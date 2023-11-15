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Новости Война
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Оккупанты целенаправленно бьют по местному населению, которое осталось в Авдеевке, - Барабаш

авдеевка

После похолодания местные жители, которые до сих пор остаются в Авдеевке Донецкой области, начали отапливать дома. Из дымарей идет дым, и оккупанты после разведки с использованием дронов наносят удары по мирному населению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии "Еспресо".

"Печки-буржуйки уже зажгли, дым из труб идет. Своими беспилотниками, летающими над городом, враг фиксирует эти локации, а затем туда очень прицельно "прилетают" КАБы и артиллерия, именно по этим локациям. Это свидетельствует о том, что выбивают мирное население", - подчеркнул Барабаш.

По его словам, сейчас 1461 человек эвакуировался из Авдеевки.

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"Люди едут, есть записанные на эвакуацию и на сегодня, и на завтра, и даже на пару дней еще вперед. Люди действительно устали", - добавил начальник ГВА.

Автор: 

обстрел (28239) Авдеевка (2444)


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Люди їдуть в евакуацію? Та залиште ждунів у спокої.
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15.11.2023 10:47 Ответить
Самі сказали?Їм пох,куди бити.
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15.11.2023 10:47 Ответить
То щоб любітелі рюззкого "міра" відчули його на собі сповна.
Хоча можуть постраждати й невинні, нажаль.
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15.11.2023 10:58 Ответить
любітелі не відчують:

у Бахмуті починалось так само. Коли орки просувались все ближче, прильотів ставало більше, але ждуни кричали нашим солдатам "зачєм самі сєбя бомбітє"
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15.11.2023 11:11 Ответить
Даунбасси все рівно будуть з піною у рота і слюньми верещати "Украина сама себя бамбит".
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15.11.2023 11:18 Ответить
 
 