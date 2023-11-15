ВСУ необходима информационная тишина, чтобы потом отчитаться о "больших успехах", - ОК "Південь"

Вооруженные силы рф пытаются активно обороняться, так как знают, что произойдет продвижение украинских военных, однако просчитать, с какого именно направления их ждет опасность, россияне не могут.

Об этом во время телемарафона заявила начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фокус".

"Пока мы просим информационной тишины с тем, чтобы заработала наша запланированная сентенция, которая позволит потом отчитаться о больших успехах", - отметила спикер ОК "Південь".

Россияне пытаются активизировать тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня и тактическую авиацию, поскольку "чувствуют себя очень некомфортно", так как не могут просчитать, с какого направления ожидать наступления ВСУ.

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Гуменюк подчеркнула, что на линии от трех до восьми километров на протяжении всего побережья происходит оттеснение с украинской стороны. По ее мнению, врага "прижимает" тот факт, что сейчас линия фронта "достаточно подвижна".