Украина должна получить помощь в течение недель, иначе будет опасное положение, - конгрессмен-демократ Смит
Конгрессмен от Демократической партии Адам Смит заявил, что США должны одобрить новую помощь Украине в течение недель, а не месяцев.
Об этом он заявил на саммите Politico Defense, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, Конгресс должен принять помощь Украине в ноябре или декабре.
"Киев может удержаться, но его позиция будет не такой сильной. Они окажутся в очень опасном положении, если мы не предоставим им ресурсы в разумные сроки", — сказал Смит.
Он отметил, что не согласен с республиканцами, которые связывают помощь Украине с обеспечением безопасности южной границы США, так как это "не имеет никакого смысла".
"Основная причина здесь в том, что Трамп решил, что ему не нравится Украина. У вас есть много республиканцев, которых я знаю, знаю, в их сердцах и умах — они поддерживают Украину, но как они справляются с Трампом и его, скажем так, довольно восторженными сторонниками?" — заявил законодатель.
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