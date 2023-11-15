ВСУ необходима информационная тишина, чтобы потом отчитаться о "больших успехах", - ОК "Південь"
Вооруженные силы рф пытаются активно обороняться, так как знают, что произойдет продвижение украинских военных, однако просчитать, с какого именно направления их ждет опасность, россияне не могут.
Об этом во время телемарафона заявила начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фокус".
"Пока мы просим информационной тишины с тем, чтобы заработала наша запланированная сентенция, которая позволит потом отчитаться о больших успехах", - отметила спикер ОК "Південь".
Россияне пытаются активизировать тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня и тактическую авиацию, поскольку "чувствуют себя очень некомфортно", так как не могут просчитать, с какого направления ожидать наступления ВСУ.
Гуменюк подчеркнула, что на линии от трех до восьми километров на протяжении всего побережья происходит оттеснение с украинской стороны. По ее мнению, врага "прижимает" тот факт, что сейчас линия фронта "достаточно подвижна".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Русня вміє працювати з контингентом. Побіжать как милєнькіє.
Вони зовсім не тупі, не мають жодних запобіжників та важелів стримування. І ще мають майже нескінченні ресурси.
Здолати їх можна, але точно не у той спосіб, що демонструє зараз Україна та Захід.
2.у Нижній течії Дніпра ситуація кардинально відрізняється наші захопили частину їхньої першої лінії окопів друга лінія перетворилася на сіру зони і кацапи здебільшого сидять на третій лінії а за третьою лінією олешківські піски-найбільша в Европі пустеля.в останні дні для того щоб вибити наших з плацдарму вони знімали частини з Енергодару це свідчить про те що з резервами в них не все добре.
3.Цікавий факт. Власник приватної військової компанії "Паладін" Г.Закревський в своєму https://www.youtube.com/watch?v=TXHv93dhmRg&ab_channel=DenisKazanskyi інтерв'ю розкритикуваув путєна і назвав його "так називаємий президент"що при живому пулеру враховуючи долю вагнера було майже неможливо.
закревський на москву зі своєю ПВК не ходив, тому і живий.
З резервами, може, у них і не все так добре, як їм би того хотілось, але контрнаступ наш вони таки зупинили, і почали свій наступ. Значить, є чим. Вони просто той напрямок не розглядають як основний, тому виділили мало.
наведіть уривок якщо я помиляюсь.
я ж і не писав про те що Закревський ходив я кажу про цікавий оборот "так називаємий президент"
і про різку його критику що може свідчити про те що піськов з патрушевим та двійником розводять лохів.
2.події на Лівобережжі якраз і свідчать про те що контрнаступ наш вони не зупинили.
Чутки про смерть ***** слід розглядати лише як елемент інформаційної війни. Правда це чи ні, але зараз русня наступає і від своїх планів не відмовляється, тобто, після "смерті" нічого істотно не змінилось. Що і слід було очікувати. У них там одна спільна ідея - розширення росії в усіх напрямках та сферах.
На Токмак вже нічого не рухається, фронт стоїть. Навіть Залужний визнав, що поставлені цілі не досягнуті. Не дивно, враховуючи вміння русні оборонятись та їх шалені ресурси.
потрібно спочатку подумати знайти підтвердження своїм словам (про всяк випадок) а потім набирати текст.
2. кремлю точно не вигідна така "інформаційна війна" тим більше що починають з'являтися перші факти які підтверджують "чутки"
https://www.youtube.com/watch?v=ljl0LdswWiI&ab_channel=OmTV Похоже Соловей прав. Патрушев зачитал некролог путина, а всем показывают бракованную копию
https://www.youtube.com/watch?v=6m3aw10UBuE&ab_channel=OmTV Владимир Василич меняет профессию. В Ростов прилетела самая неудачная копия путина
3."Если ты слабый - стань сильным. Если ты сильный - притворись слабым." Sun Tzu.
Оцей Патрушев, що воно таке? "Генерал СВР" стверджує, що йому належить фактична влада на росії.
Поки що. Судячи з останніх подій в Америці, не довго ця перевага триватиме.
====
дети боброедки, це ж вже було - "В Україні недовго триватиме оборона, максимум нєдєля.
Але тепер вони зробили всі необхідні висновки, закатали рукава і почали працювати.
Результати ви бачите.
У них є надра Сибіру, з цією бездонної діжки матеріальних ресурсів вони будуть черпати ще поколіннями.
Думаєте, чому Китай туди так активно просочується? Тому США бояться розпаду росії. Якщо Китай прибере до рук багатства Сибіру та Далекого Сходу, русня буде няшками на його фоні.
Можна було б стверджувати, що до Мелітополя не дійшли тому, що спалили резерви під Бахмутом, але це б була профанація.
Героїчна оборона Миколаєва (історія до сліз) Силою солдата в окоп не заженеш (про свавілля військкомів) Хочете переговорів з путіним? - Сходіть на цвинтар Якщо все піде за планом, Кінбурнська коса скоро буде наша! Держава має вже думати про ветеранів Після перемоги буде ще важче!
Скільки разів вона вже інтригувала подібними анонсами?
Після минулого, показали спалену колону десантників, де між іншою технікою були "челенджери".
Це й був "великий успіх"?
Чи життя не вчить чи вона просто кончена?
Вы не в состоянии понять, что она говорит!
Если раз в два дня освобождается одна деревня - то ежедневные новости так себе.
А если новость раз в месяц - 15 деревень - то впечатляет!
А тут ещё и дожди, болота. Короче, ничего серьёзного там не будет уже.