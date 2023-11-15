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Новости Война
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Мужчину на Черкасчине приговорили к 3 годам тюрьмы за уклонение от военной службы, - прокуратура

тюрма

34-летнего мужчину, уклонившегося от призыва на военную службу во время мобилизации в Черкасской области, приговорили к 3 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

"В суде прокурор доказал, что мужчина, являясь военнообязанным и признанным военно-врачебной комиссией пригодным для прохождения военной службы, в июле 2023 года получил повестку в Черкасском объединенном городском центре комплектования и социальной поддержки для отправки на службу в рядах Вооруженных Сил Украины.

Однако по дороге к месту расположения воинской части он самовольно, без уважительных причин и предупреждений, покинул транспортное средство и скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы.

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Автор: 

приговор (1248) уклонисты (960) Черниговская область (1188)


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Топ комментарии
+22
А скільки прокурорів за 2 роки побували на війні???????????? Вони ж такі патріоти!!!!!
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15.11.2023 11:02 Ответить
+16
Петляти треба ще до проходження ВЛК. Потім вже пізно. Бубачка не дасть збрехати.
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15.11.2023 11:11 Ответить
+14
навіщо якщо можна замість себе послати якогось роботягу який зброї ні разу у руках не тримав
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15.11.2023 11:06 Ответить
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15.11.2023 11:00 Ответить
А скільки прокурорів за 2 роки побували на війні???????????? Вони ж такі патріоти!!!!!
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15.11.2023 11:02 Ответить
навіщо якщо можна замість себе послати якогось роботягу який зброї ні разу у руках не тримав
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15.11.2023 11:06 Ответить
Такое кольцо получается:
Прокурора на фронт. Работягу на его место. Все верно.
Прокурора, ясно дело максимум в 3-ем бою уложат.
Можно ли сразу потом работягу гнать на фронт.
Ставить кресло прокурора в военкомате.
Две недели попрокурорстаровал и на фронт.
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15.11.2023 16:44 Ответить
Вони серед перших хто або тікає, або переходить на бік окупантів, хоча в цьому плані серйозно конкурують з працівниками МВС та військкоматів. А воювати то "почесний обов'язок" для бідноти.
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15.11.2023 12:44 Ответить
Югий Витальевич побывал.
Его сын ксати тоже в 2014м. Да, понятно, что в миллионе километрах от нулевки, но тем не менее в зоне боевых действий, реально не в Армани, а в камуфляже и тд, еда не из ресторана, а из солдатской кухни.
Порошенка сын также, в таких же условиях, где ранение можно получить только при неосторожном обращении, но тем не менее, съездил.
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15.11.2023 11:06 Ответить
Ещё ты забыла вспомнить за четырижды уклониста, скотобазу 95, детей Ветеринара и тд...всё тебе Порошенко покоя не даёт
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15.11.2023 11:10 Ответить
Если что, я не порохобот
И не фан алконавта Луценко.
Но тем не менее, те хоть формально это сделали с детьми, понимали, что это херня будет - давайте все воевать, а мои дети дома пусть посидят.
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15.11.2023 11:13 Ответить
Нічого, після переобрання Зеленського який відминив Корнституцію - всіх людей яких катували в "тцк" або незаконно увязнили за якись надумані порушення звільнять , а так званих "співробітників тцк" різнх ментів, яки їм допамагали викрадати громадян засудять на багато років за воєнні злочини, (викрадання, катування ) 👈
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15.11.2023 11:09 Ответить
Петляти треба ще до проходження ВЛК. Потім вже пізно. Бубачка не дасть збрехати.
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15.11.2023 11:11 Ответить
Да, один товарищ, беженец от русково мира, мудрый парень, уехал сразу же с началом войны на родину - в Луганск, убежал от мобилизации. Мобилизовали там, царство небесное
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15.11.2023 11:24 Ответить
Зараз кацапня, лугандони і ухилянти почнуть верещати " Северная карея, пусть депутати ваюют, у нас нет закона а вайне" і тд ))
