Общие боевые потери рф от начала войны - около 314 290 человек (+820 в сутки), 5 377 танков, 7 647 артсистем, 10 104 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения рф украинские защитники ликвидировали около 314 290 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.23 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 314 290 (+820) человек,

– танков - 5 377 (+15) единиц,

– боевых бронированных машин - 10 104 (+18) единицы,

– артиллерийских систем - 7 647 (+58) единиц,

– РСЗО - 884 (+2) единицы,

– средств ПВО - 582 (+2) единицы,

– самолетов - 323 (+1) единицы,

– вертолетов - 324 (+0) единицы,

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 675 (+26) единиц,

– крылатых ракет - 1 562 (+1) единицы,

– кораблей /катеров - 22 (+0) единицы,

– подлодок - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 10 020 (+47) единиц,

– специальной техники – 1 083 (+2) единицы.

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