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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВСУ необходима информационная тишина, чтобы потом отчитаться о "больших успехах", - ОК "Південь"

всу

Вооруженные силы рф пытаются активно обороняться, так как знают, что произойдет продвижение украинских военных, однако просчитать, с какого именно направления их ждет опасность, россияне не могут.

Об этом во время телемарафона заявила начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фокус".

"Пока мы просим информационной тишины с тем, чтобы заработала наша запланированная сентенция, которая позволит потом отчитаться о больших успехах", - отметила спикер ОК "Південь".

Россияне пытаются активизировать тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня и тактическую авиацию, поскольку "чувствуют себя очень некомфортно", так как не могут просчитать, с какого направления ожидать наступления ВСУ.

Также читайте: Силы обороны закрепились на левом берегу Херсонской области, - ISW

Гуменюк подчеркнула, что на линии от трех до восьми километров на протяжении всего побережья происходит оттеснение с украинской стороны. По ее мнению, врага "прижимает" тот факт, что сейчас линия фронта "достаточно подвижна".

Автор: 

боевые действия (4439) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+10
Для цього потрібно вирубити і-нет,заблокувати тв разом з марафоном.
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15.11.2023 08:38 Ответить
+9
Звісно, що потрібна інформаційна тиша. ******** ж про стан речей на фронті довідуються з дописів блогерів. Та й "великий успіх" - це не щоденна важка і кривава робота СОУ, а неабиякий піар для шашличників і ялтинських кавоманів. Бо без піару і оплесків блазні почувають себе кепсько.
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15.11.2023 08:51 Ответить
+8
а якщо в них немає лишньої дивізії ти не думав?
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15.11.2023 08:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Для цього потрібно вирубити і-нет,заблокувати тв разом з марафоном.
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15.11.2023 08:38 Ответить
Потрібно виробити фсбешну контору в США -інститут вивчення війни.
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15.11.2023 08:53 Ответить
Ютуб полон украинских "экспертов", которые выкладывают всю ситуацию чуть ли не онлайн, с картами, прочем на их роликах большая часть комментаторов, россияне
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15.11.2023 10:16 Ответить
Малюк їх в упор не бачить ! на 3-й рік тільки « буратінку « показушно заарештували , а БАКАНОВ НАВІТЬ НЕ ДОПИНАН ! СБУ КИШЕНЬКОВА ФІЛІЯ « чего 🙏изволишь» , ЗеДерьмак ?
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15.11.2023 10:22 Ответить
Не знаю, чи є військовий сенс у цьому. Русні достатньо перекинути туди одну дивізію, щоб повністю вибити наші війська. Постачання через Дніпро нормального немає, навіть русня не змогла втриматись на Правобережжі, це при їх можливостях.
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15.11.2023 08:38 Ответить
а якщо в них немає лишньої дивізії ти не думав?
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15.11.2023 08:47 Ответить
Так-так, резерви ще минулого літа закінчились. Ким тоді наступають вдовж всього Сходу?
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15.11.2023 08:57 Ответить
Далеко наступили?
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15.11.2023 09:21 Ответить
На щастя, ні. Рятує поки що їх неадекватність, в тому числі недооцінка наших спроможностей. Але вони масово будують нові заводи ВПК, тому у майбутньому покладатимуться більше на техніку, у якій нестачі не буде (сировини та грошей повно).
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15.11.2023 09:27 Ответить
Цехи будують, обладнання досі нема, сподіваюсь і не буде. Грошей теж в них нема, в бюджеті на 24 рік. чорна діра в 30%, запозичень їм ніхто не дає, і не дасть, рупії лежать в Індійських банках...
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15.11.2023 12:24 Ответить
Тільки сподіватись і залишається.
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15.11.2023 12:25 Ответить
Цехи пусті, де що є, то старе, ще совкове. Купити нові станки вони на вряд зможуть, ніхто їм не продасть. Жити як ви в депресії, то шкідливо для здоров'я, а нагоняти депресію на ішних, то ще гірше, можна перевірку не пройти і відгребти по повній...
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15.11.2023 12:30 Ответить
Подзвоніть Залужному,доки не пізно.
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15.11.2023 08:48 Ответить
Вибити не так просто тому що правий берег вище і наших підтримує артилерія та дрони.
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15.11.2023 08:55 Ответить
