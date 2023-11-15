Китай, несмотря на ограничения, продолжает получать американское оборудование для производства микросхем, - Reuters
Несмотря на ряд ограничений компании из Китая продолжают получать американское оборудование для изготовления современных чипов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом пишет Reuters.
В опубликованном докладе американо-китайской комиссии по обзору экономики и безопасности отмечается, что Министерство торговли США использует ограничения на уровне 14 нанометров, поэтому импортеры часто могут приобрести оборудование, если они утверждают, что оно используется на старой производственной линии. Но из-за ограниченных возможностей Штаты не могут проверить, не делают ли потом на этом оборудовании современные микросхемы.
Вывод появился на фоне расследования США о том, как китайский Huawei смог изготовить передовой 7-нанометровый чип для своего смартфона Mate 60 Pro на мощностях компании SMIC. Оба техгиганта попали под ограничение на покупку американских технологий.
В документе говорится, что Штаты смогли "залатать ключевую лазейку" для препятствования доступа Китая к передовым инструментам производства микросхем, когда убедили Японию и Нидерланды объявить аналогичные ограничения.
"Но Китай накопил оборудование, воспользовавшись разрывом во времени между введением Соединенными Штатами правил в октябре 2022 года и аналогичными шагами Японии и Нидерландов в июле и сентябре 2023 года", - отмечается в докладе.
Так, в период с января по август 2023 года Китай импортировал из Нидерландов оборудование для производства полупроводников на сумму 3,2 млрд долларов, что на 96,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В общей сложности китайский импорт технологии из всех стран составил 13,8 млрд долларов за первые восемь месяцев 2023 года.
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До того так підготована база для виробництва чіпів....
Деми при приході до влади одразу зняли всі додаткові мита.... а ці всі санкції просто ширма для електорату...
Пам'ятаєте?