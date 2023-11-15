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Новости Война
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Троих предателей, которые "сдавали" патриотов Украины и проводили псевдореферендумы, приговорили к 6 годам тюрьмы, - СБУ

наручники,сизо,тюрьма,преступники

Трое предателей сотрудничали с российскими захватчиками во время оккупации территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленников назначили в российские оккупационные администрации, где они "сливали" места пребывания участников движения сопротивления, участвовали в разграблении имущества местных жителей и проводили незаконные референдумы.

"Один из осужденных возглавил захватнический орган на территории Киндрашевской сельской громады, а другой - стал "помощником" гауляйтера Чугуевского района на Харьковщине. Находясь на "должностях", они способствовали агрессору в распространении кремлевского режима и подавлении сопротивления рашистам.

Также смотрите: Задержана предательница, которая в сентябре помогала россиянам проводить "выборы" на оккупированной части Запорожской области, - СБУ. ФОТО

Для этого оккупантам показывали адреса проживания участников АТО и семей украинских защитников. Также "водили" захватчиков по частным домовладениям, из которых люди уехали на подконтрольную Украине территорию. А потом оккупанты вместе со своими приспешниками разграбили эти дома", - говорится в сообщении.

Военные контрразведчики задержали обоих злоумышленников во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях области.

Еще одной предательницей оказалась жительница Бериславского района Херсонской области. После его захвата женщина вошла в оккупационный "избирком россии" в селе Дудчаны.

Смотрите также: Задержаны двое вражеских приспешников, которые "охотились" на Patriot и фиксировали последствия воздушных атак рф в Киеве и Черкассах, - СБУ. ФОТОрепортаж

"В этом псевдоучреждении она совершала подворовые обходы частных жилищ и призывала односельчан "голосовать за присоединение" региона к составу рф. Во время таких рейдов коллаборантка брала с собой "избирательную урну" для фейковых бюллетеней. Кроме того, злоумышленницу сопровождали вооруженные оккупанты, которые угрожали людям заключением в случае отказа участвовать в незаконном плебисците. За сотрудничество с агрессором она получила "единоразовое" денежное вознаграждение в размере 50 тыс. российских рублей", - добавили в Службе безопасности.

Ее задержали после деоккупации правобережной Херсонщины.

Все трое злоумышленников признаны виновными по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), они получили до 6 лет тюрьмы.

Также читайте: Разоблачены две коллаборантки, заставлявшие херсонцев голосовать на псевдореферендуме рф, - СБУ

Автор: 

СБУ (20125) коллаборационизм (891)


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Топ комментарии
+9
І всього 6 років. Пожитт'єво ніяк - за видачу патріотів, мародерство.....
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15.11.2023 13:18 Ответить
+9
ЩО ЦЕ ЗА ПОКАРАННЯ ЗА ЗРАДУ? Скільки людей загинуло через зрадників?! На палю гадів!
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15.11.2023 13:23 Ответить
+6
А зрадницю, яка здала ФСБ проукраїнського підлітка з Криму, будуть судити, чи вона таки патріотка?
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15.11.2023 13:12 Ответить
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А зрадницю, яка здала ФСБ проукраїнського підлітка з Криму, будуть судити, чи вона таки патріотка?
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15.11.2023 13:12 Ответить
До того як перефарбуватись в патріотку ця комуняцька підстилка пропагувала російську. А її донька в інстаграмі підписана на кіркорова і пугачову, хай їй розкаже про мову а не захисникам її старої комсомольсько-фсбшної дупи
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15.11.2023 14:16 Ответить
А що ви маєте до Пугачової? Ця талановита співачка засуджує рашку за вторгнення в Україну. А щодо примітивного нападу на "комуняк" - то троє комуністів СССР розвалили. І, до речі, колишні "комуняки" за незалежність України проголосували.
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15.11.2023 14:59 Ответить
Ок - пошлемо тебе в Крим, щоби ти втовкмачив тому хлопцю, що його здала ФСБ справжня, стопроцентова патріотка!

Як думаєш - що він тобі відповість, і як далеко буде тебе гнати копняками?
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15.11.2023 14:27 Ответить
« СЛАВА ІРИНІ ФАРІОН,«!?

Лікаря! У палату номер шість!
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15.11.2023 16:48 Ответить
6 років ?!!!
Це дуже мало.

Коллаборантів потрібно знищувати.
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15.11.2023 16:47 Ответить
Шість років це на трьох?
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15.11.2023 13:16 Ответить
Фаріон в списку цьому є?!
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15.11.2023 13:17 Ответить
Московитськы боти і тут пасуться. СЛАВА ІРИНІ ФАРІОН, яка стоїть на захисті ДЕРЖАВНОЇ МОВИ і вимагає дотримуватись законів держави.
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15.11.2023 13:48 Ответить
І всього 6 років. Пожитт'єво ніяк - за видачу патріотів, мародерство.....
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15.11.2023 13:18 Ответить
ЩО ЦЕ ЗА ПОКАРАННЯ ЗА ЗРАДУ? Скільки людей загинуло через зрадників?! На палю гадів!
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15.11.2023 13:23 Ответить
Це діяльність "зелених судів" Зєлєнського. Це корумповане падло стимулює лояльність всіх правоохоронних органів держави до прокацаплених зрадників України. Бо сам є зрадником який боїться покарання в майбутньому. Саме зєлєнському, єрмаку, татарову, баканову і решті "зелених" дубінських і бужанських потрібні такі закони і такі символічні покарання. Не знаю жодної країни в світовій історії де б до відвертих зрадників і колаборантів під час війни ставились так поблажливо як в Україні під владою зє.
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15.11.2023 13:32 Ответить
Після звільнення окупованих німецькою армією земель таких просто вішали!
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15.11.2023 14:22 Ответить
Мало для таких гнид...
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15.11.2023 15:25 Ответить
Зрадників в усі времена в усіх державх вішали,а цього суддю теж туди треба відправити як зрадника.
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15.11.2023 16:56 Ответить
 
 