В Бахмуті теж підтримували. Все вирішили "м'ясні штурми". Зараз вони зосередились на Авдіївці. Згодом, коли наладять мобілізацію у Запорізькій та Херсонській областях, візьмуться за Херсонський напрямок.
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15.11.2023 08:58 Ответить
не думаю что там достаточно мяса предательского в запоробласти что пойдут вперед а те предатели кто пойдет или сдача в плен или смерть по бырику как тех тчо пулеметом положили в крынках__))))всегда ж есть выбор перед боем всегда дают боевые,если ты всеравно 200й то проще в кацапов рожок выпустить перед смертью.
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15.11.2023 09:08 Ответить
У них зеки (які за своєю природою займають антидержавницьку позицію) за раіссю в бій табунами йдуть, хоча могли б загороджувальні загони понищити і втекти.
Русня вміє працювати з контингентом. Побіжать как милєнькіє.
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15.11.2023 09:10 Ответить
Все пропало?😩
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15.11.2023 09:22 Ответить
Не слід недооцінювати цих скотів.
Вони зовсім не тупі, не мають жодних запобіжників та важелів стримування. І ще мають майже нескінченні ресурси.
Здолати їх можна, але точно не у той спосіб, що демонструє зараз Україна та Захід.
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15.11.2023 09:24 Ответить
Нескінченних ресурсів немає ні у кого...
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15.11.2023 12:25 Ответить
Майже нескінченні. Скільки вони втратили у Другій світовій, і якими увійшли у "перебудову"? І зараз теж. Скільки їм усього попалили та вбили. Інша держава б давно пішла геть, а ці тільки лізуть ще більше.
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15.11.2023 12:27 Ответить
Вот накуя писдіти, ну ведь палишся скотина кацапська! В який другий світовій вони втратили? Скажи ще "діди воювали!!!" Це через Україну і Беларусь війна прокотилася два рази в оба кінця, всі ресурси і заводи повивозили на Урал, і ти тут ще смердіти будеш? Гімна кусок.
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15.11.2023 12:34 Ответить
1.не сказав би що все вирішили м'ясні штурми.Бахмут був оточений з флангів як зараз Авдіівка.крім того на початку року у кацапів була значна перевага в артиллерії а 85-90 відсотків втрат цієї війни саме від артилерії
2.у Нижній течії Дніпра ситуація кардинально відрізняється наші захопили частину їхньої першої лінії окопів друга лінія перетворилася на сіру зони і кацапи здебільшого сидять на третій лінії а за третьою лінією олешківські піски-найбільша в Европі пустеля.в останні дні для того щоб вибити наших з плацдарму вони знімали частини з Енергодару це свідчить про те що з резервами в них не все добре.
3.Цікавий факт. Власник приватної військової компанії "Паладін" Г.Закревський в своєму https://www.youtube.com/watch?v=TXHv93dhmRg&ab_channel=DenisKazanskyi інтерв'ю розкритикуваув путєна і назвав його "так називаємий президент"що при живому пулеру враховуючи долю вагнера було майже неможливо.
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15.11.2023 11:28 Ответить
Ну, гірькін багато ***** критикував, і досі критикує, правда з-за грат.
закревський на москву зі своєю ПВК не ходив, тому і живий.
З резервами, може, у них і не все так добре, як їм би того хотілось, але контрнаступ наш вони таки зупинили, і почали свій наступ. Значить, є чим. Вони просто той напрямок не розглядають як основний, тому виділили мало.
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15.11.2023 11:36 Ответить
1.те що виходить з диркіна з-за грат редагується фсб і критики путєна я там не помітив
наведіть уривок якщо я помиляюсь.
я ж і не писав про те що Закревський ходив я кажу про цікавий оборот "так називаємий президент"
і про різку його критику що може свідчити про те що піськов з патрушевим та двійником розводять лохів.
2.події на Лівобережжі якраз і свідчать про те що контрнаступ наш вони не зупинили.
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15.11.2023 11:56 Ответить
Я за тим поцем не слідкував. Іноді скрінами кидали його пости, там була критика вищого керівництва росії. Що, мовляв, ведуть росію до військової поразки. Якщо живий, то значить, потрібен для чогось, інакше б давно замовк.
Чутки про смерть ***** слід розглядати лише як елемент інформаційної війни. Правда це чи ні, але зараз русня наступає і від своїх планів не відмовляється, тобто, після "смерті" нічого істотно не змінилось. Що і слід було очікувати. У них там одна спільна ідея - розширення росії в усіх напрямках та сферах.
На Токмак вже нічого не рухається, фронт стоїть. Навіть Залужний визнав, що поставлені цілі не досягнуті. Не дивно, враховуючи вміння русні оборонятись та їх шалені ресурси.
