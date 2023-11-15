На ВОТ Запорожской области начали готовиться к "выборам" путина, - Федоров
На оккупированных территориях Запорожской области началась подготовка к так называемым "выборам президента россии".
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Они начинают образовывать комиссии, агитационные группы для "выборов" в рф. Их цель – снять пропагандистское кино о том, что якобы состоялось голосование. Сейчас они делают переучет всех проживающих в Бердянске, Мелитополе и других населенных пунктах. Запишут всех, что проголосовали "за", но это точно не будет соответствовать действительности", – заявил Федоров.
Он отметил, что местные не соглашаются сотрудничать с россиянами, поэтому оккупанты массово завозят десятки тысяч российских чиновников, учителей, прокуроров, полицейских.
"Именно из этих людей и будут формировать комиссии. Палитра разная. Привозят даже из Сибири. Привозят из Дагестана людей, которые еле говорят по-русски", - добавил Федоров.
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