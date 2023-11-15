США не собираются проводить встречи с представителями рф на саммите АТЭС, - Госдеп
На этой неделе в Сан-Франциско проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в нем примет участие делегация рф во главе с вице-премьер-министром. Однако представители США не планируют с ними встреч.
Об этом на брифинге заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Європейскую правду".
"Мне неизвестно ни о каких запланированных встречах между нами и российским правительством в рамках АТЭС", – отметил он.
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Pozjpost
показать весь комментарий15.11.2023 09:35 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий15.11.2023 09:46 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
роман #583809
показать весь комментарий15.11.2023 09:54 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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