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15.11.2023 12:02 Ответить
1."гірькін багато ***** критикував, і досі критикує, правда з-за грат" це ж ви написали?
потрібно спочатку подумати знайти підтвердження своїм словам (про всяк випадок) а потім набирати текст.
2. кремлю точно не вигідна така "інформаційна війна" тим більше що починають з'являтися перші факти які підтверджують "чутки"
https://www.youtube.com/watch?v=ljl0LdswWiI&ab_channel=OmTV Похоже Соловей прав. Патрушев зачитал некролог путина, а всем показывают бракованную копию
https://www.youtube.com/watch?v=6m3aw10UBuE&ab_channel=OmTV Владимир Василич меняет профессию. В Ростов прилетела самая неудачная копия путина
3."Если ты слабый - стань сильным. Если ты сильный - притворись слабым." Sun Tzu.
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15.11.2023 12:16 Ответить
Ну не збирав цілеспрямовано матеріали по диркіну. Пам'ятаю, була у нього критика *****. А точно де, коли, скільки, у чому? Та не цікаво.
Оцей Патрушев, що воно таке? "Генерал СВР" стверджує, що йому належить фактична влада на росії.
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15.11.2023 12:19 Ответить
організатор вибухів будинків на расее перед Другою чеченською,совок,антісеміт, який на мою думку доразвалить срср-2.0 як свого часу гкчп.
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15.11.2023 12:23 Ответить
Ещё один "стратех".Вам бы ГШ консультировать.
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15.11.2023 09:11 Ответить
Причина того що кацап пішов з Херсону та не може вибити наші війська з східного берега Дніпра є перевага в дальністі та точності артсистем та рсзо. Тому з прибулою дівізією буде те саме, що під Авдіівкою - могілізація.
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15.11.2023 09:22 Ответить
перевага в дальністі та точності артсистем та рсзо
Поки що. Судячи з останніх подій в Америці, не довго ця перевага триватиме.
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15.11.2023 09:23 Ответить
Саме на це "Деніс" сподіваються у Кремлі, а чому ти саме цього очікуєш?! Не віриш що допомога продовжить надходити і рашистам буде "щастя"?! На подібне колись сподівались і німці впливаючи на перших осіб у Штатах в часи 2-ї світової війни, і іноді це їм навіть вдавалось, АЛЕ чим усе скінчилось ти в курсі!
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15.11.2023 09:43 Ответить
Чим скінчилось, знаю. Але що довелось пережити Європі, поки воно все скінчилось, ви знаєте теж.
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15.11.2023 09:46 Ответить
Інакше, на жаль, за всю історію людства не відбувалось, тільки через кров та руйнування і 21-е сторіччя не стало винятком. Тож населенню Землі до того щоб ДІЙСНО порозумнішати й відмовитись від війн ще дуже і дуже далеко!!!
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15.11.2023 09:53 Ответить
Тож ви розумієте, що це означає для нас.
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15.11.2023 09:55 Ответить
не довго ця перевага триватиме.
====
дети боброедки, це ж вже було - "В Україні недовго триватиме оборона, максимум нєдєля.
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15.11.2023 09:53 Ответить
Русня, як завжди, сильно переоцінила себе і сильно недооцінила ворога.
Але тепер вони зробили всі необхідні висновки, закатали рукава і почали працювати.
Результати ви бачите.
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15.11.2023 09:56 Ответить
какой резалт? ложить технику на авдосе и кидать кабы которые летять +-500м)))
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15.11.2023 10:01 Ответить
Вони так завжди воювали, і що саме погане, їм завжди всього вистачало, щоб у їх ворога тупо закінчились солдати.
У них є надра Сибіру, з цією бездонної діжки матеріальних ресурсів вони будуть черпати ще поколіннями.
Думаєте, чому Китай туди так активно просочується? Тому США бояться розпаду росії. Якщо Китай прибере до рук багатства Сибіру та Далекого Сходу, русня буде няшками на його фоні.
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15.11.2023 10:05 Ответить
Результат я бачу - відсутність результата у кацапа, про який вони заявляли як "ціль СВО" , тому що вони програють гонку озброєнь та гинуть сотнями тисяч.
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15.11.2023 10:02 Ответить
Не все так райдужно. У них великі резерви з джерел, які нам недоступні. Куба, зеки, боржники, "заробітчанє із глубінкі", на крайній випадок - анексія БРСР, що дає +9 млн населення за один день.
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15.11.2023 10:10 Ответить
