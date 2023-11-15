Артиллеристы уничтожили казарму армии рф в селе Бриловка на Херсонщине. Ликвидировано два взвода оккупантов. ВИДЕО
Артиллеристы и аэроразведчики уничтожили казарму армии рф в селе Бриловка на Херсонщине и ликвидировали два взвода оккупантов, которые там находились.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Бойцы аэроразведки подразделения Flying Skull провели масштабную операцию по зачистке российских казарм возле села Бриловка Херсонской области, которое с февраля 2022 года находится под оккупацией. По словам авторов видео, благодаря их усилиям в наведении на цель нашей артиллерией было ликвидировано как минимум два взвода", – отмечается в комментарии к видео.
Для справки: Взвод – первичное тактическое подразделение пехоты. Современный пехотный взвод состоит из 30-40 солдат.
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Н\п Брилівка (Херсонська обл. Україна, тот) артилерійський удар по місцю дислокації підрозділів 126-а окр. гв. бригади берегової оборони 22-о АК (126 ОБрБО, в/ч 12676) ЗС РФ. "200" - 6 "300" - ?