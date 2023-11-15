Артиллеристы уничтожили казарму армии рф в селе Бриловка на Херсонщине. Ликвидировано два взвода оккупантов. ВИДЕО

Артиллеристы и аэроразведчики уничтожили казарму армии рф в селе Бриловка на Херсонщине и ликвидировали два взвода оккупантов, которые там находились.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Бойцы аэроразведки подразделения Flying Skull провели масштабную операцию по зачистке российских казарм возле села Бриловка Херсонской области, которое с февраля 2022 года находится под оккупацией. По словам авторов видео, благодаря их усилиям в наведении на цель нашей артиллерией было ликвидировано как минимум два взвода", – отмечается в комментарии к видео.

Для справки: Взвод – первичное тактическое подразделение пехоты. Современный пехотный взвод состоит из 30-40 солдат.

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