США не собираются проводить встречи с представителями рф на саммите АТЭС, - Госдеп

На этой неделе в Сан-Франциско проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в нем примет участие делегация рф во главе с вице-премьер-министром. Однако представители США не планируют с ними встреч.

Об этом на брифинге заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Європейскую правду".

"Мне неизвестно ни о каких запланированных встречах между нами и российским правительством в рамках АТЭС", – отметил он.

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