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Новости Война
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Артиллеристы уничтожили казарму армии рф в селе Бриловка на Херсонщине. Ликвидировано два взвода оккупантов. ВИДЕО

Артиллеристы и аэроразведчики уничтожили казарму армии рф в селе Бриловка на Херсонщине и ликвидировали два взвода оккупантов, которые там находились.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Бойцы аэроразведки подразделения Flying Skull провели масштабную операцию по зачистке российских казарм возле села Бриловка Херсонской области, которое с февраля 2022 года находится под оккупацией. По словам авторов видео, благодаря их усилиям в наведении на цель нашей артиллерией было ликвидировано как минимум два взвода", – отмечается в комментарии к видео.

Для справки: Взвод – первичное тактическое подразделение пехоты. Современный пехотный взвод состоит из 30-40 солдат.

Смотрите также: Тела восьми ликвидированных оккупантов на авдеевском направлении. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19899) уничтожение (7397) артиллерия (652) Херсонская область (4958)


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Топ комментарии
+31
Дуже гарна новина , молодці наші Воїни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.11.2023 12:35 Ответить
+30
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15.11.2023 12:46 Ответить
+24
Дуже файно.
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15.11.2023 12:38 Ответить
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Дуже гарна новина , молодці наші Воїни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.11.2023 12:35 Ответить
Дуже файно.
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15.11.2023 12:38 Ответить
Як на мене, там у дві казарми прилетіло.
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15.11.2023 12:38 Ответить
В момент прильоту показалося, що руйнування незначні, а по факту відпрацювали неперевершено. Додаткове навантаження на автоваз та виробника білої автоемалі!
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15.11.2023 12:41 Ответить
Як діхлофосом по тарганах ...
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15.11.2023 12:43 Ответить
Хорошу хатинку вибрали - із виходом на сонячну сторону.....
Але щось пішло не так!!!
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15.11.2023 12:44 Ответить
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15.11.2023 12:45 Ответить
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15.11.2023 12:46 Ответить
А там точно були рашисти?
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15.11.2023 12:52 Ответить
Ну если внимательно смотрет, а не читать заголовки, то там никого неьыло вообще. 1 постройка пустая, со 2ой после подрыва первой никто не ломился даже. За дураков держат...
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15.11.2023 13:16 Ответить
Да-да, а если "внимательно смотреть" рашаТВ, то "потерь нет"))). И "там никого неьыло вообще"- ни под Киевом, ни в Херсоне. А "Москва" так взагалі до сих пор плавает).
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15.11.2023 13:56 Ответить
Пустая? То есть тебя три тачки и примерно 30 человек не смущают, которые в первую постройку перед уничтожением упаковались?
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15.11.2023 20:00 Ответить
Може там худобу тримали?
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15.11.2023 12:53 Ответить
Русскую худобу.
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15.11.2023 13:11 Ответить
Почему 'может '? Так и есть, руснявый скот там жил
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15.11.2023 21:03 Ответить
странно, что после первого взрыва из второго помещения никто не стал разбегаться.
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15.11.2023 13:16 Ответить
Куда?
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15.11.2023 13:18 Ответить
куда глаза глядят, куда же ещё?
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15.11.2023 13:23 Ответить
Куди, під осколки? Коли в твоєму місті прильоти поряд з тобою, ти також одразу вибігаєш з укриття?)))
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15.11.2023 13:48 Ответить
очковенько под дроны ВСУ выскакивать, ничего странного
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15.11.2023 20:02 Ответить
А хто буде розбігатись, якщо всіх у@бало? А якщо хтось і вижив, то протези їм ще довго чекати...
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15.11.2023 21:10 Ответить
це точно не звичайна артилерія де еліпс росзіювання біля 50 м. Може Хімарс?
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15.11.2023 13:19 Ответить
Точненько! навіть городи поруч цілими залишились
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15.11.2023 13:22 Ответить
5.‎11.‎2023

Н\п Брилівка (Херсонська обл. Україна, тот) артилерійський удар по місцю дислокації підрозділів 126-а окр. гв. бригади берегової оборони 22-о АК (126 ОБрБО, в/ч 12676) ЗС РФ. "200" - 6 "300" - ?
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15.11.2023 13:29 Ответить
та більше, однозначно.... там зі стін ще зішкрябувать і зішкрябувать...
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15.11.2023 13:51 Ответить
Судя по карте, до правого берега Днепра там километров 40, может чуть больше, вряд ли это артиллерия, скорей всего ракетой ударили
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15.11.2023 14:36 Ответить
Депі@дарізація
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15.11.2023 15:08 Ответить
Оператору і звукорежисеру респект
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15.11.2023 15:15 Ответить
Дрова догорают... Скоро можно будет грилить.
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15.11.2023 15:45 Ответить
Та не Бриловка, а Брилевка, або Брильовка українською. Епт
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15.11.2023 20:45 Ответить
Все добре, але дебільна музика не потрібна.
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15.11.2023 23:17 Ответить
Сколько довольных кацапских баб сейчас смогут получить компенсацию и заодно другого мужика.
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16.11.2023 03:39 Ответить
 
 