Абрамович помог друзьям путина получить контроль над российскими телевизионными активами, - журналистское расследование

Российский миллиардер Роман Абрамович сыграл роль посредника во время поэтапной передачи важнейших для российского телевидения активов от окружения семьи Ельцина друзьям путина.

Об этом говорится в расследовании международного проекта Cyprus Confidential, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Важные истории".

Ранее было известно, что Абрамович выполнял роль посредника при установлении такого контроля над российским Первым каналом (тогда еще ОРТ). Теперь выяснилось, что так было и с крупнейшим продавцом телерекламы в стране - группой "Видео интернешнл".

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До сих пор считалось, что друзья и соратники бывшего министра по делам прессы, телерадиовещания и СМИ РФ Михаила Лесина - человека, близкого к семье Ельцина, продали "Видео интернешнл" 2010 структурам банка "россия" давнего друга путина - Юрия Ковальчука.

Но теперь выяснилось, что Абрамович купил четверть группы "Видео Интернешнл" еще в 2003 году. Он заплатил всего 8 миллионов рублей (около $270 тысяч). А уже в следующем году получил дивиденды в $1,8 миллиона, то есть почти в семь раз больше уплаченного.

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В 2010 году стало известно, что "Видео Интернешнл" продали структурам Юрия Ковальчука и близких ему бизнесменов.

"Тайны Кипра" (Cyprus Confidential) – глобальное расследование, основанное на утечке 3,6 млн документов шести кипрских компаний, занимающихся регистрацией фирм и консалтингом. Его под эгидой Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и немецкого Paper Trail Media провели 270 журналистов из 69 медиа, включая "Важные истории".

Роман Абрамович – российский олигарх, бывший губернатор Чукотского автономного округа. Гражданин Израиля, самый богатый из граждан этой страны.

В начале полномасштабного вторжения рф в Украину помогал по просьбе Киева в проведении украинско-российских переговоров. По словам президента Зеленского, Абрамович входил в состав российской делегации. Офис Президента называл его крайне эффективным посредником между делегациями рф и Украины.

По данным Bellingcat, после переговоров Абрамович и еще два участника переговоров имели симптомы отравления химическим веществом.

Абрамович собирался передать 2,3 млрд фунтов, полученных от продажи футбольного клуба "Челси", в помощь пострадавшим от войны украинцам, для этого был создан специальный фонд. Впрочем, процесс затормозился. Одни СМИ сообщали, что ЕС и Великобритания спорят, как потратить эти деньги. Другие - что Абрамович отказался передать средства украинцам и хочет помочь "россиянам, которые пострадали от войны". В конце концов, Великобритания запретила тратить полученные от продажи "Челси" средства за пределами Украины.

Находится под санкциями Евросоюза, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Швейцарии. В Украине санкции против Абрамовича введены с примечанием о том, что ограничения будут действовать только после обмена всех украинских пленных и тел погибших во время российского вторжения. WSJ писал, что президент Украины Зеленский просил американского лидера Байдена не вводить санкции против Абрамовича.

За несколько недель до полномасштабного вторжения рф в Украину переписал на бывшую жену художественную коллекцию стоимостью почти $1 млрд, чтобы избежать последствий санкций, а после начала войны – переписал активы на одного из бизнес-партнеров.