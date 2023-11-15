Рашисты ударили 3 ракетами по гражданской инфраструктуре Запорожского района. 1 человек погиб, 7 - ранены
Сегодня, 15 ноября, с 09:50 до 10:18 российские террористические войска нанесли 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района.
Тип ракет в настоящее время уточняется. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на эту минуту известно об 1 погибшем мужчине и семи раненых, среди которых две женщины. Взрывной волной и обломками повреждены дома, два автомобиля и хозяйственные сооружения, которые расположены рядом с местом нанесения ударов", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий15.11.2023 12:56 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Русский Алкаш
показать весь комментарий15.11.2023 13:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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