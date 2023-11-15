Армия рф 14 ноября нанесла ракетный удар по Одесчине сразу после длительной воздушной тревоги

Оккупанты 14 ноября выпустили по Одесской области противорадиолокационную ракету типа Х-31П.

Об этом сообщили в Силах обороны юга, передает Цензор.НЕТ.

"По Одесчине сразу после длительной воздушной тревоги, связанной с полетом носителя "Кинжалов" Миг-31К, враг направил противорадиолокационную Х-31П. Ракета попала в поле", - говорится в сообщении.

Кроме того, Силы обороны юга за сутки ликвидировали 47 оккупантов, уничтожили 12 орудий, 7 единиц автобронетехники, а также склад боеприпасов и наблюдательный пункт.

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