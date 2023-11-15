Ведущая российская поисковая система "Яндекс" представила собственного разговорного агента, использующего искусственный интеллект. Говорить об Украине или политике он "не любит".

В этом убедились французские исследователи, когда устроили тест российской версии GPT Chat, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Блокировка всего, что связано с Украиной, заходит так далеко, что даже старые русские пословицы подвергаются цензуре, поскольку они касаются мест в Украине", – рассказал журналистам Кевин Лимонье, старший преподаватель славистики во Французском институте геополитики.

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Инструмент под названием ЯГПТ2, как заявили его разработчики, также может использовать искусственный интеллект для ведения дискуссий и ответов на вопросы пользователей. Но, по словам исследователей, чат перестает отвечать, как только разговор переходит на политические темы. Он также не знает, где расположены определенные города в Украине, не может сказать, кто такой Зеленский и уклоняется от любых вопросов об Алексее Навальном.

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В ответ на вопрос, кто является действующим президентом Украины, искусственный интеллект говорит, что понимает, "что ответ на этот вопрос был бы очень полезен", но не "обсуждает такие темы, чтобы никого не обидеть". То же происходит, когда чат просят подытожить события после оккупации Крыма россией в 2014 году. Или когда спрашивают о начале "войны в Украине".

На своем сайте "Яндекс" предупредил, что его инструмент "этичен" и не будет отвечать на определенные запросы. Но таких запросов, говорят французские исследователи, удивительно много. Чат рассказывает, например, кто президент россии или Франции, но исключает возможность описать несколькими словами дипломатические отношения между двумя государствами.

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Несколько вопросов показали, что система избегает обсуждения всех тем, связанных с Украиной и Западом. По поводу внутренней политики чат процензурирован таким образом, что он может назвать имя министра сельского хозяйства страны, но воздерживается от имени министра обороны.

Блокировка такова, что инструмент избегает даже простых географических вопросов. В частности, он отказался дать местонахождение Авдеевки, утверждая, что "не хочет никого оскорбить".