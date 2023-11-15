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Новости Война
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На каком языке воины общаются в окопах или в битве с вражескими войсками, это их личное дело, - языковой омбудсмен Креминь

зсу,авдіївка

Военнослужащие, защищающие Украину, имеют право сами решать, на каком языке общаться на передовой.

Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус.

По его словам, за весь 2023 год не было ни одной жалобы о нарушении языкового закона украинскими военнослужащими. Было лишь сообщение об использовании негосударственного языка в одном из военкоматов, но эту проблему уже решили.

Оснований для утверждений о нарушениях языкового закона в ВСУ нет. А на каком языке военные общаются по время обедов, в окопах или в битве с вражескими войсками, это их личное дело, подчеркивает Креминь.

Смотрите также: Воины ответили Фарион на упреки о русскоязычных бойцах ВСУ: "Конченая долбо#обка. На соловьиной". ВИДЕО

"Есть представители национальных сообществ. К примеру, в 128-й бригаде служат много парней и девушек из Закарпатья. Для них родной язык — венгерский. Служат ребята и из Одесской области, которые по происхождению этнические болгары. Но все это — украинский народ и граждане нашей страны", — объяснил языковой омбудсмен.

Напомним, 7 ноября Ирина Фарион заявила, что не считает русскоязычных военных ВСУ украинцами. Омбудсмен Дмитрий Лубинец увидел в этом нарушение равноправия граждан и заявил, что обратился в Нацполицию, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для принятия соответствующих мер. Воины с передовой ответили языковеду на украинском, назвав его "конченой долбо#обкой".

Впоследствии коллегия и профком студентов национального университета "Львовская политехника", в котором преподает Фарион, призвали стражей порядка проверить ее высказывания на предмет оскорбления чести и достоинства военных.

Автор: 

украинский язык (1196) военнослужащие (6204) Креминь Тарас (136)


