На каком языке воины общаются в окопах или в битве с вражескими войсками, это их личное дело, - языковой омбудсмен Креминь
Военнослужащие, защищающие Украину, имеют право сами решать, на каком языке общаться на передовой.
Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус.
По его словам, за весь 2023 год не было ни одной жалобы о нарушении языкового закона украинскими военнослужащими. Было лишь сообщение об использовании негосударственного языка в одном из военкоматов, но эту проблему уже решили.
Оснований для утверждений о нарушениях языкового закона в ВСУ нет. А на каком языке военные общаются по время обедов, в окопах или в битве с вражескими войсками, это их личное дело, подчеркивает Креминь.
"Есть представители национальных сообществ. К примеру, в 128-й бригаде служат много парней и девушек из Закарпатья. Для них родной язык — венгерский. Служат ребята и из Одесской области, которые по происхождению этнические болгары. Но все это — украинский народ и граждане нашей страны", — объяснил языковой омбудсмен.
Напомним, 7 ноября Ирина Фарион заявила, что не считает русскоязычных военных ВСУ украинцами. Омбудсмен Дмитрий Лубинец увидел в этом нарушение равноправия граждан и заявил, что обратился в Нацполицию, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для принятия соответствующих мер. Воины с передовой ответили языковеду на украинском, назвав его "конченой долбо#обкой".
Впоследствии коллегия и профком студентов национального университета "Львовская политехника", в котором преподает Фарион, призвали стражей порядка проверить ее высказывания на предмет оскорбления чести и достоинства военных.
Пожалуйста, подождите...
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Ще раз: "Хіба пані Фаріон комусь забороняла...?" - Фаріон навіть студентам що відвідують її лекції не має права щось забороняти.
Просто напишіть що ви саме не заборону мали на увазі, а щось інше...
На особисті питання я відповіді не даю. Зазвичай, коли немає аргументів, недалекі люди з теми розмови починають переходити на особистості.
Ви вирішили підтвердити мої слова: "Зазвичай, коли немає аргументів, недалекі люди з теми розмови починають переходити на особистості."?
Це так передбачувано, навіжене...
Ви людині з ніком "Павлік Морозов" будете дорікати на те що він здав чекістам власного тата?
Крайнє інтерв'ю з генералом Марченко мені не сподобалося тим що Соколова його ставила в незручне становище, і я впевнений що в ОП негативно відреагують на те що казав генерал...
бо кожен патріот є поважною та справедливою людиною, доки він не заперечуватиме іншим їх права
і, по-перше, право спілкуватися звичною мовою
природно, це не виключає, що людина з російським вихованням перейде на українську
але вимагати цього та цькувати російськомовних захисників України під час війни - це фашизм у чистому виді
тому Фаріон є фашистська та кацапська проблядь
адже територію можна відвоювати, а коли вмирає мова, то вмирає і нація. Недаремно кажуть, що мова - ключ до Вічності, пароль до дверей Всесвіту.
Леся Українка.
Кремінь це звичайний прокацаплений малорос як і вся зе влада.
Стаття 29. Мова Збройних Сил України та інших військових формувань
"Мовою статутів, документації, діловодства, команд та іншого статутного спілкування у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, є державна мова."
П.С.
Почему студенты не вышли на аналогичный митинг против руссо-препода из Днепра или нардепа Бойко, который гутарит на ТВ ???
саме цього і хоче Фаріон
може, тоді вони перейдуть на бік паРаші
і саме цього теж хоче Фаріон
Если есть в её словах что-то не законное - вперёд в суд!
Кацапы куда только зашли - на второй день сожгли все украинские книги, поменяли таблички, притянули свои учебники ... и что-то я не видел такой волны возмущения!?
П.С.
Одна ляпнула, а пророссийские агенты в СМИ - сразу раздули скандал!
Раша не розумна, вона живе імперіалистичними і колоніальним ідеалами середніх віків, і дикунським культом карго, не треба за ними копіювати. Якщо в нас почнеться громадянська війна, то ми не втримаємося. Так вже було 100 років тому, згадайте чим закінчилася УНР, нас теж поляки тоді зрадили. А Пєтлюра робив українізацію, міняв вивіски і пам'ятники і одночасно брав у армію тільки україномовних. І чим всі закінчилося? Його не всі українці підтримали і більшовики перемогли нас кількістью. Бо вони всіх брали у радянську армію на любій мові. І буряти або чеченці наразі російську не завжди знають. Якщо ви кажете, що росія розумна, то наіщо вони беруть в армію бурятів, які російської не знають? Бо їм головне перемогти нас, а не заморачуватися.
А в нас все по іншому. Найголовне- ВСІ українці вивчали мову в школі, і при совку так було. ніхто особливо її не знищував. Всі в школах її вивчали в Україні. Так чи інакше були уроки мови і літератури. Ну з 1960-х років так точно. Всі розуміють українську, можуть читати ,писати. А на якій мові розмовляти, то вже особлива справа кожного, тим більше у солдат ЗСУ в окопах, коли немає часу перекладати у голові. Якщо ми не будемо їх вважати патріотами із-за мови, то на нас чекають погані часи.
ПС і діти в них в більшості чіста на рускам - а моя запитує в дитсадку - чого їх діти на рускам...але на англійскій ані ідут абізатєльна... ЩО мені відповісти- що батьки дебіли???? Чи то нє такі українці??? Чи в нас дві мови????
ті, хто захоче залишитися за межами бою, хай там і залишаються, але довіри до них немає
а ті, хто з зброєю в руках виступлять проти України, хай загинуть, як скоти
але ситуація вийшла з під контролю, бо українців, справжніх українців, задовбало це топтання по мові!
Як МОВА РЯТУЄ ЖИТТЯ на фронті - Павло Вишебаба
https://www.youtube.com/watch?v=gESQjftII9I