Рашисты ударили 3 ракетами по гражданской инфраструктуре Запорожского района. 1 человек погиб, 7 - ранены

Сегодня, 15 ноября, с 09:50 до 10:18 российские террористические войска нанесли 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района.

Тип ракет в настоящее время уточняется. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на эту минуту известно об 1 погибшем мужчине и семи раненых, среди которых две женщины. Взрывной волной и обломками повреждены дома, два автомобиля и хозяйственные сооружения, которые расположены рядом с местом нанесения ударов", - говорится в сообщении.

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