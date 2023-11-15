На каком языке воины общаются в окопах или в битве с вражескими войсками, это их личное дело, - языковой омбудсмен Креминь

Военнослужащие, защищающие Украину, имеют право сами решать, на каком языке общаться на передовой.

Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус.

По его словам, за весь 2023 год не было ни одной жалобы о нарушении языкового закона украинскими военнослужащими. Было лишь сообщение об использовании негосударственного языка в одном из военкоматов, но эту проблему уже решили.

Оснований для утверждений о нарушениях языкового закона в ВСУ нет. А на каком языке военные общаются по время обедов, в окопах или в битве с вражескими войсками, это их личное дело, подчеркивает Креминь.

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"Есть представители национальных сообществ. К примеру, в 128-й бригаде служат много парней и девушек из Закарпатья. Для них родной язык — венгерский. Служат ребята и из Одесской области, которые по происхождению этнические болгары. Но все это — украинский народ и граждане нашей страны", — объяснил языковой омбудсмен.

Напомним, 7 ноября Ирина Фарион заявила, что не считает русскоязычных военных ВСУ украинцами. Омбудсмен Дмитрий Лубинец увидел в этом нарушение равноправия граждан и заявил, что обратился в Нацполицию, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для принятия соответствующих мер. Воины с передовой ответили языковеду на украинском, назвав его "конченой долбо#обкой".

Впоследствии коллегия и профком студентов национального университета "Львовская политехника", в котором преподает Фарион, призвали стражей порядка проверить ее высказывания на предмет оскорбления чести и достоинства военных.