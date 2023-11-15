Мишенью российских военных мог быть командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Лысюк, - ГБР

Правоохранители допускают, что мишенью российских оккупантов, ударивших по военным 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, мог быть ее командир Дмитрий Лысюк.

Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер ГБР Татьяна Сапьян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По ее словам, Лысюк не успел в тот день на построение "по случайному стечению обстоятельств".

"Мы сообщали, что следователи работают практически в круглосуточном режиме. Из новых деталей: на сегодняшний день есть предположение, что мишенью мог стать комбриг. Расследование на особом контроле у директора ГБР и оно будет приоритетным после того, как будут результаты экспертиз", - сказала Сапьян .

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Напомним, 4 ноября в 128-й бригаде произошла трагедия - оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.

В Закарпатской области объявлен трехдневный траур по погибшим воинам.

128-я бригада подтвердила гибель 19 воинов в результате ракетного удара рф.

В ГБР сообщили, что Минобороны расследует действия должностных лиц, организовавших построение бойцов 128-й бригады.