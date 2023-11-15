Мужчину на Черкасчине приговорили к 3 годам тюрьмы за уклонение от военной службы, - прокуратура
34-летнего мужчину, уклонившегося от призыва на военную службу во время мобилизации в Черкасской области, приговорили к 3 годам лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
"В суде прокурор доказал, что мужчина, являясь военнообязанным и признанным военно-врачебной комиссией пригодным для прохождения военной службы, в июле 2023 года получил повестку в Черкасском объединенном городском центре комплектования и социальной поддержки для отправки на службу в рядах Вооруженных Сил Украины.
Однако по дороге к месту расположения воинской части он самовольно, без уважительных причин и предупреждений, покинул транспортное средство и скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы.
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Прокурора на фронт. Работягу на его место. Все верно.
Прокурора, ясно дело максимум в 3-ем бою уложат.
Можно ли сразу потом работягу гнать на фронт.
Ставить кресло прокурора в военкомате.
Две недели попрокурорстаровал и на фронт.
Его сын ксати тоже в 2014м. Да, понятно, что в миллионе километрах от нулевки, но тем не менее в зоне боевых действий, реально не в Армани, а в камуфляже и тд, еда не из ресторана, а из солдатской кухни.
Порошенка сын также, в таких же условиях, где ранение можно получить только при неосторожном обращении, но тем не менее, съездил.
И не фан алконавта Луценко.
Но тем не менее, те хоть формально это сделали с детьми, понимали, что это херня будет - давайте все воевать, а мои дети дома пусть посидят.
спеціально, додатково, зареєструвався у сільраді, хоча й без того прописаний, щоб знали, що тут, на селі, де всі знають одне одного і чекаю на повістку, будував блокпост, та то таке, дяка Богу не знадобився...
а тут "круті" гівна-шмаркачі-сопляки під тридцятник-сороковник у тилу морозяться-чекають допоки якесь ібрагім-Ослан-батир-вонюша прийде в Україну і витворятиме, що схоче з вашими дітьми-жінками!? вам, дебілам-жлобам-какаразніцам 73%вим й досі замало експериментів над живими Українцями?.. ідіоти безпросвітні, сцикливі, тупорилі