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15.11.2023 11:15 Ответить
)))Ну,ти ж не Кацапо-лугандо-ухилянт,так Міш Міш ?)))З окопу мабуть верешищ?))
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15.11.2023 12:24 Ответить
З кордоню з білорусью чмоня....а ти вже обіссявся і втік переодягнувшись жінкою в Польщу ? Чи кричав . що ти гей і тебе не можна мобілізувати ?
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15.11.2023 14:48 Ответить
))))Мабуть,чмоня,там зараз дуже гарячо?))) Не встигаєш стрічку в кулеметі міняти?)))
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15.11.2023 15:02 Ответить
Ну звичайно заднепривод не так, як тобі в "польському котлі" .
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15.11.2023 15:07 Ответить
)))Опудало з "кордоню" багато вже сьогодні москальні зі свого дивана настріляв?)))
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15.11.2023 15:09 Ответить
Влаштувати йому "втечу" і пристрелити напутіна.
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15.11.2023 11:15 Ответить
" І щуку кинули у річку ...", старі зечари ще при совку просились назад в зони, а при Україні то взагалі курорт. Якщо б засуджували до 6 років з пожиттєвим ураженням в правах і повною конфіскацією то таких були б одиниці.
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15.11.2023 11:51 Ответить
Может сразу как в КНДР-3 ПОКОЛЕНИЯ НА ЗОНУ??? Демократичный ты наш
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15.11.2023 12:30 Ответить
Самое демократическое государство Израиль сносит дома террористов и депортирует арабов обратно в сектор Газа за прохамасовский лайк
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15.11.2023 21:41 Ответить
А толку з тих прав?? 73% обрали Боневтіка, тепер кров'ю вихаркуємо. І зараз майже такий відсоток його обожнює. Я за нього не голосував, я казав що в нього нуль досвіду в державних структурах, казав що Зеля навіть помічником районного депутата ніколи не був. Порох був міністром до президента, Ющенко був міністром, навіть Яник був губернатором Донецької області. Боневтік був тільки клоуном. Я казав, що Зе буде вчитися з нуля керувати країною на нашій крові, поту і сльозах. Всі рівно наш мудрий нарід його обрав, ось хай його виборці за нього і воюють. Це їх вирок.
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15.11.2023 15:16 Ответить
невже тепер місцевий бомонд і журналісти, будуть знати що таке "ухилянт", і до кого можна приміняти це слово ?
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15.11.2023 11:58 Ответить
Угу. Он пишуть в коментарях, що потрібно було розстріляти. Полонених орків годуємо на 12 000 грн/місяць, а своїх громадян "к стєночкє"
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15.11.2023 12:55 Ответить
..майже місяць знаходився під кацапськими обстрілами біля гостомеля-пущі.. моніторив (допоки було, десь один тиждень, світло) інтернет, куди податися аби подорожче "продати" своє життя, щоб аби не як беззбройний баран (і да, аж ніяк не герой і не качок і не захоплююся зевладою зрадників), але нікуди не встигав, там зброя скінчилася, там - старий, там - зверніться пізніше).. з другої половини березня сів на вєлік, проїхав 150км аби зустріти мати з під Краматорська на нашій спільній хаті на Київщині (за місяць на моїх руках мати, під 84років, померла, до того ж, як поїхав, то на другий день сусідську хату рознесло на друзки, а в моєї з одного боку винесло вікна-двері-паркан-воротя і залишилися й ДОСІ поплавлені пластик - не вистачило енергії вибуху аби підпалити мене, хоч тут повезло)...
спеціально, додатково, зареєструвався у сільраді, хоча й без того прописаний, щоб знали, що тут, на селі, де всі знають одне одного і чекаю на повістку, будував блокпост, та то таке, дяка Богу не знадобився...
а тут "круті" гівна-шмаркачі-сопляки під тридцятник-сороковник у тилу морозяться-чекають допоки якесь ібрагім-Ослан-батир-вонюша прийде в Україну і витворятиме, що схоче з вашими дітьми-жінками!? вам, дебілам-жлобам-какаразніцам 73%вим й досі замало експериментів над живими Українцями?.. ідіоти безпросвітні, сцикливі, тупорилі
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15.11.2023 11:59 Ответить
Придут буряты, у них "непропитляешь". В дырляндии, отцов с пятью детьми в армию забирают.
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15.11.2023 12:06 Ответить
Ти пропетляєш точно ) Два роки ж якось вже петляєш )
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15.11.2023 12:20 Ответить
Краще живим у тюрьмі ,ніж мертвим на війні.
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15.11.2023 17:39 Ответить
 
 