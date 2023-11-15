За минувшие сутки оккупанты нанесли удары по пункту несокрушимости, жилым кварталам Херсонщины, 7 человек получили ранения

В течение суток противник совершил 81 обстрел, выпустив 571 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ДШК, БПЛА и авиации. По городу Херсону враг выпустил 18 снарядов.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские военные попали по жилым кварталам населенных пунктов области; в учреждение исполнения наказаний в Херсонском районе, пункт несокрушимости и здание учебного заведения в Бериславском районе", - говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения.

Также читайте: Противник покрыл огнем Осокоровку на Херсонщине, ранены два человека (обновлено)