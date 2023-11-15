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Си Цзиньпин впервые за 6 лет прибыл в США. Будет говорить с Байденом об Украине. ВИДЕО

Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Соединенные Штаты для переговоров с американским лидером Джо Байденом. Это первый визит Си в США за 6 лет.

Видео начала визита опубликовало китайское государственное телевидение, сообщает Цензор.НЕТ.

Си прибыл в Сан-Франциско своим самолетом. У трапа его встретил кортеж.

На взлетной полосе главу КНР встречали министр финансов Джанет Йеллен и посол США в Китае Николас Бернс.

Помимо переговоров с Байденом Си станет участником ежегодного саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Читайте также: Китай мог бы сыграть определенную роль, помогая США поддерживать Украину, - Кирби

Ранее в Белом доме заявили, что одной из тем переговоров Байдена и Си станет война россии против Украины.

Автор: 

визит (3121) Китай (3069) США (27334) Си Цзиньпин (302)


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Топ комментарии
+19
Нічого хорошого для нас вони не наговорять.

Фактично ми самі в 2019 обрали знищення держави. В підсумку "конфлікт" заморозять. Зелю виберуть на другий термін. Знову у владу призначать росіян. Частина патріотів піде під суд. Ніяких коштів на відбудову не дадуть. Отак і будемо жити в тіні лаптєй.
А ви на що розраховуєте ? На економічний бум ?
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15.11.2023 09:19 Ответить
+14
Косоока хитра потвора своїм візитом нічим Україні не допоможе.
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15.11.2023 09:13 Ответить
+13
Не по Андрюшці шапка. На такий рівень зустрічей Єрмак ще не накрав.
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15.11.2023 09:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Косоока хитра потвора своїм візитом нічим Україні не допоможе.
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15.11.2023 09:13 Ответить
Нічого хорошого для нас вони не наговорять.

