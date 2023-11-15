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Общие боевые потери рф от начала войны - около 314 290 человек (+820 в сутки), 5 377 танков, 7 647 артсистем, 10 104 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения рф украинские защитники ликвидировали около 314 290 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.23 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 314 290 (+820) человек,

– танков - 5 377 (+15) единиц,

– боевых бронированных машин - 10 104 (+18) единицы,

– артиллерийских систем - 7 647 (+58) единиц,

– РСЗО - 884 (+2) единицы,

– средств ПВО - 582 (+2) единицы,

– самолетов - 323 (+1) единицы,

– вертолетов - 324 (+0) единицы,

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 675 (+26) единиц,

– крылатых ракет - 1 562 (+1) единицы,

– кораблей /катеров - 22 (+0) единицы,

– подлодок - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 10 020 (+47) единиц,

– специальной техники – 1 083 (+2) единицы.

Смотрите также: Российский пленный о потерях оккупантов на войне: "Из первого набора боевиков из "Шторм-Z" в живых осталось несколько человек". ВИДЕО

Общие боевые потери рф от начала войны - около 314 290 человек (+820 в сутки), 5 377 танков, 7 647 артсистем, 10 104 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА 01

Автор: 

армия РФ (19899) ликвидация (3768) уничтожение (7397)


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Топ комментарии
+29
По артилерії супер рекорд!!!
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15.11.2023 08:11 Ответить
+27
58 арти!!!!!!
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15.11.2023 08:11 Ответить
+25
По автомобилям юбилей!
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15.11.2023 08:10 Ответить
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По автомобилям юбилей!
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15.11.2023 08:10 Ответить
По артилерії супер рекорд!!!
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15.11.2023 08:11 Ответить
Тільки в інфографіці один нулик забули написати.
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15.11.2023 10:51 Ответить
58 арти!!!!!!
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15.11.2023 08:11 Ответить
Гарматок багатенько,мабуть,рекорд.
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
Смерть рашистам!
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15.11.2023 08:12 Ответить
То, мабуть, наші накрили артполк на марші А там і особовий склад, і б/к, і гармати на причепах... От і "набрали вістів"
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15.11.2023 08:22 Ответить
Не переживай! Україна з кацапами воює (з перервами) ще з часів Конотопської битви Якось витримає вказаний тобою строк
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15.11.2023 08:19 Ответить
Гетьман Сагайдачний мацкву ще раніше палив. Чи то була не війна, а лише спецоперація?
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15.11.2023 09:20 Ответить
Сагайдачний там був у складі польських військ - а не самостійно Крім того - лише в якості "найманця" А найманці ніякої "особистої політичної мети" не мають - просто воюють за гроші Це й підтвердилося потім - коли поляки відмовилися платить гроші - Сагайдачний їх покинув та повів козаків до України Скупердяї шляхетні втратили можливість зробить "Єдну Польську" не "від можа до можа" а "від Балтики до Тихого океану"
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15.11.2023 09:45 Ответить
Сагайдачний там був у складі війська Жечі Посполітой триєдіной (Литва, Польща, Україна).
Виговський під Конотоп крім реєстрових полків Гетьманщини та запорожців привів татарських найманців.
Саме татарська кіннота й знищила табір московитів після розгрому на р. Куколка. Бо вони полювали на ясак.
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15.11.2023 10:12 Ответить
Та й Жечь до загибелі призвели рокоші шляхєцькі та розбірки коронні династії Ваза. Швеція добре допомогла Московії на початку 17го ст. Бо крім Пожарського-Мініна там ще й д'Лагарді попрацювали. А вони були явно уZкіє
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15.11.2023 10:17 Ответить
Що ти цим мені сказать хочеш? Сагайдачний водив на москву запорожців І ними командував А Запорізька Січ тоді лише "номінально числилася в складі "Жечі посполітой" - бо була окремою військовою республікою (з своїм самоуправлінням організацією та адміністративною та судовою системами) І вирішувалися там не проблеми України а посадженням на російський престол польського ставленика Представниками Жечі посполітой під Москвою були "реєстрові городові козаки" А вони підкорялися польській шляхті - а не Сагайдачному
А от під Конотопом вирішувалися проблеми України Війська козацькі захищали свободу Гетьманщини А татари були найманцями Різницю розумієш?
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15.11.2023 10:23 Ответить
Війна ніколи не закінчиться, якщо зазирати так далеко.
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15.11.2023 09:05 Ответить
по авто 0 пропустили на картинці...
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15.11.2023 08:16 Ответить
47
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15.11.2023 08:21 Ответить
Випускайте єнота.
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15.11.2023 08:16 Ответить
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15.11.2023 09:15 Ответить
58+2 арта, новий добовий рекорд з початку війни
10 000 авто загалом і 2 000 з початку осені - сезонний рекорд за всю війну
50 000 чумардосів з початку осені.
Козаки приземлили "літаючий танк", та і техніки добряче намолотили 144 одиниці.
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15.11.2023 08:24 Ответить
Єдиною ознакою військово-психологічного зламу противника є масова сдача його вояків у полон. Ось коли орки масово почнуть здаватися у полон, тоді і радіти будемо.

