Оккупанты целенаправленно бьют по местному населению, которое осталось в Авдеевке, - Барабаш

После похолодания местные жители, которые до сих пор остаются в Авдеевке Донецкой области, начали отапливать дома. Из дымарей идет дым, и оккупанты после разведки с использованием дронов наносят удары по мирному населению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии "Еспресо".

"Печки-буржуйки уже зажгли, дым из труб идет. Своими беспилотниками, летающими над городом, враг фиксирует эти локации, а затем туда очень прицельно "прилетают" КАБы и артиллерия, именно по этим локациям. Это свидетельствует о том, что выбивают мирное население", - подчеркнул Барабаш.

По его словам, сейчас 1461 человек эвакуировался из Авдеевки.

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"Люди едут, есть записанные на эвакуацию и на сегодня, и на завтра, и даже на пару дней еще вперед. Люди действительно устали", - добавил начальник ГВА.