Фактично ми самі в 2019 обрали знищення держави. В підсумку "конфлікт" заморозять. Зелю виберуть на другий термін. Знову у владу призначать росіян. Частина патріотів піде під суд. Ніяких коштів на відбудову не дадуть. Отак і будемо жити в тіні лаптєй.
А ви на що розраховуєте ? На економічний бум ?
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15.11.2023 09:19 Ответить
Конфлікт заморозять, все решту навряд.
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15.11.2023 09:20 Ответить
Так уже фінансування заморозили.
Що вам навряд.
Якщо в нас буде проросійська воровита влада( а вона і, і вона буде) ніхто грошей не дасть , не мірйте.
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15.11.2023 09:24 Ответить
причина заморозки фінансування?
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15.11.2023 10:57 Ответить
Україна має отримати допомогу протягом тижнів, інакше буде небезпечне становище, - конгресмен-демократ Сміт Джерело:
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15.11.2023 11:12 Ответить
Давайте почекаємо, **** всі зразу з негатива починають.
Встигнете ще.
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15.11.2023 09:31 Ответить
Що....
Знімайте свої окуляри рожеві.
Треба дивитись на світ реалістично.
А не так як писав главрєд одної платформи - наконєцто прішлі свєтлиє ліца і уми
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15.11.2023 09:33 Ответить
Які окуляри? В мене їх ніколи не було.
Чекаємо рішень, а там вже будемо визначати рівень зради, та вирішувати, що робити далі. 😬
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15.11.2023 09:41 Ответить
А вам іще рішень не достатньо ? Зарано робити висновки ?
Будете вирішувати на гільойтині ?
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15.11.2023 10:19 Ответить
Це важко пояснити людям. Вони хочуть вірити в хороше. Я зі своїми кумами довго сперечався (обидва дуже розімні, ярі порохоботи і т.п.). Але вони оптимісти. Тому і вірять в хороше. А я реаліст (хоча вони мене називають песимістом - але я так не вважаю, оскільки майже завжди збувається те, про що я кажу. Як вони ржали з мене, коли я вивіз сім'ю на Закарпаття 16-го лютого 22го року і пропонував їм приєднатися та зняти ще більший будинок. А потім одні куми приїхали до нас жити, а інший зупинявся на тиждень після того, як відвіз свою сім'ю до кордону.). Це просто різні підходи до сприйняття реальності.
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15.11.2023 09:52 Ответить
Я би теж хотіла мислити позитивно, але якщо взяти лист паперу і виписати наші плюси мінуси, то не ясно за рахунок чого ми перемагаємо. Все обертається проти нас.
Влада краде. Світовий політикум стає все більш прохолоднішим до нас. Обмежується фінансування і військова допомога. Навіть мешканці держав не так уже підтримують Україну. Чи то агенти кримля, чи то хто налаштовує людей, що не треба думати про проблеми в світі, треба дбати про своє життя. Вони так голосують, відповідно влада виконує їхнє бажання.
А ще приходить розуміння, що більшість проблем створили самі українці. Фактично здали державу в 2019.
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15.11.2023 10:27 Ответить
Якщо у когось ще лишились рожеві мрії, то ви просто не читали тисячі коментів мешканців західних країн стосовно допомоги нам. Фіг там. Їм показують що війни в нас нема. Столиця живе. Співають танцюють, бабло тринькають. Так не поводяться у країні, в якій страшна війна. І тому люди не хочуть віддавати своє бабло нам. Отак.
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15.11.2023 10:30 Ответить
Не плутайте "позитивне мислення" з "безглуздим оптимізмом" . Можна мислити позитивно, навіть якщо ви реаліст.
"Безглуздий оптимізм" - (це у моїх, справді розумних, кумів) - це загальна віра в те, що буде все добре якось саме по собі. Наприклад, вони вірять (в усякому разі вірили ще півроку назад. Зараз я дивлюся, ця віра у них конкретно зменшилася) в те, що після перемоги тут будуть потягами гроші з-за кордону вливатися в Україні, бурхливе зростання економіки, відбува ударними темпами і т.п. Одні куми півроку назад навіть вклалися в купівлю землі в Україні і мені пропонували. На що я їм відповідав, що після перемоги (яка буде невідомо коли, а не як вони думають не пізніше 24го року) єдине, що зміниться в хорошу сторону - перестануть гинути наші хлопці. В усякому разі у великій кількості. А в усьому іншому - буде ПОВНА ЖОПА в Україні. Мудрий нарід вибере Зє на другий термін. Захід перестане нам давати гроші, оскільки боротьби з корупцією не буде, бубочка буде надувати губки і хрипіти Зєбілам про те, що мовляв ми врятували весь світ, а ці західні довбойоби нам не дають гроші. Тому нафіг нам не треба те ЄС - нас там не чекають. На це накладеться жахлива демографічна криза (яка по факту вже неминуча), купа людей з ПТСР, на реабілітацію яких у держави не буде грошей/бажання, соціальна напруга. А після правління Зє - мудрий нарід буде готовий проголосувати хоч за чорта, який ПООБІЦЯЄ їм солодке життя. Коротше, найближчі років 20-30 в Україні буде просто капець. І причина цього - самі українці, що так мило голосують по приколу.

