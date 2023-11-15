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Ведущий немецкий "знаток россии" Зайпель получил от москвы не менее 600 тыс евро, - Spiegel

путин,зайпель

Известный немецкий журналист Губерт Зайпель, которого на родине считают одним из ведущих "знатоков россии", получал финансирование от пропутинского олигарха Мордашова. Зайберт брал интервью у путина и написал о россии две книги.

К такому выводу пришли журналисты-расследователи из Spiegel и ZDF, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Важные истории".

Они узнали, что в 2018 году Зайпель подписал спонсорский договор о создании и популяризации книги о "политическом климате в россии". За это он получил не менее €600 тысяч. Книга вышла в 2021 году и называлась "Власть путина. Зачем Европе россия?".

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На документах, имеющихся в распоряжении журналистов, есть рукописная отметка, указывающая на то, что отдельные деньги Зайпель в 2013 году мог получить за подготовку биографической книги "путин. Логика власти" (2015). Журналист не предупреждал о возможном конфликте интересов читателей и издателя.

До этого документальный фильм Зайпеля "Я, путин. Портрет" (2012), сделанный в подобной недостаточно критической стилистике, был номинирован на премию немецкого телевидения за лучший репортаж.

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Зайпель слывет в Германии знатоком россии. Он подтвердил по запросу журналистов, что действительно имел поддержку через Мордашова. Однако, по его словам, бизнесмен "не повлиял на содержание его книг". В договоре действительно отмечается, что автор "не имеет никаких обязательств перед спонсором по проекту книги".

Сейчас Зайпель работает над новой книгой, которая будет "учитывать современный геополитический контекст". Он говорит, что в последний раз встречался с путиным в сентябре 2022 года в москве.

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Автор: 

Германия (7102) пропаганда (3703) путин владимир (31654)


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Топ комментарии
+6
та ему пох что за бабло писать))хоть некролог хоть монолог
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15.11.2023 09:02 Ответить
+5
тепер може писати некролог ***** ...
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15.11.2023 08:56 Ответить
+5
Гроші ***** беруть президенти, політики, бізнесмени з усього світу.
А тут якийсь журналіст.
Він що, рижий?!
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15.11.2023 09:11 Ответить
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тепер може писати некролог ***** ...
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15.11.2023 08:56 Ответить
та ему пох что за бабло писать))хоть некролог хоть монолог
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15.11.2023 09:02 Ответить
Ктобы сомневался
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15.11.2023 08:59 Ответить
Нічого дивного, рашист дає - німець бере, рашист б*є - німець тікає.
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15.11.2023 09:01 Ответить
Гроші ***** беруть президенти, політики, бізнесмени з усього світу.
А тут якийсь журналіст.
Він що, рижий?!
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15.11.2023 09:11 Ответить
Залуйпель ***********.
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15.11.2023 09:13 Ответить
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15.11.2023 09:35 Ответить
Не мешало бы поднять всех западных журналистов, которые писали про росейский чудо-фуфломицин, во время пандемии КОВИДа, и как необходимо закупать его именно у Путина.

Такие были, и не один. Посмотерть откуда у них взялись деньги после этих ненаучно-фанстастических статей на улучшение своего благосостояния.

Шредера когда будут закрывать за ведение деятельности в овред Германии. Староват дедок, но надобно жизнь закончить в тюрьме какой-то, сделать ему исключение и разрешить повесить портрет Путеноида в камере.
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15.11.2023 09:56 Ответить
Це ж зрозуміло, бо так і ІСТОРІЮ СРУСЬКАЮ, такі ж писали у минулому писаки за бабло!
Грета Тумберг, аж заздрить цьому дядькові!!
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15.11.2023 10:09 Ответить
Интересно будет, если окажется, что путлер забыл немецкий язык
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15.11.2023 10:09 Ответить
Зайпель може отримати Смачний Пендель.
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15.11.2023 12:11 Ответить
раніше критично писав а після 600 тис вже полюбив х!йла і пише тільки позитивне
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15.11.2023 23:48 Ответить
 
 