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Топ комментарии
+29
Все правильно Нема різниці - якою мовою солдат ЗСУ доводить свою любов до України! А "вишивата" хай сама себе "за сраку вкусить"!
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15.11.2023 12:07 Ответить
+17
У стресовій ситуації не до перекладів, тому якщо людина все життя розмовляла російською, то коли над головою літають кулі та кожна секунда, кожна команда життєво важлива, небезпечно розпилювати увагу на мовні питання.
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15.11.2023 12:10 Ответить
+12
Переговори по радєйках - звісно на мові, офіціоз на мові. В побуті (на війні теж є побут) кожен спілкується, як вдобно. Про це і йдеться
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15.11.2023 12:26 Ответить
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Знову ця маячня. так само всі українці вже знають мову, можуть читати , розуміти, або писати мовою. Бо всі її вивчали в школі. А розмовляти, це приватна справа кожнього.
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15.11.2023 15:02 Ответить
так ти клоун може в супермаркеті в Бундесі ти теж на рускам говориш???? чи на фашистському?))))))))
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15.11.2023 13:04 Ответить
Для чого перекручувати?Хіба пані Фаріон комусь забороняла спілкуватися недержавною мовою на фронті?(
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15.11.2023 13:01 Ответить
Вона робить ще гірше . Вона ставить русню і азовців - в один ряд . Вона натякає що між ними немає різниці .
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15.11.2023 13:14 Ответить
Так і не так,але мова(язик) в них одна,ви ж це не будете заперечувати.Чи ображає це?Не знаю,але не було відео від україномовних захисників до пані Фаріон з зауваженнями.Ніхто з україномовних не погрожував полишити окоп,бо в тилу щось нетак.
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15.11.2023 13:24 Ответить
А хто вона щоби забороняти? Вона просто ображає військових - тих хто захищає Україну та мирне життя саме Фаріон.
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15.11.2023 13:15 Ответить
Хіба конституція забороняє висловлювати думки вголос?Чи може кримінальний кодекс?
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15.11.2023 13:25 Ответить
Думка це = заборона? Ви дуже довільно трактуєте терміни.
Ще раз: "Хіба пані Фаріон комусь забороняла...?" - Фаріон навіть студентам що відвідують її лекції не має права щось забороняти.
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15.11.2023 13:31 Ответить
Ну ж бачите?Розділи,бо Фаріон не подобатися?(А про припадку з Дніпра чому ні?Та є явна українофобка.Вона шкодить ?чи до неї з окопів хтось відео не записував?Лубінець стурбований?Глибоко?На сам кінець :ваша мова сімейного спілкування?
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15.11.2023 13:41 Ответить
Щось я не дуже зрозумів сенс вашого потоку свідомості. Ви це навіщо стільки усього написали?
Просто напишіть що ви саме не заборону мали на увазі, а щось інше...
На особисті питання я відповіді не даю. Зазвичай, коли немає аргументів, недалекі люди з теми розмови починають переходити на особистості.
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15.11.2023 14:01 Ответить
Ну,а як Сєргєй Трафімав може мій свідомий потік зрозуміти))Гірше було,якби був несвідомий потік))Не переймайтеся))
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15.11.2023 14:10 Ответить
Підгоріло, швейцарцю?
Ви вирішили підтвердити мої слова: "Зазвичай, коли немає аргументів, недалекі люди з теми розмови починають переходити на особистості."?
Це так передбачувано, навіжене...
Ви людині з ніком "Павлік Морозов" будете дорікати на те що він здав чекістам власного тата?
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15.11.2023 14:17 Ответить
)))
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15.11.2023 14:18 Ответить
кожен почув те ,що хотів почуть і......і понеслось...Слідкуйте за руками) Як тільки потрібно відволікти ,піднімають мовне питання.А бьіл ли мальчик?А ще навіщо Соколова піднімала мовне питання +азовців вплела....Вона ж знала,що Фаріон заведеться на мові,але цього було замало.Добавила другу болючу тему для суспільства-азовці.Да про них треба кричать кожен день безупинно.2700ПОЛОНЕНИХ!!!Тиша....А тут ...і понеслось(((Не те ми обговорюєм.Мені болить інше.
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15.11.2023 15:14 Ответить
Я не те що не фанат, Соколова мені не подобається як інтерв'юер. Якось, іноді, занадто примітивно (схоже на стиль 1+1). Іноді таки питання - що якійсь "іспанський сором".
Крайнє інтерв'ю з генералом Марченко мені не сподобалося тим що Соколова його ставила в незручне становище, і я впевнений що в ОП негативно відреагують на те що казав генерал...
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15.11.2023 15:33 Ответить
Фаріон перейшла грань між патріотизмом і фашизмом
бо кожен патріот є поважною та справедливою людиною, доки він не заперечуватиме іншим їх права
і, по-перше, право спілкуватися звичною мовою
природно, це не виключає, що людина з російським вихованням перейде на українську
але вимагати цього та цькувати російськомовних захисників України під час війни - це фашизм у чистому виді
тому Фаріон є фашистська та кацапська проблядь
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15.11.2023 13:26 Ответить
Дивний патріотизм?Патріотизм чого?Не знати державної мови?Погрожувати з передової?
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15.11.2023 13:43 Ответить
«Нація повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію», -
адже територію можна відвоювати, а коли вмирає мова, то вмирає і нація. Недаремно кажуть, що мова - ключ до Вічності, пароль до дверей Всесвіту.
Леся Українка.
Кремінь це звичайний прокацаплений малорос як і вся зе влада.
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15.11.2023 13:30 Ответить
Не в защиту Фарион, но большинство не слушали её прямую речь и среди пурги, что она несла про "садятся в танки и на москву" мало кто обратил внимание на её посыл к Закону:
Стаття 29. Мова Збройних Сил України та інших військових формувань

