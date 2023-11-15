Во Львове за сутки сделали три сверхсложные операции по восстановлению лица военным

Американские и украинские хирурги за сутки провели в Национальном реабилитационном центре "Незламні" три сверхсложные операции - пересаживали кость, ткани и сосуды с ноги на лицо военных с минно-взрывными травмами.

Об этом сообщил руководитель направления хирургии Национального реабилитационного центра "Незламні", заведующий хирургическим отделением больницы Святого Пантелеймона Первого ТМО Игнат Герич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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"Сегодня мы делали очень сложные операции, которые длятся от 10 до 15 часов. Я работал над реконструкцией лица пациента с минно-взрывным ранением, у которого вырвало большое количество мягких тканей и костей лица. Для такой реконструкции используется очень сложная методика, когда берется малая берцовая кость с сосудом и кожей и частью мышцы. Она специально подготавливается и вкладывается там, где есть отсутствие кости на лице. Сосуды сшиваются, чтобы получить кровоснабжение от шеи. Это сверхсложная микрохирургическая трансплантация, потому что эти сосуды очень тоненькие, почти как волосок. Сегодня мы оперировали таким образом троих военных, получивших ранения на войне", - сказал Герич.

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Он добавил, что такие реконструктивные оперативные вмешательства – самые сложные из существующих в мире. После этого восстанавливается не только наружная часть лица пациента, но и полость рта.

Герич сообщил, что сначала анонсировалось, что во время миссии Face to Face будет 42 оперативных вмешательства, однако из-за сложности и длительности их будет 30. С другими пациентами американские хирурги будут работать весной.

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Также в реабилитационном центре "Незламні" отметили, что любой может увидеть прямые трансляции самых сложных операций реконструктивной хирургии лица в рамках американской миссии Face to Face. Трансляции пройдут 14-16 ноября с 8:00 до 20:00.