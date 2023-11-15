Троих предателей, которые "сдавали" патриотов Украины и проводили псевдореферендумы, приговорили к 6 годам тюрьмы, - СБУ
Трое предателей сотрудничали с российскими захватчиками во время оккупации территорий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Злоумышленников назначили в российские оккупационные администрации, где они "сливали" места пребывания участников движения сопротивления, участвовали в разграблении имущества местных жителей и проводили незаконные референдумы.
"Один из осужденных возглавил захватнический орган на территории Киндрашевской сельской громады, а другой - стал "помощником" гауляйтера Чугуевского района на Харьковщине. Находясь на "должностях", они способствовали агрессору в распространении кремлевского режима и подавлении сопротивления рашистам.
Для этого оккупантам показывали адреса проживания участников АТО и семей украинских защитников. Также "водили" захватчиков по частным домовладениям, из которых люди уехали на подконтрольную Украине территорию. А потом оккупанты вместе со своими приспешниками разграбили эти дома", - говорится в сообщении.
Военные контрразведчики задержали обоих злоумышленников во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях области.
Еще одной предательницей оказалась жительница Бериславского района Херсонской области. После его захвата женщина вошла в оккупационный "избирком россии" в селе Дудчаны.
"В этом псевдоучреждении она совершала подворовые обходы частных жилищ и призывала односельчан "голосовать за присоединение" региона к составу рф. Во время таких рейдов коллаборантка брала с собой "избирательную урну" для фейковых бюллетеней. Кроме того, злоумышленницу сопровождали вооруженные оккупанты, которые угрожали людям заключением в случае отказа участвовать в незаконном плебисците. За сотрудничество с агрессором она получила "единоразовое" денежное вознаграждение в размере 50 тыс. российских рублей", - добавили в Службе безопасности.
Ее задержали после деоккупации правобережной Херсонщины.
Все трое злоумышленников признаны виновными по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), они получили до 6 лет тюрьмы.
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Як думаєш - що він тобі відповість, і як далеко буде тебе гнати копняками?
Лікаря! У палату номер шість!
Це дуже мало.
Коллаборантів потрібно знищувати.