А "Позитивне мислення" - це мислення в стилі - "у моєї сім'ї все буде добре, єдине що, треба рухати жопою та приймати складні рішення, а не сидіти на місці і чекати чогось". І хоч рухати жопою ліньки, незвично і не хочеться, але якщо заставити - все буде добре. Так, не з Україною в цілому (я не можу на жаль вплинути суттєво на це - з усіх моїх голосувань мій кандидат в президенти переміг лише один раз - Ющ в 3ьому турі. І що би я не робив - тупорила більшість все одно поховає все), але хоча б у моєї дитини та дружини все буде чудово.
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15.11.2023 11:25 Ответить
Дякую за допис. Розклали все по поличках )
Шкода. Але тієї України що була, вже не буде.
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15.11.2023 11:44 Ответить
Це правда. І це треба прийняти та робити щось вже виходячи з цієї данності. "Поворотом не туди" було те, що не вибрали Чорновола. А потім машина під назвою Україна то набирала швидкості по неправильному шляху, то трохи пригальмовувала. А в 2019му - гальма відмовили.
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15.11.2023 12:36 Ответить
Знаю одного сторонника Зеленского. Везде видит только победы и достижения, это похоже на психоз. Как будто из-за какой-то травмы его мозг перестал замечать плохое. И таких наверно миллионы.
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15.11.2023 11:56 Ответить
Це захисна реакція організму, яку може подолати лише вміння мислити критично. Це працює так само, як і релігія (в плані боязні смерті) - людина готова вірити в що завгодно, щоб було не так страшно.
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15.11.2023 12:48 Ответить
аж ніяк не віриться, що куми порохоботи...16 лютого 22 вірили в шашлики, а півроку тому, що само розсмокчеться...це на порохоботів не схоже
порохоботи швидше б нагадували, що краще заморожувати конфлікт на позиціях 19 року...або це називали вічним втіленням мінських домовленостей 2
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15.11.2023 19:31 Ответить
Порохоботи теж різними бувають. Мої просто порохоботи-оптимісти . Я (тут на цензорі) зустрічав порохоботів-антивакцерів, порохоботів-свідків-неіснування-ковіду. Та і взагалі, щоб бути порохоботом достатньо мати IQ не нижче 90 . Нижче - то вже Зєбіли виходять.
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15.11.2023 20:40 Ответить
Когда Раша без сопротивления Запада полезет дальше на Украину-вы в своем доме в Закарпатье не спасетесь. Путину нужна вся Украина
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15.11.2023 13:16 Ответить
Ну, по-перше, моя сім'я вже давно не на Закарпатті (там були лише до літа 2022), а по-друге - ви це до чого? Мій допис був про сприйняття реальності різними типами людей.
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15.11.2023 13:24 Ответить
Коли ти реаліст,то замислись яка у нас влада,і чому такий великий відсоток при голосуванні за Зе? І це створили самі українці.На привелику шкоду за 32 роки наша влада нічого не робила,щоб зійти з колії побудови совкового.а частоще більше ствержує минуле.А на сьогодні без допомоги Україні не обійтись.Також у кожній суверенной держави є свої інтереси.Запод завжди був бюрократичним,но ні в якому разі не допустить руйнування демократії.Побороли фашизм,поборють і рашизм,який хуже фашізма.Но війни там ніхто не божає,томи і роблять дуже мляво і нам не сподобається.Більш проблем нашому народу завдає влада,тем паче сьогодня.Я оптіміст,но с ниньошньою владою стати европейскою країною не можливо! А Україна, була Є і буде.Требо спадіватися на все добре,тому що ПЕРЕМОГА обовязково буде.
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15.11.2023 14:05 Ответить
Почитайте мої дописи вище. Мудрий нарід і є основною проблемою України. Кацапів можна перемогти. А от вибити дурість з 73% населення неможливо.
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15.11.2023 14:12 Ответить
Неможливо - тому що владі тупорилість населення дуже вигідна. І вони докладають максимум зусиль, щоб кількість тупорилих тільки збільшувалася через усіляких марафони і т.п.
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15.11.2023 14:15 Ответить
це завжди так було в імперіях чи в авторитарних суспільсвах.А комуняки ще і досягли неймовірних успіхів,создав загальну людину *советский народ*. Тому що в таких країнах нема державних інститутів які врегулювивали противоріччя між народом і владою в суспілстві.А це справа самого народа іх створити.Головне не лишитися суверенної держави. Завдяки майданам є маленьки-маленьки зміни к кращому.І їх ще буде більше,но ні при владі зе і всього цього парламента.А в цьому питанні може допомогти Европа коли ми вступимо в ЕС.А на сьогодня зелені остануться при владі ще на один термін вот в цьому і є жахливі ріалі.І їньші держави тут не до чого.73% знизились но не до такої кількості щоб сподіватися на вигнання їх від управління державою.Кошти США та різних цевільних держав в першу чергу спрямовані на розвиток демократії і на боротьбу з тими кто цьому заважатиме. Перша і друга мирові війни вони помятают цей жах кращє чим наші люди і бояться щоб таке не повторилося.А зустріч Китаю з США це спроба щоб знайти порозуміння,но не для того щоб вирішувивати долю України.НЕ шукайти кішку в закритій хаті,що є характерно для советскої людини.У мене на це поблажлива посмішка на ваше бачення цієї реалії.
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15.11.2023 15:41 Ответить
Виборці проїбали єдиний шанс - Чорновола. А потм все пішло по накатаній. За Порошенка в 2014 я не голосував (у 2019му голосував, бо альтернативою був повний *******), тому нічого особливого і не очікував від нього. Більше того, я принципово не купляв Рошен, коли він був міністром - так я його терпіти не міг. Але в свою каденцію, він зробив більше, ніж я думав він зробить (але значно менше, ніж треба було б). А от Ющ - ви праві - так просрати все - це треба вміти. Саме він і породив цю зневіру в політикумі, падло. Але виборців/населення це не виправдовує аж ніяк. Бо наші політики є продуктом нашого населення.
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15.11.2023 17:35 Ответить
при ющенку парламентсько президентська республіка була на підйомі, як ніколи...і завершалось тим, що прем,єрка коаліційного уряду випрошувала у токіо пару мільярдів з кіотського протоколу на невикиди в атмосферу, щоби до виборів розрахуватись з бюджетниками і боргами...так що обраний ющенко працювати, як гетьман вже не міг