Наратив про "великі джерела" це іпсо. У кацапа нема великих джерел. Спецназ ГРУ, спецназ ВДВ, кадирівський полк - все знищено. Поставити під ружжо всю країну - це ризик революціі, і це вже було. Достатьно переглянути контингент який береться у полон. Переважно люди похилого віку, та поодинокі маргинали. Вони не здатні проводити штурмові діі, гинуть марно десятками тисяч при спробі провести чергову операцію до якоісь "годовщины" Результат ви бачите - кацапські батальони горять та знищуються один за одним без вагомих успіхів при спробі наступу.
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15.11.2023 10:20 Ответить
Ми теж несемо втрати і витрачаємо БК, перспективи поповнення якого дедалі стають туманнішими. росія тисне масою, як завжди. Якість значення не має. Для атаки годяться всі, хто може самостійно пересуватись. Розрахунок на те, що у нас закінчаться набої.
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15.11.2023 10:25 Ответить
У вас взагалі немає перспектив - вас за допомогою Хаймарсів та низки іншої високоточної артилеріі видавлять з приморського узбережжя так само як з Херсону. А якість озброєння це ключовий фактор війни.
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15.11.2023 12:38 Ответить
Якість чи кількість - от в чому зараз питання. Воно відкрите. Бахмут тому підтвердження.
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15.11.2023 12:39 Ответить
Бахмут викорастили в якості приманки - там завдяки високоточної арти загинули всі елітні штурмові підрозділи РФ, - спецназ ГРУ, бригади ВДВ, полк Кадирова з командиром Тушаєвим, а також всі вагнера, після ччого Пригожин впав у депресію та розпач.Після цього за півроку кацапи не взяли жодного міста - армія деморалізована, неспроможна вести штурмові діі, де піхота виконує функціі м'ясного фарша для виявлення позицій противника.Тому й ВСУ висадилися на східному березі Дніпра кількістью достатньої для ефективної оборони та штурмових дій..
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15.11.2023 12:57 Ответить
Ще не відомо, скільки ми втратили там.
Можна було б стверджувати, що до Мелітополя не дійшли тому, що спалили резерви під Бахмутом, але це б була профанація.
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15.11.2023 13:06 Ответить
Відомо тобі чи ні, це можно судити по результату - професійні штурмові підпрозділи РФ знищені. Тому наступ РФ зайшов у глухий кут.
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15.11.2023 13:10 Ответить
Завчасне твердження. По Авдіївці військові попередили, що русня готує новий масовий штурм. За залізкою вони вже закріпились, що є дуже і дуже погано. Це попри всі втрати, що вони понесли. І на Куп'янському напрямку просування є. Декілька посадок, але ж вони їм не без бою дістались.
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15.11.2023 13:17 Ответить
кацап готує власну могілізацію. це все що тобі треба знати. кацапа просто виманюють з укріплень для знищення.
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15.11.2023 13:21 Ответить
Сенс є. В цій війні неможна сидіти на місці.
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15.11.2023 09:39 Ответить
Це правда. Тому і варто було іти у контрнаступ, навіть з такими мізерними результатами.
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15.11.2023 09:43 Ответить
Але наступ під час дощової погоди це фактично суїцид, тому "поспішати" треба ДУЖЕ ПОВІЛЬНО!!!
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15.11.2023 09:45 Ответить
Як це?? І куди це натягнути??
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15.11.2023 08:40 Ответить
Єрмак же вже все *********.
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15.11.2023 08:43 Ответить
І я про це хотів написати, що Єрмак про все вже доповів ворогу, а потім і своєму наріду. Інформаційна тиша потрібна, щоб дати можливість першими про це повідрмляти єрмакам? Ще недавно була така маляр, яка повідомляла гарні, але брехливі новини.
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15.11.2023 08:47 Ответить
Звісно, що потрібна інформаційна тиша. ******** ж про стан речей на фронті довідуються з дописів блогерів. Та й "великий успіх" - це не щоденна важка і кривава робота СОУ, а неабиякий піар для шашличників і ялтинських кавоманів. Бо без піару і оплесків блазні почувають себе кепсько.
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15.11.2023 08:51 Ответить
Так позашивайте рты всему кварталу ЗЕленому и будет инфотишина.
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15.11.2023 08:54 Ответить
там марченко все в интервью соколовой все рассказал про косу но и в общем плане по левому.
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15.11.2023 08:58 Ответить
Не видел никто этого интервью,а вот как ЗЕлень поганая выдает все военные тайны это видят и слышат все.И кстати,ты бот спалился!
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15.11.2023 09:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6_8yxTQNDjo https://www.youtube.com/watch?v=6_8yxTQNDjo


