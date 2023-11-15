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Украина должна получить помощь в течение недель, иначе будет опасное положение, - конгрессмен-демократ Смит

адам,сміт

Конгрессмен от Демократической партии Адам Смит заявил, что США должны одобрить новую помощь Украине в течение недель, а не месяцев.

Об этом он заявил на саммите Politico Defense, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, Конгресс должен принять помощь Украине в ноябре или декабре.

"Киев может удержаться, но его позиция будет не такой сильной. Они окажутся в очень опасном положении, если мы не предоставим им ресурсы в разумные сроки", — сказал Смит.

Он отметил, что не согласен с республиканцами, которые связывают помощь Украине с обеспечением безопасности южной границы США, так как это "не имеет никакого смысла".

"Основная причина здесь в том, что Трамп решил, что ему не нравится Украина. У вас есть много республиканцев, которых я знаю, знаю, в их сердцах и умах — они поддерживают Украину, но как они справляются с Трампом и его, скажем так, довольно восторженными сторонниками?" — заявил законодатель.

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Автор: 

помощь (7905) США (27334)


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Топ комментарии
+9
Все їде до того, що про f16 можна забути..
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15.11.2023 11:08 Ответить
+5
Ну значить буде небезпечне становище. Бо на чубатого кримінальника управу в США знайти не здатні.
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15.11.2023 11:16 Ответить
+4
а навіщо ви голосували за зняття попереднього спікера, із яким наче все було погоджено? щоби що? може якраз саме для цього?
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15.11.2023 11:13 Ответить
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Все їде до того, що про f16 можна забути..
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15.11.2023 11:08 Ответить
Тільки в США є Ф16? Це я так розумію досить розповсюджений у світі літак і не дуже новий. До того ж вже навчають людей воювати на ньому.
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15.11.2023 11:17 Ответить
Навчають з дозвілу США і там США теж вкладає багато грошей в тренажери і подібне. Якщо не буде фінансування ,Ф-16 зупиниться.
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15.11.2023 14:50 Ответить
всебудет,харе тут зраду разгонять
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15.11.2023 11:17 Ответить
Зрада сидить в ОП, а не на Цензорі
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15.11.2023 12:04 Ответить
Все ж таки, сподіваюся, що мова йде не про зброю, а про пряме бюджетне фінансування.
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15.11.2023 12:33 Ответить
https://www.politico.com/news/2023/11/14/ukraine-aid-smith-israel-johnson-00127149 The bottom-line reason here is that President Trump's decided that he doesn't like Ukraine.
При Трампі гірше Україні точно не буде, нє.
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15.11.2023 11:13 Ответить
"Хоть паржом"?
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15.11.2023 12:33 Ответить
Ага, американська версія.
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15.11.2023 12:35 Ответить
а навіщо ви голосували за зняття попереднього спікера, із яким наче все було погоджено? щоби що? може якраз саме для цього?
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15.11.2023 11:13 Ответить
Ні, Маккарті теж відмовлявся ставити пакет допомоги Україні на голосування.
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15.11.2023 14:49 Ответить
Ну значить буде небезпечне становище. Бо на чубатого кримінальника управу в США знайти не здатні.
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15.11.2023 11:16 Ответить
Перез вторгненням змотали вудочки і вимелись разом з посольстворм. Потм осміліли, а зараз думають як знову красиво кинути. Двопалатне кидалово.
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15.11.2023 11:18 Ответить
мне кажется мы переоценили запад в качестве гарантов безопасности. они нифига не могут гарантировать.
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15.11.2023 11:28 Ответить
Да, ріпоїди, тут ви лоханулись
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15.11.2023 11:42 Ответить
Захід може тільки красиво щоки надувати та занепокоєння висловлювати.
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15.11.2023 11:46 Ответить
А кто может быть гарантом безопасности? россия? А кто защитит от самой россии? Тоже нет, и?
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15.11.2023 14:51 Ответить
вот именно сегодня мы и получаем понимание того, каким гарантом безопасности по факту является запад. раша уже выпала из числа гарантов ещё с оккупации Крыма и ОРДЛО. с другой стороны, если запад провалит свою роль в качестве гаранта, то у нас будут все аргументы в отношении восстановления ядерного статуса и ракетно-ядерного щита. других гарантий больше не остаётся.
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15.11.2023 17:40 Ответить
 
 