Мужчину на Черкасчине приговорили к 3 годам тюрьмы за уклонение от военной службы, - прокуратура

34-летнего мужчину, уклонившегося от призыва на военную службу во время мобилизации в Черкасской области, приговорили к 3 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

"В суде прокурор доказал, что мужчина, являясь военнообязанным и признанным военно-врачебной комиссией пригодным для прохождения военной службы, в июле 2023 года получил повестку в Черкасском объединенном городском центре комплектования и социальной поддержки для отправки на службу в рядах Вооруженных Сил Украины.

Однако по дороге к месту расположения воинской части он самовольно, без уважительных причин и предупреждений, покинул транспортное средство и скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы.

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