Героїчна оборона Миколаєва (історія до сліз) Силою солдата в окоп не заженеш (про свавілля військкомів) Хочете переговорів з путіним? - Сходіть на цвинтар Якщо все піде за планом, Кінбурнська коса скоро буде наша! Держава має вже думати про ветеранів Після перемоги буде ще важче!
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15.11.2023 09:10 Ответить
https://nikvesti.com/ua/news/public/279343 - Я не можу сказати точно і розкрити деталі, але якщо вийде те, що спланував генеральний штаб, то коса скоро буде наша, - сказав Дмитро Марченко. Ти ОЦЕ "KosAn" називаєш "зливом"?! Дивні в тебе оцінки інформації!
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15.11.2023 09:36 Ответить
Марченко ніхера Яніні не розповів. Так що не блуди. Чи люську переслухався а?
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15.11.2023 09:27 Ответить
Єрмак вчора в США "підтримав" інформаційну тишу
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15.11.2023 09:08 Ответить
Вже була тиша навколо захіснииків Маріуполя. І вляглося якось....
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15.11.2023 09:12 Ответить
"Вляглось" для тих хто на це сподівається, а свідомі українці чітко усе пам'ятають аби коли треба буде робити вибір та притягати до відповідальності ******* керівництво України викласти у публічний простір ВЕСЬ РАХУНОК, аби ці гніди сплатили по ньому сповна!!!
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15.11.2023 09:30 Ответить
Для шлункомозкових вони будуть "переможцями". А Переможці - *********** ІПСО.
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15.11.2023 10:55 Ответить
PR дорожче крові.
Скільки разів вона вже інтригувала подібними анонсами?
Після минулого, показали спалену колону десантників, де між іншою технікою були "челенджери".
Це й був "великий успіх"?
Чи життя не вчить чи вона просто кончена?
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15.11.2023 09:14 Ответить
боже,боже аж 2!!! челенджера спалили.....представляю как бы ты переживл если бы мы коробочки ложили аля кацапы под авдеевкой,наверное повесился бы.страдатель за 10 леопардов и 2 челенджера.
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15.11.2023 09:26 Ответить
Ось ця чергова заява Гуменюк якраз і є порушенням інформаційної "тиши", бо таким тупим висловлюванням вона практично у котрий раз анонсує хороші новини очікування котрих можуть бути невиправданим, а потім ця ж особа сповістить про "а хто ж це зробив?!" не розуміючи що розповіла "по секрету усьому світу". Давно вже пора військовим попрощатися із цією дурепою як МО розірвало стосунки із Маляр!!!
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15.11.2023 09:28 Ответить
"Поки що ми просимо інформаційної тиші з тим, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи", - зазначила речниця ОК "Південь"."Інформаційні труби" "зеленого духового оркестру" про великий наступ закінчилися,тепер потрібно всім слухати "зелену інформаційну тишину"
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15.11.2023 09:33 Ответить
Млять!
Вы не в состоянии понять, что она говорит!
Если раз в два дня освобождается одна деревня - то ежедневные новости так себе.
А если новость раз в месяц - 15 деревень - то впечатляет!
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15.11.2023 09:42 Ответить
В Україні не має деревень, а є села. Різниця у тому, що у деревні церкви власної не має, а у селі є. У нас практично у кожному населеному пункті, незалежно від розмірів, є церква!
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15.11.2023 09:49 Ответить
Я ж про приднепровские плавни. В болоте не может быть села, в болоте - только деревни!
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15.11.2023 10:09 Ответить
це даунам з ******** треба розсказувати...
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15.11.2023 09:44 Ответить
Знов та сама пісня. Може краще свою балаболку закрий, Гуменюк, і буде тобі тиша.
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15.11.2023 10:21 Ответить
Ану цить!
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15.11.2023 12:40 Ответить
Наталия все еще гуменит?
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15.11.2023 12:53 Ответить
Какая идиотка. Нет смысла обещать великие успехи, их там всё равно не будет пока устойчивого снабжения нет.
А тут ещё и дожди, болота. Короче, ничего серьёзного там не будет уже.
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15.11.2023 13:05 Ответить
Яка в ***** інформаційна тиша, коли ви вже про це патякаєте? Вдалий наступ весною? Саме цьому він й не відбувся. Залужний, - викинь ***** всих щебетунів від штабу, бо з них користі скільки як з козла Путіна молока. АРХ М
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15.11.2023 14:29 Ответить
 
 