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Мишенью российских военных мог быть командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Лысюк, - ГБР

бригада,128

Правоохранители допускают, что мишенью российских оккупантов, ударивших по военным 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, мог быть ее командир Дмитрий Лысюк.

Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер ГБР Татьяна Сапьян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По ее словам, Лысюк не успел в тот день на построение "по случайному стечению обстоятельств".

"Мы сообщали, что следователи работают практически в круглосуточном режиме. Из новых деталей: на сегодняшний день есть предположение, что мишенью мог стать комбриг. Расследование на особом контроле у директора ГБР и оно будет приоритетным после того, как будут результаты экспертиз", - сказала Сапьян .

Также читайте: Умеров о гибели воинов 128 бригады на Запорожье: Знаем поминутно, что и как произошло. Все виновные понесут наказание

Напомним, 4 ноября в 128-й бригаде произошла трагедия - оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.

В Закарпатской области объявлен трехдневный траур по погибшим воинам.

128-я бригада подтвердила гибель 19 воинов в результате ракетного удара рф.

В ГБР сообщили, что Минобороны расследует действия должностных лиц, организовавших построение бойцов 128-й бригады.

Автор: 

128 отдельная горно-пехотная бригада (156) ГБР (3076)


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Топ комментарии
+41
тому він всіх зібрав на плацу і його чекали ще 30 хвилин. А до цього він був контрабандистом ЛНР , а до цього призначення в ДБР робив Портнов .
Мабуть таки нам *****,кацапи вже скрізь.
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15.11.2023 09:00 Ответить
+34
Дурня, нахрен він їм, мішенню були кращі воїни, а він відповідальний за цей збір воїнів.
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15.11.2023 08:59 Ответить
+25
тому він просто запізнися ...
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15.11.2023 08:58 Ответить
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тому він просто запізнися ...
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15.11.2023 08:58 Ответить
ДБР України?
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15.11.2023 09:29 Ответить
ДБР портнова
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15.11.2023 09:32 Ответить
Посміховисько ! Це , як у буданова ЕВГЕНКА ПІДОРАСТОВИЧ , Червоненко і всі мародери ПІД ОЙГО ОСОБИСТИМ ПРИКРИТТЯМ , а ЗРАДНИК БАКАНОВ ПІД КРИШЕЮ ЗЕЛЕНОГО АГЕНТА « КЛОУНА»
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15.11.2023 11:06 Ответить
128 бригада стояла в нашому селі в 2022 році , в моїй хаті теж жили солдати . ми дуже здружились вони для мене як брати .
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15.11.2023 11:13 Ответить
Дурня, нахрен він їм, мішенню були кращі воїни, а він відповідальний за цей збір воїнів.
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15.11.2023 08:59 Ответить
намагаються відмазати
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15.11.2023 11:04 Ответить
«концы в воду», «еще нарожают »
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15.11.2023 08:59 Ответить
Вони там щось про таємницю слідства в тім ДБР щось чули? Я не про версії, а про випадковий збіг обставин.
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15.11.2023 08:59 Ответить
тому він всіх зібрав на плацу і його чекали ще 30 хвилин. А до цього він був контрабандистом ЛНР , а до цього призначення в ДБР робив Портнов .
Мабуть таки нам *****,кацапи вже скрізь.
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15.11.2023 09:00 Ответить
Вони й так були. Тільки їх не чистять, а відмазують. "Так переможемо"- подумає громадянин,якому всунуть повістку на вулиці.🤦
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15.11.2023 09:12 Ответить
Треба усю владу і силовиків НА ПОЛИГРАФ( пропозиція Наливайченко)
тоді більшість агентури можно ликвідувати
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15.11.2023 09:22 Ответить
Це оксюморон
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15.11.2023 09:26 Ответить
поліграф не дає гарантії, тому ніде в судовій системі і не використовується.
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15.11.2023 09:28 Ответить
Вважаєте, персонажі на кшталт Безумної не "спаляться" на перших же запитаннях?
А у нас таких "безумних" - легіон. Хоч трохи б прорідити їх...
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15.11.2023 11:27 Ответить
Я до речі не думаю , що безумна працює на кацапські спецслужби, вона просто дуже тупа і дуже намагає вислужитись ....а це погане поєднання ))
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15.11.2023 11:34 Ответить
Наливайченка, який керував СБУ при зливі Криму
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15.11.2023 09:40 Ответить
Так, той Наливайченко, який відправив п'ятьох оперативників в одній машині в Донецьк на смерть, а потім цим дуже пишався і всюди кричав, що зробив все, що міг.
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15.11.2023 09:52 Ответить
наливайченко агент кремля. раптом не знали
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15.11.2023 10:58 Ответить
За кого они имеют ЗСУ? ДБР , сейчас натягивают сову на глобус ! Продолжайте терпеть издевательства ЗАПРОДАНЦЕВ , скоро третий год ПОЗОРИЩА , АГЕНТЫ РАШИСТОВ НАСТУПАЮТ ВСЕ НАГЛЕЕ и ЦИНИЧНЕЕ !
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15.11.2023 11:02 Ответить
Джинси прєвращаются в елєгантниє шорти...)))
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15.11.2023 09:04 Ответить
Я правильно зрозумів думку ДБР - московіти вирішили вбити засудженого за контрабанду та співробітництво з ЛНР?

