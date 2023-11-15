Общие боевые потери рф от начала войны - около 314 290 человек (+820 в сутки), 5 377 танков, 7 647 артсистем, 10 104 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения рф украинские защитники ликвидировали около 314 290 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.23 ориентировочно составляют:
– личного состава - около 314 290 (+820) человек,
– танков - 5 377 (+15) единиц,
– боевых бронированных машин - 10 104 (+18) единицы,
– артиллерийских систем - 7 647 (+58) единиц,
– РСЗО - 884 (+2) единицы,
– средств ПВО - 582 (+2) единицы,
– самолетов - 323 (+1) единицы,
– вертолетов - 324 (+0) единицы,
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 675 (+26) единиц,
– крылатых ракет - 1 562 (+1) единицы,
– кораблей /катеров - 22 (+0) единицы,
– подлодок - 1 (+0) единица,
– автомобильной техники и автоцистерн - 10 020 (+47) единиц,
– специальной техники – 1 083 (+2) единицы.
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Слава ЗСУ!
Слава Україні!
Смерть рашистам!
Виговський під Конотоп крім реєстрових полків Гетьманщини та запорожців привів татарських найманців.
Саме татарська кіннота й знищила табір московитів після розгрому на р. Куколка. Бо вони полювали на ясак.
А от під Конотопом вирішувалися проблеми України Війська козацькі захищали свободу Гетьманщини А татари були найманцями Різницю розумієш?
10 000 авто загалом і 2 000 з початку осені - сезонний рекорд за всю війну
50 000 чумардосів з початку осені.
Козаки приземлили "літаючий танк", та і техніки добряче намолотили 144 одиниці.
Скоро генерал мороз почне воювати на східному фронті, а це дуже серйозний дядько і ЗСУ треба готуватися до зустрічі з ним.
144!!! одиниці техніки та 820!! чумардосів.
Арта 60!!!, броня 33!!, логістика 47!!.
Рахунок ППО спецтехніка нічийний 2 - 2.
Арта з логістикою знову дуууже чудово, броня підтягується. Чумардоси теж гуд.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 314 000!!! це більше, ніж таке місто як Подольск ...
- І літачок!
Обратите внимание, сколько за эти дни уничтожено российских радаров, РЛС и станций РЭБ. Это всё дорогое оборудование, стоимость единицы от 5 до 25 млн долларов. Украина также потеряла один дорогой "Зоопарк-3".
Танки:
Россия - 58
Украина - 9
БМП, БМД и другие ББМ (гусеничные, тяжёлая броня):
Россия - 51
Украина - 7
БТР, MRAP и другие бронемашины (тактические, колёсные или лёгкая броня):
Россия - 56
Украина - 15
Артиллерия, РСЗО, миномёты и ПТРК (буксируемые или самоходные):
Россия - 17
Украина - 6
Авиация:
Россия - 1 (Су-24М)
Украина - 2 (2 МиГ-29)
Флот:
Россия - 3 (МРК "Аскольд" проекта 22800 "Каракурт", 2 десантных катера проекта 1176 "Акула" и 11770 "Серна")
Командно-штабные машины:
Россия - 3 (Р-149АКШ-1, Р-149МА1 + неопознанная на шасси ГАЗ "Тигр")
ЗРК и их отдельные компоненты:
Россия - 4 (командный пункт 5Н63С с РЛС подсвета для ЗРК С-300ПС, боевая машина 9А331МУ для ЗРК "Тор-М1-2У", ПЗУ 9А316 для ЗРК "Бук-М2", неопознанная ПУ/ПЗУ для ЗРК "Бук")
Радары, РЛС, станции связи, комплексы РЭБ:
Россия - 11 (2 РЛС 1Л259 для "Зоопарк-1", 2 РЛС 1Л261 для "Зоопарк-1М", 2 комплекса РЭБ "Леер-2", комплекс РЭБ "Леер-3", комплекс РЭБ "Свет-КУ", РЛС ПВО "Подлёт К-1", радиорелейная станция Р-419Л1, станция РЭБ Р-934Б "Синица")
Украина - 2 (РЛС AN/TPQ-36, РЛС контрбатарейной борьбы "Зоопарк-3", стоимость единицы около 25 млн долларов)
БРЭМ, машины разминирования и другая инженерная техника:
Россия - 8
Украина - 2
Зенитные установки:
Россия - 1 (АЗП С-60 производства 1950-х годов)
БПЛА (разведывательные):
Россия - 4
Украина - 4
Грузовики:
Россия - 21
Украина - 3
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Всего зафиксировано потерь с 24.02.2022:
Россия - 13083
Украина - 4712