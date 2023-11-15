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Армия рф 14 ноября нанесла ракетный удар по Одесчине сразу после длительной воздушной тревоги

ракета,х-31п

Оккупанты 14 ноября выпустили по Одесской области противорадиолокационную ракету типа Х-31П.

Об этом сообщили в Силах обороны юга, передает Цензор.НЕТ.

"По Одесчине сразу после длительной воздушной тревоги, связанной с полетом носителя "Кинжалов" Миг-31К, враг направил противорадиолокационную Х-31П. Ракета попала в поле", - говорится в сообщении.

Кроме того, Силы обороны юга за сутки ликвидировали 47 оккупантов, уничтожили 12 орудий, 7 единиц автобронетехники, а также склад боеприпасов и наблюдательный пункт.

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Автор: 

Одесская область (3696) ракеты (3640)


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Влучила в поле? Це типу вони туди планували?Раз влучила? А написати що наше ППО заглушило ребом чи збило...не судьба?
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15.11.2023 13:05 Ответить
У кацапов есть болезнь, которая не лечится - они воруют спирт, поставляемый для протирки контактов ракетных реле. Вот и результат. Контакты теоретически можно сделать золотыми, но мудрые прапорщики их всё равно заменят на лужёные.
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15.11.2023 13:07 Ответить
Вывод: не надо было тревогу отменять, тогда ракета не прилетела бы.
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15.11.2023 13:12 Ответить
Х-31Поле
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15.11.2023 14:00 Ответить
Обстріл Запорізької області: загинуло двоє рятувальників ДСНС, ще троє - поранені. Вони приїхали на місце обстрілу і постраждали внаслідок повторного російського удару по цивільній інфраструктурі. Також постраждали четверо цивільних
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15.11.2023 14:01 Ответить
Всіх цікавлять ваші удари а не кацапоідів.
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15.11.2023 14:12 Ответить
 
 