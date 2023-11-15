Не снижается активность вражеской авиации на Таврическом направлении, за сутки противник потерял более 500 человек, Су-25 и 46 единиц техники, - Тарнавский
За минувшие сутки на Таврическом направлении враг потерял более 500 человек в живой силе и штурмовик Су-25.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" генерал Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, не падает активность авиации врага.
В операционной зоне ОСГВ "Таврія" враг нанес 22 авиаудара, провел 36 боевых столкновений и совершил 890 артобстрелов.
"Наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении", – отмечает Тарнавский.
Он также информирует, что подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврія" за сутки выполнили 1038 огневых задач.
Общие потери врага составили 511 человек.
Уничтожено 46 единиц военной техники. В частности, 1 танк, 7 ББМ, 3 артсистемы, 1 РСЗО, 14 БПЛА, 16 автомобилей и 1 единица спецтехники. Также уничтожен 1 склад боеприпасов. Еще 26 единиц военной техники врага повреждены.
В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
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