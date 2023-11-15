Си Цзиньпин впервые за 6 лет прибыл в США. Будет говорить с Байденом об Украине. ВИДЕО
Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Соединенные Штаты для переговоров с американским лидером Джо Байденом. Это первый визит Си в США за 6 лет.
Видео начала визита опубликовало китайское государственное телевидение, сообщает Цензор.НЕТ.
Си прибыл в Сан-Франциско своим самолетом. У трапа его встретил кортеж.
На взлетной полосе главу КНР встречали министр финансов Джанет Йеллен и посол США в Китае Николас Бернс.
Помимо переговоров с Байденом Си станет участником ежегодного саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Ранее в Белом доме заявили, что одной из тем переговоров Байдена и Си станет война россии против Украины.
Топ комментарии
+19 Ksenia VB
показать весь комментарий15.11.2023 09:19 Ответить Ссылка
+14 Саша Пончик
показать весь комментарий15.11.2023 09:13 Ответить Ссылка
+13 Serhiy Tokolov
показать весь комментарий15.11.2023 09:33 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Фактично ми самі в 2019 обрали знищення держави. В підсумку "конфлікт" заморозять. Зелю виберуть на другий термін. Знову у владу призначать росіян. Частина патріотів піде під суд. Ніяких коштів на відбудову не дадуть. Отак і будемо жити в тіні лаптєй.
А ви на що розраховуєте ? На економічний бум ?
Що вам навряд.
Якщо в нас буде проросійська воровита влада( а вона і, і вона буде) ніхто грошей не дасть , не мірйте.
Встигнете ще.
Знімайте свої окуляри рожеві.
Треба дивитись на світ реалістично.
А не так як писав главрєд одної платформи - наконєцто прішлі свєтлиє ліца і уми
Чекаємо рішень, а там вже будемо визначати рівень зради, та вирішувати, що робити далі. 😬
Будете вирішувати на гільойтині ?
Влада краде. Світовий політикум стає все більш прохолоднішим до нас. Обмежується фінансування і військова допомога. Навіть мешканці держав не так уже підтримують Україну. Чи то агенти кримля, чи то хто налаштовує людей, що не треба думати про проблеми в світі, треба дбати про своє життя. Вони так голосують, відповідно влада виконує їхнє бажання.
А ще приходить розуміння, що більшість проблем створили самі українці. Фактично здали державу в 2019.
"Безглуздий оптимізм" - (це у моїх, справді розумних, кумів) - це загальна віра в те, що буде все добре якось саме по собі. Наприклад, вони вірять (в усякому разі вірили ще півроку назад. Зараз я дивлюся, ця віра у них конкретно зменшилася) в те, що після перемоги тут будуть потягами гроші з-за кордону вливатися в Україні, бурхливе зростання економіки, відбува ударними темпами і т.п. Одні куми півроку назад навіть вклалися в купівлю землі в Україні і мені пропонували. На що я їм відповідав, що після перемоги (яка буде невідомо коли, а не як вони думають не пізніше 24го року) єдине, що зміниться в хорошу сторону - перестануть гинути наші хлопці. В усякому разі у великій кількості. А в усьому іншому - буде ПОВНА ЖОПА в Україні. Мудрий нарід вибере Зє на другий термін. Захід перестане нам давати гроші, оскільки боротьби з корупцією не буде, бубочка буде надувати губки і хрипіти Зєбілам про те, що мовляв ми врятували весь світ, а ці західні довбойоби нам не дають гроші. Тому нафіг нам не треба те ЄС - нас там не чекають. На це накладеться жахлива демографічна криза (яка по факту вже неминуча), купа людей з ПТСР, на реабілітацію яких у держави не буде грошей/бажання, соціальна напруга. А після правління Зє - мудрий нарід буде готовий проголосувати хоч за чорта, який ПООБІЦЯЄ їм солодке життя. Коротше, найближчі років 20-30 в Україні буде просто капець. І причина цього - самі українці, що так мило голосують по приколу.
А "Позитивне мислення" - це мислення в стилі - "у моєї сім'ї все буде добре, єдине що, треба рухати жопою та приймати складні рішення, а не сидіти на місці і чекати чогось". І хоч рухати жопою ліньки, незвично і не хочеться, але якщо заставити - все буде добре. Так, не з Україною в цілому (я не можу на жаль вплинути суттєво на це - з усіх моїх голосувань мій кандидат в президенти переміг лише один раз - Ющ в 3ьому турі. І що би я не робив - тупорила більшість все одно поховає все), але хоча б у моєї дитини та дружини все буде чудово.
Шкода. Але тієї України що була, вже не буде.
порохоботи швидше б нагадували, що краще заморожувати конфлікт на позиціях 19 року...або це називали вічним втіленням мінських домовленостей 2
Нас же чому здають- через вигоду. Штатам вигідніше мати китай в друзях. А в них є маленьке прохання - віддатиУкраїну срасії.
А за приниження лапті нам відплатять, будьте певні.
То ж перемовини будуть не двосторонні, а 2.1сторонні.
США-КНР і якесь лайно незрозуміле збоку
До чого призведе Загравання з людожерами зараз побачимо.....
Яке приниження.
Украина, россия, Тайвань, республики Средней Азии - предмет торга. Всё зависит от того, насколько Китай решиться поднимать ставки. Если им откроют рынок, отсрочив экспансию - мина замедленного действия, все будут опять готовится к войне... А если сразу пошлют, то последствия спрогнозированны. США найдут правильные решения. У них там куча мозгов для мозговой атаки есть.
Панда!Падла!
Гарантией нормальной жизни есть только вступление в НАТО.
Для вступления в НАТО необходимо пожертвовать частью территории.
Поднять вопрос о территориальных уступках никто не решится опасаясь потери электоральной поддержки...
Яка різниця що скаже сі?
А те що допомога зменшилась треба зрозуміти що США скільки можуть стільки і дають, але до кінця війни будуть допомагати
Просто десь менше дадуть, десь більше
США не розраховували на таку довготривалий і масштабну війну
Але було б плюсом якби США відвернули б Китай від Росії
Тоді кацапи не мали б допомоги а самі робити вони нічого не можуть без імпорту
Нажаль не трапилось.