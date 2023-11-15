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США не собираются проводить встречи с представителями рф на саммите АТЭС, - Госдеп

атэс

На этой неделе в Сан-Франциско проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в нем примет участие делегация рф во главе с вице-премьер-министром. Однако представители США не планируют с ними встреч.

Об этом на брифинге заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Європейскую правду".

"Мне неизвестно ни о каких запланированных встречах между нами и российским правительством в рамках АТЭС", – отметил он.

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Автор: 

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Так ось чого д'Ермак туда поехал.
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15.11.2023 09:35 Ответить
Невже це дєрьмак ота наколотив у Білому домі, маючи досвід злиття вагнерівців *****!
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15.11.2023 09:46 Ответить
для чого ви пускаєте до себе терористів ?
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15.11.2023 09:54 Ответить
 
 