"Мовою статутів, документації, діловодства, команд та іншого статутного спілкування у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, є державна мова."
П.С.
Почему студенты не вышли на аналогичный митинг против руссо-препода из Днепра или нардепа Бойко, который гутарит на ТВ ???
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15.11.2023 13:34 Ответить
этот срач будет вечным.
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15.11.2023 13:36 Ответить
так підіть до кінця - заперечіть право російськомовним захисникам захищати Україну
саме цього і хоче Фаріон
може, тоді вони перейдуть на бік паРаші
і саме цього теж хоче Фаріон
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15.11.2023 13:47 Ответить
Мнение Фарион - это её ЛИЧНОЕ мнение!
Если есть в её словах что-то не законное - вперёд в суд!
Кацапы куда только зашли - на второй день сожгли все украинские книги, поменяли таблички, притянули свои учебники ... и что-то я не видел такой волны возмущения!?
П.С.
Одна ляпнула, а пророссийские агенты в СМИ - сразу раздули скандал!
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15.11.2023 13:59 Ответить
Бо кацапи хворі на голову, вони вірять в цей культ карго про мову, пам'ятники. І ми за ними всі повторюємо. А якби в них була такак сама мова, то не треба було б вже боротися за нашу незалежність?? Рашистів треба знищувати не тому, що в них інша мова, а тому що вони прийшли на нашу землю зі зброєю в руках і нас вбивають і забирать нашу територію, це самозахист.
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15.11.2023 15:06 Ответить
ні неправильно- казапи усе правильно роблять - вони століттями стирали нашу мову і історію. і це спрацювало- ви подивіться на південнозахідну частину України - вони забули власну мову і історію -їм так удобна, так радітєлі научілі... і коли зашли рузьке- багатьом було до одного місця- какая разніца гдє жить- аби були зарплати і пенсії давали...Раша дуже розумна і все робить правильно зі свого боку.... Вам би повчитися - але не вистачає мізків на жаль...
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15.11.2023 16:00 Ответить
Неправда, що їм до одного місця. Це ви розповсюджуєте теж полуправду. Є дуже багато російськомовних захисників ЗСУ і російськомовних партизан з південного заходу. Навіть скажу вам більше, на західній Україні немало людей розмовляли російською, у Київі, у Чернигівській обласмі, у Сумський, у Харьковський, тощо. Вони не забули рідну мову, бо іх рідна мова російська. Не тому, що вони приїхали, а тому, що вони думають на такій мові. Їх батьки і бабусі їм співали колискові російською, всі в родині розмовляли російською. Але вони корінні українці, бо спокін віків тут жили. Бо вся лівобережна Україна з 1654 року була віддана в царській росії, тому у містах здебільшого всі розмовляли російською, багато поколінь. А лівобережна Гетьманщина? Вам наші козаки гірше за гайдамаків? Серьйозно? Також є багато україномовних зрадників. Да подивиться на нашу владу.

Раша не розумна, вона живе імперіалистичними і колоніальним ідеалами середніх віків, і дикунським культом карго, не треба за ними копіювати. Якщо в нас почнеться громадянська війна, то ми не втримаємося. Так вже було 100 років тому, згадайте чим закінчилася УНР, нас теж поляки тоді зрадили. А Пєтлюра робив українізацію, міняв вивіски і пам'ятники і одночасно брав у армію тільки україномовних. І чим всі закінчилося? Його не всі українці підтримали і більшовики перемогли нас кількістью. Бо вони всіх брали у радянську армію на любій мові. І буряти або чеченці наразі російську не завжди знають. Якщо ви кажете, що росія розумна, то наіщо вони беруть в армію бурятів, які російської не знають? Бо їм головне перемогти нас, а не заморачуватися.

