОВ'язок , як на генерала Кривоноса , за успішний порятунок Жулян ! Тупа бидломасса73 « хуже не БУДЕТ « все ХАВАЄ на помийках ЗЕБЛОМАРАФОНУ
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15.11.2023 08:54 Ответить
Коли хтось почне тут ліпити казки що справа тільки в Зеленському то повчіть історію, як штати часто поступали із союзниками.... Вони могли б обрізати фінансування через корупцію але постачати озброєння... Або вже давно прислати аудит і це б не дало так нагло красти...

Просто їм не потрібна перемога України їм потрібна довга війна, вони отримали енергоринок ЄС, отримали великі збройні контракти.... виробнича площадка їх корпорацій Китай отримав дешеві ресурси з раші.... це вирішує багато економічних питань...

Деми при приході до влади одразу зняли всі додаткові мита на китайський імпорт, а історії про Тайвань це казки ще з 60 із останнім китайським попередженням...

А перемога України може призвести до зміни режиму в раші... що закриє багато можливостей для їх економіки....
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15.11.2023 08:55 Ответить
Які ще казки? Зеленський при останньому візиті до США зайняв сторону демократів, чим розсварився з республіканцями, тобто вліз у міжпартійну боротьбу. Двопартійна підтримка щезла. Навіщо це було потрібно?
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15.11.2023 09:08 Ответить
Вони б це зробили щоб він не робив.... штати так завжди себе вели в історії.... вони ніколи не перевіряють витрату своїх грошей аудиторами аж поки не почнуться питання у електорату а потім звертають вудочки щоб електорат швидко забув про все...

В Іраку і в Афгані фактично не було виборів всі корупційні уряди були ставлениками штатів... а потім зробили що вся вина лежить них....

Так само і в нас якби із самого початку не сипали гроші на всякі інфраструктурні проекти і проводили б аудит куди пішли вони.... Про корупцію в Україні Байдену ще тикали з травня 22 року і вимагали аудиторів але він все проігнорував, та просто відправив непонятну комісію яка пробула 4 дня в Києві і поїхала назад...
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15.11.2023 09:37 Ответить
Америка деградує та втрачає роль лідера та свій авторитет
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15.11.2023 08:56 Ответить
Чому, вони далеко, на них ніхто не буде нападати, а все інше, це проблема інших
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15.11.2023 09:08 Ответить
Покищо небуде, політикою не втручання вони посилять ворога, ящо Україна впаде,
то не відомо чи потім вистоїть Європа, а там черга дійде і до Америки
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15.11.2023 09:18 Ответить
Это не Америка деградирует, это остальные растут...
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15.11.2023 10:02 Ответить
ну вот и собственно и назрел закономерный вопрос, у шашлычника есть план Б?
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15.11.2023 10:12 Ответить
Есть, вілла десь на курорті
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15.11.2023 11:04 Ответить
Тепер зеленим іудам залишилося обезголовити Українську Армію (прибрати Наєва, Тарнавського і Залужного) і підписати "перемир"я" з кацапами (читай капітуляцію - кинути пограбовану, знекрівлену і обеззброєну Україну під ноги москалям - як домовлялися в Омані).
Наша Армія тримається іде і вірить цим трьом Полководцям, а Україна тримається на Армії.
Якщо Залужний не почне діяти - іуди з Банкової угроблять Україну. Єрмак для цього і полетів в Америку - домовлятися про т.з. "перемир"я"...
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15.11.2023 11:58 Ответить
У германских генералов и фельфмаршалов была смелость попытаться сместить Гитлера с его верхушкой ... , у них в 1944 г. , к сожалению , не получилось, но они хотя бы попытались. Украинским генералам не хватает смелости и решительности германских генералов ... их демонстративно в лайне зеленый шмурдяк вываливает во время войны , а они терпят и не действуют. Не понимаю почему? В 1944 году у Гитлера были мощные структуры СС и гестапо, но тем не менее адекватные германские генералы все таки решились. А ЭТИХ украинским генералам чего бояться с их "кварталами", дизель-шоу, "лигами смеха" ... и сильно разложившимися с 2019 года государственными структурами?
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15.11.2023 13:34 Ответить
 
 