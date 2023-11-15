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Новости Война
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россияне используют химическое оружие, самым горячим участком фронта остается Авдеевка, - DeepState

оружие,химическое

На Сватовском и Бахмутском направлениях зафиксированы случаи применения химического оружия.

Об этом пишет DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано два случая применения химического оружия на Сватовском и Бахмутском отрезке: вероятнее всего, враг использовал хлорпикрин, которого в запасах немало, и который уже неоднократно использовали против наших войск", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что Авдеевка остается самой горячей точкой, однако армия рф ведет наступательные действия на многих других участках, что создает существенные проблемы в управлении резервами. рф свои резервы не жалеет.

"Как пример, 104-я ДШД врага, которая должна была до 1 декабря проходить слаженность или уже находится на Херсонщине, или находится на марше", - отмечают в DeepState.

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Отмечается, что возле Авдеевки зафиксированы штурмовые действия на запад от Каменки. На Бахмутском направлении враг продолжает активно действовать возле Ягодного и Клещиевки. На Сватовском направлении продолжаются стычки возле Лимана Первого, Синьковки и Первомайского. В местах основных ударов россияне имеют значительное преимущество в живой силе, поэтому каждый день враг может продвигаться до 1-2 позиции.

На других направлениях, как сообщается, также продолжаются бои.

Автор: 

армия РФ (19899) боевые действия (4439) химическое оружие (377)


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В керівництві ООН та їх ЗМІ, дуже глибоко захвильовані, аж слини немають та слів немає, на такий черговий ВОЄННИЙ ЗЛОЧИН московитів *****! Усе як і в Оленівці!!
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15.11.2023 09:56 Ответить
Думаю що в цю гру можна грати вдвох і закидувати сльозогінні поліцейські гранати росіянам. Вони дозволені в мирний час тим більше у війні ніхто нічого проти не скаже.
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15.11.2023 10:22 Ответить
Чому по кожному факту не скликається ООН і доводиться до всіх цей військовий злочин кацапів?
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15.11.2023 10:44 Ответить
а хоч один журналіст, не місцеві холуї, а із заходу та США сфоткав це і довів до аудиторії на заході, ні? тоді запхни цю інфу в очко зе-гною.
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15.11.2023 10:58 Ответить
Україні треба вже починати розробляти ядерну зброю. Бо війна буде до останнього українця.
Якби то почали робити в 2014, то не було би актуальної війни. Але тоді казали, я пам'ятаю, що вона коштуватиме 2 млрд, і що треба багато часу 3-4 роки і що взагалі вона нам не потрібна. А так зробили би і вже в 2017-18 ( ну хай в 2020) мали би потужну відповідь на любий виклик. І до речі, то є зараз запізно, але ще не дуже запізно, бо війна тиватитиме ще довго і звільненням ( якщо вони відбудуться) територій вона не закінчиться.
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15.11.2023 11:11 Ответить
Вони давно вже її використовують. З бпла закидують в окопи гранати з газом, у наших нема протигазів, коли вже не можуть терпіти - відходять. Кацапи в масках чи протигазаг займають позиції. Так і наступают
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15.11.2023 11:49 Ответить
 
 