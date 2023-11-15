Ночью оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район, в Кривом Роге гремели взрывы

Российские захватчики не прекращают обстрелы Днепропетровщины. Ночью из тяжелой артиллерии попали по Никополю и Марганецкой громаде, также взрывы гремели в Кривом Роге.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Дважды за ночь оккупанты обстреляли Никопольщину. Агрессор бил из тяжелой артиллерии. Полдесятка выстрелов произвел по районному центру и Марганецкой громаде. Люди невредимы".

Ночью враг атаковал Украину ракетами. Взрывы гремели в Кривом Роге. Погибших нет, но последствия атаки уточняются.

Наутро российские захватчики атаковали Никополь двумя дронами-камикадзе.

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"Предварительно, погибших и пострадавших нет. Какой ущерб причинили захватчики - выясняется", - добавил Лысак.