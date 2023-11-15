Си Цзиньпин впервые за 6 лет прибыл в США. Будет говорить с Байденом об Украине. ВИДЕО

Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Соединенные Штаты для переговоров с американским лидером Джо Байденом. Это первый визит Си в США за 6 лет.

Видео начала визита опубликовало китайское государственное телевидение, сообщает Цензор.НЕТ.

Си прибыл в Сан-Франциско своим самолетом. У трапа его встретил кортеж.

На взлетной полосе главу КНР встречали министр финансов Джанет Йеллен и посол США в Китае Николас Бернс.

Помимо переговоров с Байденом Си станет участником ежегодного саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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Ранее в Белом доме заявили, что одной из тем переговоров Байдена и Си станет война россии против Украины.