Ведущий немецкий "знаток россии" Зайпель получил от москвы не менее 600 тыс евро, - Spiegel

Известный немецкий журналист Губерт Зайпель, которого на родине считают одним из ведущих "знатоков россии", получал финансирование от пропутинского олигарха Мордашова. Зайберт брал интервью у путина и написал о россии две книги.

К такому выводу пришли журналисты-расследователи из Spiegel и ZDF, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Важные истории".

Они узнали, что в 2018 году Зайпель подписал спонсорский договор о создании и популяризации книги о "политическом климате в россии". За это он получил не менее €600 тысяч. Книга вышла в 2021 году и называлась "Власть путина. Зачем Европе россия?".

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На документах, имеющихся в распоряжении журналистов, есть рукописная отметка, указывающая на то, что отдельные деньги Зайпель в 2013 году мог получить за подготовку биографической книги "путин. Логика власти" (2015). Журналист не предупреждал о возможном конфликте интересов читателей и издателя.

До этого документальный фильм Зайпеля "Я, путин. Портрет" (2012), сделанный в подобной недостаточно критической стилистике, был номинирован на премию немецкого телевидения за лучший репортаж.

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Зайпель слывет в Германии знатоком россии. Он подтвердил по запросу журналистов, что действительно имел поддержку через Мордашова. Однако, по его словам, бизнесмен "не повлиял на содержание его книг". В договоре действительно отмечается, что автор "не имеет никаких обязательств перед спонсором по проекту книги".

Сейчас Зайпель работает над новой книгой, которая будет "учитывать современный геополитический контекст". Он говорит, что в последний раз встречался с путиным в сентябре 2022 года в москве.

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