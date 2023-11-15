В течение суток оккупанты нанесли 8 ракетных и 59 авиационных ударов, совершили 49 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

Российские захватчики не прекращают обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов Украины.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Всего враг нанес 8 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные и многоэтажные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись: Ольшана, Петропавловка, Чернещина Харьковской области; Песчаное, Серебрянское лесничество Луганской области; Серебрянка, Сиверск, Спорное, Клещиевка, Архангельское, Новокалиново, Ласточкино, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области; Новодаровка, Малая Токмачка Запорожской области; Новоберислав и Берислав Херсонской области.

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Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.