Скоро генерал мороз почне воювати на східному фронті, а це дуже серйозний дядько і ЗСУ треба готуватися до зустрічі з ним.
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15.11.2023 08:42 Ответить
Может они и сдаются МАССОВО В ПОЛОН, только кто их берет.
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15.11.2023 10:22 Ответить
Енот шо в запое? А ну-ка выходи!
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15.11.2023 08:34 Ответить
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15.11.2023 08:42 Ответить
Мабуть найбільше за час цієї війни знищено за одну добу арти - 58 і один літачок. Просто ЗСУ молодці!!!
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15.11.2023 08:53 Ответить
Арта сделала мое утро!
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15.11.2023 09:03 Ответить
Минув 3552 день москальсько-української війни.
144!!! одиниці техніки та 820!! чумардосів.
Арта 60!!!, броня 33!!, логістика 47!!.
Рахунок ППО спецтехніка нічийний 2 - 2.
Арта з логістикою знову дуууже чудово, броня підтягується. Чумардоси теж гуд.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 314 000!!! це більше, ніж таке місто як Подольск ...
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15.11.2023 09:11 Ответить
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15.11.2023 09:15 Ответить
P.s. )) Плюс пєпєлац та суперювілей по логістиці ))
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15.11.2023 09:19 Ответить
- І літачок?
- І літачок!
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15.11.2023 09:36 Ответить
https://t.me/ToBeOr_Official/13545 Oryx, 1-13 ноября. Россия - 238. Украина - 50 .

Обратите внимание, сколько за эти дни уничтожено российских радаров, РЛС и станций РЭБ. Это всё дорогое оборудование, стоимость единицы от 5 до 25 млн долларов. Украина также потеряла один дорогой "Зоопарк-3".

Танки:
Россия - 58
Украина - 9

БМП, БМД и другие ББМ (гусеничные, тяжёлая броня):
Россия - 51
Украина - 7

БТР, MRAP и другие бронемашины (тактические, колёсные или лёгкая броня):
Россия - 56
Украина - 15

Артиллерия, РСЗО, миномёты и ПТРК (буксируемые или самоходные):
Россия - 17
Украина - 6

Авиация:
Россия - 1 (Су-24М)
Украина - 2 (2 МиГ-29)

Флот:
Россия - 3 (МРК "Аскольд" проекта 22800 "Каракурт", 2 десантных катера проекта 1176 "Акула" и 11770 "Серна")

Командно-штабные машины:
Россия - 3 (Р-149АКШ-1, Р-149МА1 + неопознанная на шасси ГАЗ "Тигр")

ЗРК и их отдельные компоненты:
Россия - 4 (командный пункт 5Н63С с РЛС подсвета для ЗРК С-300ПС, боевая машина 9А331МУ для ЗРК "Тор-М1-2У", ПЗУ 9А316 для ЗРК "Бук-М2", неопознанная ПУ/ПЗУ для ЗРК "Бук")

Радары, РЛС, станции связи, комплексы РЭБ:
Россия - 11 (2 РЛС 1Л259 для "Зоопарк-1", 2 РЛС 1Л261 для "Зоопарк-1М", 2 комплекса РЭБ "Леер-2", комплекс РЭБ "Леер-3", комплекс РЭБ "Свет-КУ", РЛС ПВО "Подлёт К-1", радиорелейная станция Р-419Л1, станция РЭБ Р-934Б "Синица")
Украина - 2 (РЛС AN/TPQ-36, РЛС контрбатарейной борьбы "Зоопарк-3", стоимость единицы около 25 млн долларов)

БРЭМ, машины разминирования и другая инженерная техника:
Россия - 8
Украина - 2

Зенитные установки:
Россия - 1 (АЗП С-60 производства 1950-х годов)

БПЛА (разведывательные):
Россия - 4
Украина - 4

Грузовики:
Россия - 21
Украина - 3

__
Всего зафиксировано потерь с 24.02.2022:
Россия - 13083
Украина - 4712

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15.11.2023 10:20 Ответить
 
 