Не здивований результату потужної інтелектуальної напругі працівників ДБР. Вочевидь, що лайно поперло саме через напруження
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15.11.2023 09:04 Ответить
Зараз в армії як і по всій країні все купляється й продається. Відпустки, переводи, амуніція, суди, гуманітарна допомога...Це ж частина нашого корумпованого суспільства.
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15.11.2023 09:23 Ответить
Тих ДБР самих треба перевіряти . Згадайте як гуляла свадьбу екс співробітниця ДБР у Львові. А як вона туди потрапила - тому що мама суддя з цікавим призвіщем Москва
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15.11.2023 09:25 Ответить
історія з клістроними їх вже перевірила.
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15.11.2023 09:41 Ответить
Вона племінниця дружини Труби. Який тоді керував ДБР.
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15.11.2023 10:43 Ответить
А чого ж не почекали ? У безілотника не побачили що це чудо запізнюється ?
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15.11.2023 09:04 Ответить
Якраз судячи з усього все кацаби бачили...а комбрига явно відмазують...
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15.11.2023 09:13 Ответить
так чмо яке в міністрах оборони персонально обіцяло покарати винних
хіба ні
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15.11.2023 09:16 Ответить
Хороша назва міністру - це знову фейсбучник , він ниже не працював керівником - досвіду НУЛЬ
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15.11.2023 09:26 Ответить
Знаєте як говорять - ви ж не йдете лікуватись до доктора Хауса, дуже талановитого телевізійного лікаря, бо його переконливо зіграв Х. Лорі.
Шукаєте реальних лікарів.
Але чомусь вирішили що воюючою країною можуть керувати клоуни , ларьочники і якісь далекі люди.
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15.11.2023 09:36 Ответить
З ніг на голову. Під керівництвом очільника ДБР...
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15.11.2023 09:05 Ответить
Вибрали під@рів на свою голову, уроди
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15.11.2023 09:06 Ответить
Котрий раз переконуєшся що влада в Україні - антиукраїнська.
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15.11.2023 09:08 Ответить
а коли була українська ?
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15.11.2023 09:45 Ответить
Починається склеювання відмазок слюнями. "Випадковий збіг обставин"- це попередження лисюка кацапами.
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15.11.2023 09:10 Ответить
« випадковостей не буває» - перша заповідь розвідників
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15.11.2023 09:28 Ответить
А як же його співпраця з днр, лнр, контрабанда?
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15.11.2023 09:10 Ответить
он всьо осознал і исправился ...
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15.11.2023 09:46 Ответить
Враховуючи послужний список комбрига- ага,саме його кацаби і хотіли знищити...а "випадково" він запізнився то кацаби вирішили вбити воїнів бригади...якось воно не в'яжеться...
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15.11.2023 09:11 Ответить
Ключове - "правоохоронці ПРИПУСКАЮТЬ"
Без доказів, без розвідувальних підтверджень. Просто кинули на картах "таро" - й "припустили"?
У підсумку 19 (26) загиблих, багато поранених,- і Лисюк - д'Артаньян! "Він міг бути мішенню"!
Та ні!
Мішенню СТАЛИ, без припущень, воїни 128 огшбр. Найкращі. Не замішані у колаборантських оборудках з сєпарньою та які не мали проблем з законом, на відміну від Лисюка.
Знову мусорня та влада напускають диму та туману,щоб вивести з-під підозр ставленика Сирського. І тут "вуха" дєрьмака відблискують при навть першому погляді. Варто запитати "кому це вигідно" й все стає на свої місця.
Зє-погань святкує!
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15.11.2023 09:14 Ответить
До речі, Сирський - уроджений росіянин, вчився у російському військовому.

