Армия рф 14 ноября нанесла ракетный удар по Одесчине сразу после длительной воздушной тревоги
Оккупанты 14 ноября выпустили по Одесской области противорадиолокационную ракету типа Х-31П.
Об этом сообщили в Силах обороны юга, передает Цензор.НЕТ.
"По Одесчине сразу после длительной воздушной тревоги, связанной с полетом носителя "Кинжалов" Миг-31К, враг направил противорадиолокационную Х-31П. Ракета попала в поле", - говорится в сообщении.
Кроме того, Силы обороны юга за сутки ликвидировали 47 оккупантов, уничтожили 12 орудий, 7 единиц автобронетехники, а также склад боеприпасов и наблюдательный пункт.
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Stepan Kruchkovskii #569363
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Психіатрична Лікарня 2
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Walmis Walmis
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