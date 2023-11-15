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российский "Яндекс" запустил свою версию ChatGPT. Она "не любит" говорить об Украине и политике

яндекс,yandex

Ведущая российская поисковая система "Яндекс" представила собственного разговорного агента, использующего искусственный интеллект. Говорить об Украине или политике он "не любит".

В этом убедились французские исследователи, когда устроили тест российской версии GPT Chat, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Блокировка всего, что связано с Украиной, заходит так далеко, что даже старые русские пословицы подвергаются цензуре, поскольку они касаются мест в Украине", – рассказал журналистам Кевин Лимонье, старший преподаватель славистики во Французском институте геополитики.

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Инструмент под названием ЯГПТ2, как заявили его разработчики, также может использовать искусственный интеллект для ведения дискуссий и ответов на вопросы пользователей. Но, по словам исследователей, чат перестает отвечать, как только разговор переходит на политические темы. Он также не знает, где расположены определенные города в Украине, не может сказать, кто такой Зеленский и уклоняется от любых вопросов об Алексее Навальном.

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В ответ на вопрос, кто является действующим президентом Украины, искусственный интеллект говорит, что понимает, "что ответ на этот вопрос был бы очень полезен", но не "обсуждает такие темы, чтобы никого не обидеть". То же происходит, когда чат просят подытожить события после оккупации Крыма россией в 2014 году. Или когда спрашивают о начале "войны в Украине".

На своем сайте "Яндекс" предупредил, что его инструмент "этичен" и не будет отвечать на определенные запросы. Но таких запросов, говорят французские исследователи, удивительно много. Чат рассказывает, например, кто президент россии или Франции, но исключает возможность описать несколькими словами дипломатические отношения между двумя государствами.

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Несколько вопросов показали, что система избегает обсуждения всех тем, связанных с Украиной и Западом. По поводу внутренней политики чат процензурирован таким образом, что он может назвать имя министра сельского хозяйства страны, но воздерживается от имени министра обороны.

Блокировка такова, что инструмент избегает даже простых географических вопросов. В частности, он отказался дать местонахождение Авдеевки, утверждая, что "не хочет никого оскорбить".

Автор: 

россия (96446) цензура (1337) Яндекс (38) искусственный интеллект (39)