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15.11.2023 19:38 Ответить
Яка ще "тінь лаптєй"? Ми лаптєй так принизили на увесь світ, що ні про який статус-кво і мови йти не може. Тільки повна і показова дезінтеграція задля моральної сатисфакції та повернення себе на постамент наддержави.
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15.11.2023 10:16 Ответить
Все воно швидко повернеться назад. Теперішні люди цінують лише гроші і власні інтереси.
Нас же чому здають- через вигоду. Штатам вигідніше мати китай в друзях. А в них є маленьке прохання - віддатиУкраїну срасії.
А за приниження лапті нам відплатять, будьте певні.
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15.11.2023 10:21 Ответить
Не сумніваюсь.
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15.11.2023 10:23 Ответить
Сподіваюся домовляться і стосунки США і Китаю потеплішають.
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15.11.2023 09:21 Ответить
100% - просто так, друг к другу, лидеры таких стран не летают !
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15.11.2023 10:23 Ответить
Говорят перед переговорами с Байденом Си должен встретиться с Ермаком.😮
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15.11.2023 09:29 Ответить
Говорят, что земля плоская.
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15.11.2023 09:32 Ответить
Не по Андрюшці шапка. На такий рівень зустрічей Єрмак ще не накрав.
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15.11.2023 09:33 Ответить
Максимум з 4им помічником другого віцепрезидента.
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15.11.2023 09:54 Ответить
смішно
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15.11.2023 11:00 Ответить
Сі привіз з собою цілий вивод уZких на чолі з віце-прим'єром. Про це чомусь ні слова.
То ж перемовини будуть не двосторонні, а 2.1сторонні.
США-КНР і якесь лайно незрозуміле збоку
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15.11.2023 09:31 Ответить
Так ось чого Ермак туди попхався.
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15.11.2023 09:43 Ответить
Я давно кажу, що Єрмак - це кітайський агент, а не московський
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15.11.2023 13:13 Ответить
" .... однією з тем переговорів Байдена та Сі стане війна росії проти України...". Одна из самых незначительных тем для данных переговоров. Ну добьется Байден от Си общей позиции, что война в Украине должна быть прекращена ... ну перескажет СИ эту общую позицию США и Китая Кремлевскому Психопату ... ну и ? А Путло ответит СИ, что с самого начала был за мирные переговоры, но это Украина не хочет мира ... пусть признает сложившиеся "территориальные реалии" и сразу настанет мир. Короче говоря создался тупик в войне, который выгоден Путлу и его ОРДЕ. Его ставка на затягивание войны срабатывает - обширные территории Украины захвачены , миллионы жителей изгнаны и отток продолжается ; полУкраины разорено ; США и Запад уже устали от этой войны, отвлекающей средства от собственных проблем ; ФСБешная и ГРУшная агентура под крышей Военного Вождя работает себе вполне продуктивно ( уже добрались до высшего генералитета ЗСУ ... начали его погром ); внутреннее производство вооружений за полтора года так и неналажено ( босы ХАМАСА удивленно это наблюдают ... им бы в Газе технологические и промышленные возможности Украины времен Пороха ) ... Ой, как все ПЛОХО! Но полную ответственность за это несут те бовдури та телепні, что с радостным поросячим восторгом 21 апреля 2019 года привели к власти ЭТОГО с его зеленым шмурдяком , густо напичканым кремлевской агентурой. А Путло ,.. что Путло - ОНО всегда было таким - и при Кучме , и при Ющенко ... Президент Украины должен быть также хорошим политическим психотерапевтом и уметь работать с безумным соседом , чтобы сосед не сорвался в тяжелый приступ и продолжал наслаждаться своими любимыми газовыми схемами и договорняками. Но что можно было ожидать от посредственного актеришки, которому нельзя доверить в управление даже захудалый сельский клуб ?!
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15.11.2023 09:51 Ответить
Судячи з "оригінальних" заяв Саллівана та Кірбі основним(и) питанням будуть не Україні та Ізрайль...є визначенні пріорітети Китаю із зустрічі в іншому місці.
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15.11.2023 09:57 Ответить
Байден и Си прежде всего будут каждый за свою страну.Никакой Украины там и рядом не стояло Прошу не очаровываться,чтоб потом не разочароваться.Ради проформы они упомянут об Украине,выразят,"озабоченность затягиванием войны надолго,"им ближе свои бизнес,-интересы.То же самое выразят про палестино-израильскую войну.
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15.11.2023 10:02 Ответить
Загравання з людожерами у 1938-39 призвели до великої світової війни.
До чого призведе Загравання з людожерами зараз побачимо.....
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15.11.2023 10:04 Ответить
нам то что?у нас и так война,єто пускай ес и штаты потом напрягаються,нам даж + мировая война,наконец то тогда по русне 6 флот с Б52 отработают)))
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15.11.2023 10:14 Ответить
Тобто з руснею про Україну вже ніхто і не думає говорити.
Яке приниження.
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15.11.2023 10:12 Ответить
харе бегать по ветках причетать про лиху долю)))😁
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15.11.2023 10:16 Ответить
Навпаки. Русню опускають: їх вже не розглядають як суб'єкт перемовин. Фактично, є два полюси у світі: США і Китай. А всі інші так чи інакше підпорядковані.
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15.11.2023 10:17 Ответить
Сі приїхав купити справжній непідроблений телефон "Apple".
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15.11.2023 10:51 Ответить
Причому, прилетів на Боінгу-747...
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15.11.2023 11:13 Ответить
Не Украина там главный вопрос. Си стремится укрепить свою власть. Но встреча холодная. Уровень встречающих определяет значимость встречи. Его сразу ставят "на место". Китайская экономика, благодаря заносчивым решалам, не имеет того драйва, как прежде. Китаю нужен рынок сбыта без пошлин, как прежде. Или они будут "вынуждены" перестравать экономику на военные рельсы, испытывая свои разработки в войнах, что есть и что будут. Т.е. Си надо уехать с такими достижениями, которые сделают его поднебесность неоспоримым. Это Главные задачи визита.