А в нас все по іншому. Найголовне- ВСІ українці вивчали мову в школі, і при совку так було. ніхто особливо її не знищував. Всі в школах її вивчали в Україні. Так чи інакше були уроки мови і літератури. Ну з 1960-х років так точно. Всі розуміють українську, можуть читати ,писати. А на якій мові розмовляти, то вже особлива справа кожного, тим більше у солдат ЗСУ в окопах, коли немає часу перекладати у голові. Якщо ми не будемо їх вважати патріотами із-за мови, то на нас чекають погані часи.
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15.11.2023 17:33 Ответить
вибачте що там комусь щось співали батьки - у вас не було часу вивчити її за 30років???? чи за останніх 1.5 року???? щоб просто розмовляти вільно зі мною??? чому тепер рузкагаварящі - наприклад біженцями їдучи до Польщі і там вчать польську мову і опана - розмовляють польською і при цьому не розмовляють українською... як так??? при пекло??? і за пів року пан муве по польській???? а німеччині вже інші - німецьку, а в канаді французьку чи англійську---- що припекло і життя заставило?????? я розумію що всі мешканці розуміють українську - НЕ РОЗУМІЮ - чого частина зних нею не розмовляє??????? не розмовляє не те що дома - а в магазині наприклад...не розмовляє бо не знає!!!! вони не те що не розмовляють- писати не вміють.... ХТО вони для вас?????як їх назвати??? як назвати тих рузкагаварящіх - хто живучи рік в італії - говорять уже італійською на побутовому рівні і живучи 32 роки тут - не можуть три слова звязати докупи на мові????
ПС і діти в них в більшості чіста на рускам - а моя запитує в дитсадку - чого їх діти на рускам...але на англійскій ані ідут абізатєльна... ЩО мені відповісти- що батьки дебіли???? Чи то нє такі українці??? Чи в нас дві мови????
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15.11.2023 17:49 Ответить
Навіщо мені розмовляти з вами українською? В вас манія величі?) Можу і українською, але на такі важкі теми мені поки важко, не вистачає словникового запасу. Освіту в вишу здобував російською, останній випуск на цій мові. Аде ділова українська мову був курс. Я знаю українську, вмію писати ,вам же пишу без перекладача. Розумію фільми, читаю книги. Бо ще раз для особо обдарованих. ВСІ в Україні вивчали українську мову у школі. Тому дієслово- "вивчити" мову, це ваша провокація, вона не відповідає дійсності. Не було нагоди розмовляти. В родині, на роботі, на вулиці, в Києві більшість розмовляли російською у тій порі. А телевизор я не дивлюся після школи, спочатку не було його в общазі, а потім відвик. А якщо траплялася україномовна людина, то я їй казав російською, вона меня відповідала українською, не було жодних питань ні в кого до 2014, а можливо навіть до 2022. Російськомовних було 70-80% по факту, а не по опросах в інтернеті, я у Київі бувало за місяці не чув української мови, тільки оголошення водіїв громадянського транспорту. Так що, це хто до кого приїхав? Хто меншина? Шуткую, бо ви зараз почнете, але в кожній шутці є доля правди. В мене родичі вже багато років живуть у Німеччині і у Польщі, то вони в себе вдома не на німецький і не на польскій розмовляють. До речі, зняття мовного питання, це одна з вимог ЄС. Під час війни звісно про росийськомовних ніто не підіймає питань, крім Фаріон. Нам не треба її вчить, ми її знаємо. В США чи в Канаді люди в общинах розмовляють на своїх мовах. Знаєте про китайські. італійські, єврейські вартали? Не треба порівнювати з поляками, в нас навіть віри дві, православна і католицька, на відміну від поляків, ми більша країна. Взагалі все написано у Конституції.
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15.11.2023 18:16 Ответить
почитайте всі мої дописи і вловите там ідею
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15.11.2023 18:49 Ответить
