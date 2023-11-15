За минувшие сутки оккупанты нанесли удары по пункту несокрушимости, жилым кварталам Херсонщины, 7 человек получили ранения
В течение суток противник совершил 81 обстрел, выпустив 571 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ДШК, БПЛА и авиации. По городу Херсону враг выпустил 18 снарядов.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские военные попали по жилым кварталам населенных пунктов области; в учреждение исполнения наказаний в Херсонском районе, пункт несокрушимости и здание учебного заведения в Бериславском районе", - говорится в сообщении.
Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения.
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