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Топ комментарии
+9
Вони належать фсб - офіційно....і тим більш вкурвлює, як "найвеличніший лідОр" хизувався що в нього в телефоні яндекс.....
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15.11.2023 09:25 Ответить
+7
Системи з штучним інтелектом навчаються на базі масивів інформації, і легко собі уявити результат, якщо система навчена переважно на російськомовних джерелах, де 90% брехні і дезінформації. ..
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15.11.2023 09:43 Ответить
+4
Ні, тихо відправляє особисті дані куди треба.
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15.11.2023 09:40 Ответить
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Вони належать фсб - офіційно....і тим більш вкурвлює, як "найвеличніший лідОр" хизувався що в нього в телефоні яндекс.....
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15.11.2023 09:25 Ответить
Нє ну тут є чим пишатися: він спілкується з куратором напряму, а інші змушені послуговуватися проміжною структурою, створенною Єрмаком.
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15.11.2023 10:31 Ответить
А всіх охочих до розмови на ці теми автоматично перемикає на "гарячу лінію" ФСБ РФ?
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15.11.2023 09:26 Ответить
Ні, тихо відправляє особисті дані куди треба.
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15.11.2023 09:40 Ответить
Убивцям з московії, неприємно говорити про свої воєнні ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ, в Україні!
Правда ОЧІ КОЛЕ!
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15.11.2023 09:28 Ответить
Це працює. Як казав Бабченко, рейх має бути кришталево чистим.
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15.11.2023 09:42 Ответить
Скоріше їм неприємно говорити про свої обсєри в Україні. Якби раші вдалося захопити Україну - їхній чатЛГБТ, ідентичний натуральному, співав би солов'єм і як взяли Київ, і про демілітарізацію і денацифікацію і інші теми душевно хворих.
А коли із здобутків - тільки розбите вщент місто з населенням в найкращі часи 70тис людей, то дай тому чату волю - він нап...дить стільки, що в пересічного руса виникне багато запитань, ще й почне думати може так статися, а саме керівництво від'їде на шконку за дискредитацію армії рф.
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15.11.2023 11:07 Ответить
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15.11.2023 09:41 Ответить
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15.11.2023 09:42 Ответить
А ще рашисти викладали десь з рік тому сфальсифіковане відео на котрому вони додали цілу гірочку білого порошку на стіл Зеленському. То що, у все вірити та цим дорікати?! Я ненавиджу Зеленського за усе погане що він зробив для України, але звертати увагу на ПОДІБНІ "докази" незрозуміло чого - лише безглуздо втрачати час!!!
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15.11.2023 10:03 Ответить
так цек легко перевірити, є ж відповідне відео.
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15.11.2023 10:24 Ответить
Відео є, як і про Залужного котрий "закликає до акцій протесту"! А те що я знайшов у період публікацій в серпні 2019-го на цю тему має ту саму якість що й на фото і порівнявши із іконкою додатку Яндекс.диск, у чому звинувачували Зеленського через можливе його використання, знайшов деякі невідповідності. Так на іконці додатку від Яндекса НЛО зображено зверху чорним, а знизу синім кольором, а тут ми бачимо якийсь загальний фіолетовий колір. Не впевнений що не існує ІНШИХ додатків які мають схоже зображення. Тому навіщо використовувати такі дрібні "проколи", та ще й не доведені, корнями з 2019 року якщо є нагальниші, доведені і дійсно достатні, аби йому забезпечити пожиттєве ув'язнення?!
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15.11.2023 10:37 Ответить
амінь
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15.11.2023 11:35 Ответить
ВІдчуваю скоро ці грьобані москалі напічкають ШІ пропагандою та нацистськими ідеями і буде світу і людству трубдець ...
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15.11.2023 09:43 Ответить
Системи з штучним інтелектом навчаються на базі масивів інформації, і легко собі уявити результат, якщо система навчена переважно на російськомовних джерелах, де 90% брехні і дезінформації. ..
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15.11.2023 09:43 Ответить
Его "запустили" полгода назад. Оперативно среагировал старший викладач.
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15.11.2023 09:43 Ответить
Уявляю. На будь яке питання відповідає: діди воювали, кримнаш, абр, абр, абрвалг...😆
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15.11.2023 09:51 Ответить
Нету там никакого интеллекта. Просто имитация.
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15.11.2023 09:55 Ответить
Так, на другому кінці сидить "таваріщ майор"
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15.11.2023 12:05 Ответить
Якщо на Московії (т.з. "роССії") навіть штучний інтелект "поза політикою" то можливо обгрунтовано констатувати факт того, що інтелекту там НЕ МАЄ!
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15.11.2023 09:59 Ответить
Видели Google и YouTube "поза політикою"? Сережа Брин все население земли считает баранами, которых нужно правильно воспитывать.
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15.11.2023 10:07 Ответить
З огляду на те що його батьки ще у 1979-му емігрувала з СРСР у США, коли йому було лише 6 років, його родина зовсім не "барани"! Та й зовсім не "усе" населення Землі він вважає "баранами", ну а те що більшість - без сумніву, бо у протилежному випадку вже давно не було б війн, бо війни починають точно не через "великий розум", але саме розум допомагає їх зупинити та покарати нападника!
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15.11.2023 10:26 Ответить
Сережа Брин россию считает нигерией в снегах
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15.11.2023 10:50 Ответить
Сейчас бы ему досталось на орехи за Нигерию. Но в принципе для уроженца совка это простительно.
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15.11.2023 10:56 Ответить
Какой ChatGPT???

Треп ГоПоТы!!
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15.11.2023 12:40 Ответить
 
 