Проще навіть поясню вам. А що змінилося 32 роки тому??? Я як раз був у випускному класі, просто зробили екзамен з мови обов'язковим, а не на вибір, ось і вся різниця. Всі як розмовляли навкруги російською, так і продовжували. Потім поступив вчитися, теж у вузі було навчання росйською, потім почав працювати, так документація була українською, але всі в побуті і з клієнтами розмовляли російською. А потім раптово війна, а ви мене питаєте, що я робив 32 роки тому?)) Просто жив, як і всі люди довколо мене.
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15.11.2023 18:29 Ответить
а ви не будьте як всі)))) вирізняйтеся з сірої маси)))) не завдяки а всупереч....
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15.11.2023 18:52 Ответить
Я не за себе, я просто намагаюся пояснити на власному прикладі, чому деякі військові розмовляють російською. Просто бо так склалося життя. Але казати, що воїни ЗСУ це не патріоти, що обійдемося і без російськомовних захисників. Тоді ми точно 100% програємо цю війну...
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16.11.2023 11:56 Ответить
ви, дебіли безграмотні, навіть не читали труди Степана Бандери, де він пише: ті росіяни, що стануть на бік Української незалежності і будуть боротися разом з нами - то наші брати
ті, хто захоче залишитися за межами бою, хай там і залишаються, але довіри до них немає
а ті, хто з зброєю в руках виступлять проти України, хай загинуть, як скоти
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15.11.2023 13:56 Ответить
Звісно, майже ніхто , хто кричить що він бандерівець- не читав трудів Бандери.
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15.11.2023 15:07 Ответить
Мова рятує життя на фронті Й ЦЕ БЕЗЗАПЕРЕЧНО, бо якщо ти володієш не тільки російською, а й іншими мовами РФ, то ти знаєш про що говорить окупант і можеш прийнять відповідні рішення. Мова є ложкою знань від БОГА, і чим більше мов ти знаєш тим більше цих знань ти можеш почерпнути. БОГ не розкидається ложками, але він ними групує общини в відповідності до виконання ЗАКОНУ, тому не всім доступно вивчення тих, чи інших мов, навіть якщо ви дуже цього хочете ви потерпите крах, якщо БОГ цьому проти. Якщо БОГ закрив вас від спілкування з іншими народами, значить ви їм ворог. Що ж до Фаріон, то якщо тупа вівця ріпою гатить в стіну БОГА, то не потрібно їй мішати, бо ви її не спасите, вона один *** зверне собі шию, тож - подивимось, в який спосіб, бо спасінням для неї й є звернута шия. АРХ М
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15.11.2023 13:57 Ответить
?
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15.11.2023 14:02 Ответить
одна хайпожерка соколова розіграла сценку, з іншим сов'єтським комуняцьким випердиком фаріон. кожна зіграла свою роль, як завжди. одна "чесна" журналісткиня, інша палка патріоткінесса.
але ситуація вийшла з під контролю, бо українців, справжніх українців, задовбало це топтання по мові!
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15.11.2023 14:03 Ответить
+
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15.11.2023 15:15 Ответить
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15.11.2023 16:04 Ответить
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15.11.2023 16:06 Ответить
Якби уповноважений розумів би причини війни, такого б не казав. Путін, коли наказав брати парадну форму, був переконаний у лояльності українського населення, а це у свою чергу випливало з того, що російськомовні парафіяни московського патріархату, які споживали російськомовний інформаційний, культурний продукт становлячи значну частину, будуть переходити на бік окупантів, вітати їх - створили ілюзію прихильності. А хто забезпечував стратегію зросійщення України? Порочне коло замкнулося.
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15.11.2023 16:16 Ответить
Перефразовуючи відому фразу з твору Мина мазайло": лучше быть убитой, чем украинизированной. Адже усі воїни в курсі, у нічний час на фронті розмовляти мовою ворога - небезпечно для життя.
Як МОВА РЯТУЄ ЖИТТЯ на фронті - Павло Вишебаба
https://www.youtube.com/watch?v=gESQjftII9I
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15.11.2023 16:21 Ответить
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