Украина, россия, Тайвань, республики Средней Азии - предмет торга. Всё зависит от того, насколько Китай решиться поднимать ставки. Если им откроют рынок, отсрочив экспансию - мина замедленного действия, все будут опять готовится к войне... А если сразу пошлют, то последствия спрогнозированны. США найдут правильные решения. У них там куча мозгов для мозговой атаки есть.
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15.11.2023 11:20 Ответить
Панда! Падла!
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15.11.2023 12:51 Ответить
Не в том проблема....
Гарантией нормальной жизни есть только вступление в НАТО.
Для вступления в НАТО необходимо пожертвовать частью территории.
Поднять вопрос о территориальных уступках никто не решится опасаясь потери электоральной поддержки...
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15.11.2023 13:39 Ответить
Для України неважливо що скаже Китай -це країна яка не допомагала Україні і санкції проти РФ не вводила
Яка різниця що скаже сі?
А те що допомога зменшилась треба зрозуміти що США скільки можуть стільки і дають, але до кінця війни будуть допомагати
Просто десь менше дадуть, десь більше
США не розраховували на таку довготривалий і масштабну війну
Але було б плюсом якби США відвернули б Китай від Росії
Тоді кацапи не мали б допомоги а самі робити вони нічого не можуть без імпорту
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15.11.2023 13:44 Ответить
Будут говорить об Украине? А как же не обсуждать Украину, без участия самой Украины, а может Ермака пригласят он как раз где-то там неподалёку ошивается. А Байдену большой привет, посиделки с диктатором это позорище.
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15.11.2023 14:04 Ответить
Можливі і плюси для України. Сі хоче преференцій для своєї прихворівшої економіки. А для цього треба перестати допомагати ***** і зробити ку перед адекватним Байденом, поки він при владі. Бо, коли не дай Бог, прйде до влади неадекват трамп, домовлятись не буде з ким. Трамп похерить Україну і ЄС задля боротьби з Китаєм і нелегалами. На більше у нього просто мізків не хватить.
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15.11.2023 14:32 Ответить
Не кажіть дурниць Сі -діктатор.Трамп теж мріє стати авторітарним правітелем в амеріці.
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15.11.2023 17:09 Ответить
Уважно слідкував як косоокий спускається по трапу. Була надія що гепнеться з того трапу, та й головою.
Нажаль не трапилось.
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15.11.2023 18:02 Ответить
 
 