россияне используют химическое оружие, самым горячим участком фронта остается Авдеевка, - DeepState

На Сватовском и Бахмутском направлениях зафиксированы случаи применения химического оружия.

Об этом пишет DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано два случая применения химического оружия на Сватовском и Бахмутском отрезке: вероятнее всего, враг использовал хлорпикрин, которого в запасах немало, и который уже неоднократно использовали против наших войск", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что Авдеевка остается самой горячей точкой, однако армия рф ведет наступательные действия на многих других участках, что создает существенные проблемы в управлении резервами. рф свои резервы не жалеет.

"Как пример, 104-я ДШД врага, которая должна была до 1 декабря проходить слаженность или уже находится на Херсонщине, или находится на марше", - отмечают в DeepState.

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Отмечается, что возле Авдеевки зафиксированы штурмовые действия на запад от Каменки. На Бахмутском направлении враг продолжает активно действовать возле Ягодного и Клещиевки. На Сватовском направлении продолжаются стычки возле Лимана Первого, Синьковки и Первомайского. В местах основных ударов россияне имеют значительное преимущество в живой силе, поэтому каждый день враг может продвигаться до 1-2 позиции.

На других направлениях, как сообщается, также продолжаются бои.