питання- чому до сих пір нема заборони на такі пости назначати осіб, повʼязаних з оккупантом
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15.11.2023 09:31 Ответить
Так, вчився у МВОКУ. "Кремлівський курсант".
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15.11.2023 09:32 Ответить
На відміну від тебе, сіканого ухилянтишки, Сирський звільнив Балаклею, Ізюм і знищив москалів у Лиманському котлі.
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15.11.2023 11:03 Ответить
Не хотів усякім "сєкєльбергерам" відповідати, але тобі скажу, що сирський нічого не звільняв. Звільнив УКРАЇНСЬКИЙ СОЛДАТ. Ціна цього звільнення - на цвінтарях ВСІЄЇ України.
Засоби для цього звільнення дали західні союзники.
Стосовно закидів на ухилянтство,- відповідати не стану з причини відсутності цього факту.
Своєму припізденту "задвінь прєд'яву", герой пропердженого дивану.
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15.11.2023 11:18 Ответить
Знатний дібіл.
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15.11.2023 11:36 Ответить
Киця, Сирський - автрр блискавичної операції по звільненню Лимана, Балаклеї, Ізюма.

Може ти забʼєш своє погане дуло і не будеш його чіпати, а?
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15.11.2023 10:56 Ответить
Згадай Дебальцеве, хто там був "афффтар"?
Чуєш, сєкєль, там чогось, бергер!
Теж, "право на ашіпку" у виконанні "крємльовскава курсанта"? Скільки положив цей кацап українців у тому "котлі"?
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15.11.2023 11:25 Ответить
охреніти. Вигороджують блазня цигаркового.
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15.11.2023 09:15 Ответить
Певно в ДБР набрали клонів Безуглої. Тільки такі як вона могли такий висновок зробити. Тим більше маючи ін-фу хто такий Лисюк і які його попередні зам'яті "заслуги".
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15.11.2023 09:15 Ответить
нагадайте хто Безумну привів в МО ?
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15.11.2023 09:48 Ответить
Безмозглу вибрав вумний київський нарід з Оболоні.
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15.11.2023 11:07 Ответить
Капец, по случайном истечению обстоятельств, запізнився на декілька хвилин командир, але він був мішенью для русні???!! ДБР, ШОТО ЗАКАЗНЫМ *******?!
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15.11.2023 09:17 Ответить
Уг, тому він затримався ? Мабудь знав, що буде приліт по ньому 😡
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15.11.2023 09:18 Ответить
Класна спроба відмазки.
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15.11.2023 09:18 Ответить
Мішенню російських військових міг бути командир 128 окремої гірcько-штурмової бригади Лисюк???

Ото поворот в "розлідуванні"...

Кремль не досяг поставленої мети - знищити геніального полководця ЗСУ? Кремль промахнувяя ?

Тому що воно те геніальне чудо банально запізнилося...? Працювало з документами всю ніч...?

Який цинізм те що "Мішенню російських військових міг бути командир 128 окремої гірcько-штурмової бригади Лисюк", ніби окупанти завдавши "удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії, в результаті якого загинуло 19 воїнів" так бездарно промахнулися. Той Лисяк все, а ті 19 воїнів ніщо...

Можливо, коли "був контрабандистом ЛНР , а до цього призначення в ДБР робив Портнов, заборгувався...

