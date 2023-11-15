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Китай, несмотря на ограничения, продолжает получать американское оборудование для производства микросхем, - Reuters

китай,сша,чипи,чипы

Несмотря на ряд ограничений компании из Китая продолжают получать американское оборудование для изготовления современных чипов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом пишет Reuters.

В опубликованном докладе американо-китайской комиссии по обзору экономики и безопасности отмечается, что Министерство торговли США использует ограничения на уровне 14 нанометров, поэтому импортеры часто могут приобрести оборудование, если они утверждают, что оно используется на старой производственной линии. Но из-за ограниченных возможностей Штаты не могут проверить, не делают ли потом на этом оборудовании современные микросхемы.

Вывод появился на фоне расследования США о том, как китайский Huawei смог изготовить передовой 7-нанометровый чип для своего смартфона Mate 60 Pro на мощностях компании SMIC. Оба техгиганта попали под ограничение на покупку американских технологий.

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В документе говорится, что Штаты смогли "залатать ключевую лазейку" для препятствования доступа Китая к передовым инструментам производства микросхем, когда убедили Японию и Нидерланды объявить аналогичные ограничения.

"Но Китай накопил оборудование, воспользовавшись разрывом во времени между введением Соединенными Штатами правил в октябре 2022 года и аналогичными шагами Японии и Нидерландов в июле и сентябре 2023 года", - отмечается в докладе.

Так, в период с января по август 2023 года Китай импортировал из Нидерландов оборудование для производства полупроводников на сумму 3,2 млрд долларов, что на 96,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В общей сложности китайский импорт технологии из всех стран составил 13,8 млрд долларов за первые восемь месяцев 2023 года.

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Автор: 

Китай (3069) США (27334) технологии (679)


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Топ комментарии
+3
Вирощуюють монстра і довирощуються
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15.11.2023 09:32 Ответить
+3
"буржуазія з радістю продасть нам мотузку, на якій ми її й повІсимо!
Пам'ятаєте?
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15.11.2023 09:46 Ответить
+2
Створюється враження, що в останні десятиліття США керують КЛІНІЧНІ ІДІОТИ. Капіталісти США вклали економіку Китаю величезні інвестиції, передали Китаю новітні технології в електроніці. І що найцікавіше, народ США не має з цього жодної користі: всі податки залишаються в Китаї, а прибутки одержує тільки невелика група буржуїнів у США. Але навіть тепер, коли могутність Китаю набула загрозливих розмірів, уряд США не може зупинитись, хоча економічно і в військовому плані Китай вже загрожує США. Воістину правий був розумний єврей Карл Маркс, який висловлювався так: "Не має такого злочину, на який би не пішов капіталіст в ім'я 300% прибутку". Уряд США в випадку з Китаєм іде на відвертий злочин проти свого народу. В США забули, що казав колись Наполеон Бонапарт: " Китай спить, не будіть його. Коли Китай прокинеться, світ здригнеться!" Так от, капіталісти США в погоні за зверхприбутками розбудили Китай. Далі буде.
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15.11.2023 12:05 Ответить
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Вирощуюють монстра і довирощуються
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15.11.2023 09:32 Ответить
вже
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15.11.2023 10:56 Ответить
Створюється враження, що в останні десятиліття США керують КЛІНІЧНІ ІДІОТИ. Капіталісти США вклали економіку Китаю величезні інвестиції, передали Китаю новітні технології в електроніці. І що найцікавіше, народ США не має з цього жодної користі: всі податки залишаються в Китаї, а прибутки одержує тільки невелика група буржуїнів у США. Але навіть тепер, коли могутність Китаю набула загрозливих розмірів, уряд США не може зупинитись, хоча економічно і в військовому плані Китай вже загрожує США. Воістину правий був розумний єврей Карл Маркс, який висловлювався так: "Не має такого злочину, на який би не пішов капіталіст в ім'я 300% прибутку". Уряд США в випадку з Китаєм іде на відвертий злочин проти свого народу. В США забули, що казав колись Наполеон Бонапарт: " Китай спить, не будіть його. Коли Китай прокинеться, світ здригнеться!" Так от, капіталісти США в погоні за зверхприбутками розбудили Китай. Далі буде.
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15.11.2023 12:05 Ответить
Китай промислова площадка американських корпорацій, і нічого це не змінить ... тому що там дешева робоча сила і висока продуктивність, вони сплять на роботі щоб не втратити продуктивність після обіду....

До того так підготована база для виробництва чіпів....

Деми при приході до влади одразу зняли всі додаткові мита.... а ці всі санкції просто ширма для електорату...
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15.11.2023 09:42 Ответить
яка робоча сила на виробництві чіпів, альо! поцікався в яких країнах виготовляється переважна більшість чіпів! і там ніхто не спить на роботі при цьому
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15.11.2023 09:47 Ответить
Клоун я написав про загальне виробництво, а для виробництва чіпів основна сировина тільки зараз в Китаї
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15.11.2023 10:19 Ответить
Ну так пісок тіко китайці мають - тіко китайці ( пісок основна сировинна для виробництва чіпів ). Тіко не тре на мене одразу кидатися - ви самі написали про основну сировину ( а про добавки ви ніц не писали ).
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15.11.2023 11:01 Ответить
Тайвань 90% всех чипов
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15.11.2023 11:26 Ответить
"буржуазія з радістю продасть нам мотузку, на якій ми її й повІсимо!
Пам'ятаєте?
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15.11.2023 09:46 Ответить
уявляєте, що тепер мають думати союзники США - Нідерланди та Японія? вони приєдналися до санкцій і перестали постачати обладнання собі в збиток, а штати тихцем за спиною баригнули обладнанням. це просто ганьба. так втратчаються союзники і розвалюються союзи.
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15.11.2023 10:22 Ответить
пусть учат украинское слово - ЗРАДА
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15.11.2023 10:53 Ответить
оборудованье оборудованием ,но у чайников руки кривые ,я сам пострадал от их чипов
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15.11.2023 11:25 Ответить
пока на всех китайских девайсах стоит проц Qualcomm
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15.11.2023 11:30 Ответить
ну Самсунг свои клепает
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15.11.2023 11:31 Ответить
 
 