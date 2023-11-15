Мишенью российских военных мог быть командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Лысюк, - ГБР
Правоохранители допускают, что мишенью российских оккупантов, ударивших по военным 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, мог быть ее командир Дмитрий Лысюк.
Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер ГБР Татьяна Сапьян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
По ее словам, Лысюк не успел в тот день на построение "по случайному стечению обстоятельств".
"Мы сообщали, что следователи работают практически в круглосуточном режиме. Из новых деталей: на сегодняшний день есть предположение, что мишенью мог стать комбриг. Расследование на особом контроле у директора ГБР и оно будет приоритетным после того, как будут результаты экспертиз", - сказала Сапьян .
Напомним, 4 ноября в 128-й бригаде произошла трагедия - оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.
В Закарпатской области объявлен трехдневный траур по погибшим воинам.
128-я бригада подтвердила гибель 19 воинов в результате ракетного удара рф.
В ГБР сообщили, что Минобороны расследует действия должностных лиц, организовавших построение бойцов 128-й бригады.
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Мабуть таки нам *****,кацапи вже скрізь.
тоді більшість агентури можно ликвідувати
А у нас таких "безумних" - легіон. Хоч трохи б прорідити їх...
Не здивований результату потужної інтелектуальної напругі працівників ДБР. Вочевидь, що лайно поперло саме через напруження
хіба ні
Шукаєте реальних лікарів.
Але чомусь вирішили що воюючою країною можуть керувати клоуни , ларьочники і якісь далекі люди.
Без доказів, без розвідувальних підтверджень. Просто кинули на картах "таро" - й "припустили"?
У підсумку 19 (26) загиблих, багато поранених,- і Лисюк - д'Артаньян! "Він міг бути мішенню"!
Та ні!
Мішенню СТАЛИ, без припущень, воїни 128 огшбр. Найкращі. Не замішані у колаборантських оборудках з сєпарньою та які не мали проблем з законом, на відміну від Лисюка.
Знову мусорня та влада напускають диму та туману,щоб вивести з-під підозр ставленика Сирського. І тут "вуха" дєрьмака відблискують при навть першому погляді. Варто запитати "кому це вигідно" й все стає на свої місця.
Зє-погань святкує!
питання- чому до сих пір нема заборони на такі пости назначати осіб, повʼязаних з оккупантом
Засоби для цього звільнення дали західні союзники.
Стосовно закидів на ухилянтство,- відповідати не стану з причини відсутності цього факту.
Своєму припізденту "задвінь прєд'яву", герой пропердженого дивану.
Може ти забʼєш своє погане дуло і не будеш його чіпати, а?
Чуєш, сєкєль, там чогось, бергер!
Теж, "право на ашіпку" у виконанні "крємльовскава курсанта"? Скільки положив цей кацап українців у тому "котлі"?
Ото поворот в "розлідуванні"...
Кремль не досяг поставленої мети - знищити геніального полководця ЗСУ? Кремль промахнувяя ?
Тому що воно те геніальне чудо банально запізнилося...? Працювало з документами всю ніч...?
Який цинізм те що "Мішенню російських військових міг бути командир 128 окремої гірcько-штурмової бригади Лисюк", ніби окупанти завдавши "удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії, в результаті якого загинуло 19 воїнів" так бездарно промахнулися. Той Лисяк все, а ті 19 воїнів ніщо...
Можливо, коли "був контрабандистом ЛНР , а до цього призначення в ДБР робив Портнов, заборгувався...
А те шикуванняв фронтовій зоні наче на плацу в мирні дні? Що воно таке ?
Убили московіти, Українців! А слідаки пішли шляхом ТСК безумної під час розгляду зради з ОПУ щодо вагнергейту! Мудрили з ДБР! Був НАКАЗ командування і його виконання!
Почему их дальше заставили стоять?
Почему нет протоколов по таким сборам, где записан каждый шаг, наличие телефонов, машин, РЭБ.....
Відповідно до цих підрахунків, (https://novynarnia.com/2023/11/14/knyga-pamyati-22-23/) на війні загинули щонайменше 30 тисяч українських захисників (станом на листопад 2023 року; разом із небойовими втратами, але не рахуючи загиблих серед зниклих безвісти). Також вказується, що є 15 тисяч зниклих безвісти та 3400 полонених.
важливо тільки за чиїм розпорядженням вони там шикувалися?