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Пентагон почти ежедневно непублично поставляет военную помощь Израилю, - Bloomberg

ізраїль

Пентагон без публичного афиширования увеличил поставки военной помощи Израилю. Так, боеприпасы и ракеты передаются "почти ежедневно".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, Пентагон выполняет запросы Армии обороны Израиля, которые включают в себя увеличение количества ракет с лазерным наведением для парка боевых вертолетов Apache, а также 155-мм снаряды, приборы ночного видения, боеприпасы для уничтожения бункеров и новые армейские машины.

Такие данные следуют из внутреннего списка Минобороны США, говорится в публикации.

Поставка этих американских вооружений в Израиль выходит за рамки оглашенной передачи ракет-перехватчиков для системы "Железный купол" и "умных бомб" Boeing Co.

"Оружие, которое Израиль ищет в ходе борьбы с ХАМАСом, признанным террористической группировкой в США и Европейском Союзе, перечислено в документе под названием "Запросы старшего лидера Израиля", датированном концом октября и циркулирующем в Пентагоне", - пишет издание.

Согласно документу, оружие или уже поставляется, или Минобороны США работает над тем, чтобы сделать его доступным из запасов в Штатах и Европе.

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Согласно подсчетам, по состоянию на конец октября в Израиль были доставлены все 36 000 снарядов к 30-мм пушкам, 1800 запрошенных противобункерных боеприпасов M141 и не менее 3500 приборов ночного видения.

В Пентагоне не стали раскрывать детали журналистам, однако в заявлении ведомства указывается, что оно "использует несколько направлений - от внутренних запасов до промышленных каналов США - чтобы гарантировать, что у Израиля есть средства для самозащиты".

"Эта помощь по обеспечению безопасности продолжает поступать почти ежедневно", - рассказали в Минобороны США.

В заявлении Пентагона также говорится, что Штаты оперативно поставляют высокоточные боеприпасы, бомбы малого диаметра, 155-мм артиллерийские снаряды и другие боеприпасы. Это не считая перехватчики для "Железного купола" и медицинского дополнительного оборудования.

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Израиль (2068) Пентагон (1472) помощь (7905)


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швидше б Ізраїль завершив, а то Україні нічого не залишиться
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15.11.2023 10:23 Ответить
Ну вот вам и ответ зачем ***** и Трамп организовали нападение на Израиль. Чтобы оружие которое предназначалось Украине отправить в Израиль.
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15.11.2023 10:30 Ответить
Мені здається, тут навіть обранець щєлєнскага догадавсь би.
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15.11.2023 10:32 Ответить
Бий басмачів. В них все одно ЯЗ нема. А то ще ескалація була б.
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15.11.2023 10:39 Ответить
а для хохлів немає.
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15.11.2023 10:42 Ответить
Тому що Ізраїль платить грошима або технологіями. А чим ми платимо, окрім бикування наших найвеличніших?
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15.11.2023 10:51 Ответить
Намекаете, что нужно увеличить военный сбор?
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15.11.2023 10:56 Ответить
Вони дають, щоб швидше завершити цю війну,бо в Ізраєля є реальеі шанси завершити це все швидко, бо вони не воюють з наддержавою в якої є: ресурси, гроші, хоть гамняні, але технології і дохера м'яса, плюс агентів в кодній "хаті". Тому для штатів економічно вигідно швидко там все заоаднати і далі переключитися на Європу.
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15.11.2023 11:07 Ответить
 
 