А те шикуванняв фронтовій зоні наче на плацу в мирні дні? Що воно таке ?
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15.11.2023 09:22 Ответить
Ну да....не дочекались пару хвилин....***, зебіли його ще нагородять.....
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15.11.2023 09:27 Ответить
О как!!!!
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15.11.2023 09:31 Ответить
Мішенню для дурнів стали СЛІДАКИ з Дбр!
Убили московіти, Українців! А слідаки пішли шляхом ТСК безумної під час розгляду зради з ОПУ щодо вагнергейту! Мудрили з ДБР! Був НАКАЗ командування і його виконання!
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15.11.2023 09:33 Ответить
Чи леше мені здається, що ДБР намагається відмазати головного потенційного підозрюваного та робить з нього потерпілого? Заява щоб побачити реакцію суспільства? Треба перевірити чи вирішував він раніше з ціми ж ДБРовцями та прокурорами по контрабанді зигарок?
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15.11.2023 09:39 Ответить
За її словами, Лисюк не встиг того дня на шикування "за випадковим збігом обставин" -ДБР (дезінформаційне бюро расєї) починає відмазувати і "вішати лапшу українському народові,своїми припущеннями, не виставляючи і протилежне припущення,що саме в такий спосі(запізнення)і був підготовлений цей ракетний удар (в реальному часовому вимірі),для знищення особового складу бригади.
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15.11.2023 09:40 Ответить
Москальська агентура в ДБР відмазує свого агента "комбрига"?
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15.11.2023 09:46 Ответить
Увидели дрон, который следит над ними. Какое желание было бы нормального человека, тем более артилериста. Ведь кто как не они знают как может прилететь.
Почему их дальше заставили стоять?
Почему нет протоколов по таким сборам, где записан каждый шаг, наличие телефонов, машин, РЭБ.....
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15.11.2023 09:49 Ответить
Що поганого зробив кацапам, герой контрабасного фронту,лисюк?
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15.11.2023 09:56 Ответить
По своєму досвіду: комбриг, це така істота, яка менше ніж на 1,5-2 години не запізнюється.
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15.11.2023 09:56 Ответить
ДБР - татаровсько-портновська контора. Тому в них саме така речниця.

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15.11.2023 10:05 Ответить
а ще той канал надавав вільний доступ дубінському, медвечуківським шавкам , цілому пулу зрадників і хабарників
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15.11.2023 10:36 Ответить
В ДБР всі такі довбойоби, чи найтупіші у них речниками?
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15.11.2023 10:27 Ответить
Усі, бо речниця лише гарно читає.
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15.11.2023 10:48 Ответить
вот Лысюк и есть наводчик
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15.11.2023 10:40 Ответить
"врятувати комбрига лисюка" - кіно для слабких на голову
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15.11.2023 10:51 Ответить
73%
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15.11.2023 11:10 Ответить
ну вже почали відбілювати, попередив не витягнуть ,заговорить.
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15.11.2023 10:52 Ответить
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15.11.2023 10:57 Ответить
Книга пам'яті підрахувала загиблих українських воїнів з початку повномасштабного вторгнення
Відповідно до цих підрахунків, (https://novynarnia.com/2023/11/14/knyga-pamyati-22-23/) на війні загинули щонайменше 30 тисяч українських захисників (станом на листопад 2023 року; разом із небойовими втратами, але не рахуючи загиблих серед зниклих безвісти). Також вказується, що є 15 тисяч зниклих безвісти та 3400 полонених.
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15.11.2023 10:58 Ответить
Ставлю "мені подобається" винятково за те, що Ви спромоглися знайти та розмістити цей матеріал ТУТ!
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15.11.2023 11:43 Ответить
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15.11.2023 11:01 Ответить
яка різниця на кого?
важливо тільки за чиїм розпорядженням вони там шикувалися?
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15.11.2023 11:03 Ответить
Тихіше!!!... Верховний був винуждєний позвоніть командуванню рф о награждєніі, во ізбєжаніє ескалації, як і з вагнеровцями...
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15.11.2023 11:36 Ответить
З опи ці всі наративи йдуть,відбілюють цого комбата!
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15.11.2023 11:45 Ответить
Припускаю що треба закусити перед тим як висловити таке припущення про замах на комбрига.
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15.11.2023 15:18 Ответить
Таке гауно як він кацапам потрібне живе
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15.11.2023 15:47 Ответить
Та на.ер он никому там сдался?!
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15.11.2023 17:53 Ответить
 
 