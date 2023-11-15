россияне используют химическое оружие, самым горячим участком фронта остается Авдеевка, - DeepState
На Сватовском и Бахмутском направлениях зафиксированы случаи применения химического оружия.
Об этом пишет DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Зафиксировано два случая применения химического оружия на Сватовском и Бахмутском отрезке: вероятнее всего, враг использовал хлорпикрин, которого в запасах немало, и который уже неоднократно использовали против наших войск", - говорится в сообщении.
Аналитики отмечают, что Авдеевка остается самой горячей точкой, однако армия рф ведет наступательные действия на многих других участках, что создает существенные проблемы в управлении резервами. рф свои резервы не жалеет.
"Как пример, 104-я ДШД врага, которая должна была до 1 декабря проходить слаженность или уже находится на Херсонщине, или находится на марше", - отмечают в DeepState.
Отмечается, что возле Авдеевки зафиксированы штурмовые действия на запад от Каменки. На Бахмутском направлении враг продолжает активно действовать возле Ягодного и Клещиевки. На Сватовском направлении продолжаются стычки возле Лимана Первого, Синьковки и Первомайского. В местах основных ударов россияне имеют значительное преимущество в живой силе, поэтому каждый день враг может продвигаться до 1-2 позиции.
На других направлениях, как сообщается, также продолжаются бои.
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Якби то почали робити в 2014, то не було би актуальної війни. Але тоді казали, я пам'ятаю, що вона коштуватиме 2 млрд, і що треба багато часу 3-4 роки і що взагалі вона нам не потрібна. А так зробили би і вже в 2017-18 ( ну хай в 2020) мали би потужну відповідь на любий виклик. І до речі, то є зараз запізно, але ще не дуже запізно, бо війна тиватитиме ще довго і звільненням ( якщо вони відбудуться) територій вона не закінчиться.