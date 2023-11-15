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За минувшие сутки оккупанты нанесли удары по пункту несокрушимости, жилым кварталам Херсонщины, 7 человек получили ранения

херсонщина

В течение суток противник совершил 81 обстрел, выпустив 571 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ДШК, БПЛА и авиации. По городу Херсону враг выпустил 18 снарядов.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские военные попали по жилым кварталам населенных пунктов области; в учреждение исполнения наказаний в Херсонском районе, пункт несокрушимости и здание учебного заведения в Бериславском районе", - говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения.

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обстрел (28239) Херсон (2923) Херсонская область (4958)


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Туалетів нормальних по городу немає а пунктів незламності понатикували, питання на ку я? І саме цікаве зайшов питаю є хто? відповідь мене вразила немає нікого і тишина після того як ще раз попросив вийти вийшов чувак 55+червонопикий і поліціантка 25+ на моє питання так і невідповіли
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15.11.2023 08:27 Ответить
Ти мабуть новин не читаєш?
Останнім часом московити все частіше б'ють саме по пунктам незламності!

Зрозуміли собаки звідки їм небезпека загрожує!
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15.11.2023 10:00 Ответить
Херсон по кейсу оманському гнида повинна була залишити за РАШИСТАМИ Чому за рік немає , потужних ППО , які відбивали б ці обстріли ?
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15.11.2023 10:15 Ответить
 
 