РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9237 посетителей онлайн
Новости
1 480 2

Рашисты ударили 3 ракетами по гражданской инфраструктуре Запорожского района. 1 человек погиб, 7 - ранены

ракета,ракети,х-101

Сегодня, 15 ноября, с 09:50 до 10:18 российские террористические войска нанесли 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района.

Тип ракет в настоящее время уточняется. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на эту минуту известно об 1 погибшем мужчине и семи раненых, среди которых две женщины. Взрывной волной и обломками повреждены дома, два автомобиля и хозяйственные сооружения, которые расположены рядом с местом нанесения ударов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В направлении Кропивницкого двигалась вражеская ракета. Телеграмм-каналы сообщили о взрыве в городе (обновлено)

Автор: 

обстрел (28239) ракеты (3640) Запорожская область (3254)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.11.2023 12:56 Ответить
не пора ли уже нанести удра по одной из в/ч Москвы и не немножко промазать в несколько жилых домов?
показать весь комментарий
15.11.2023 13:41 Ответить
 
 