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Новости Агрессия России против Украины
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Евросоюз планирует запретить экспорт станков и двигателей для БПЛА, которые рф использует для изготовления оружия против Украины, - Bloomberg

рф,санкции

Предложение запретить станки и детали для БПЛА содержится в 12-м пакете санкций ЕС, который также включает запрет на экспорт алмазов и меры по более тщательному соблюдению ограничения цен на российскую нефть. Государства-члены планируют обсудить предложения на этой неделе, и они могут измениться до того, как будут одобрены.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Издание ранее сообщало, что россия импортирует часть оборудования – в том числе сварочные аппараты и системы цифрового программного управления – из Европы и использует их для производства боеприпасов.

"Среди других товаров, используемых россией в войне против Украины и способствующих производству ее военных систем, которые ЕС предлагает добавить в список товаров с ограниченным доступом, - химикаты, литиевые батареи, термостаты, а также двигатели и серводвигатели для беспилотников.

Пакет включает в себя долгожданный запрет на российские бриллианты с 1 января, а также поэтапное введение косвенного запрета на импорт российских бриллиантов, обработанных в третьих странах, согласно проекту", - пишет Bloomberg.

Читайте также: россия продолжает строить завод по производству иранских дронов, международные санкции до сих пор не введены, - Reuters

Основная цель нового пакета антироссийских санкций состоит в дальнейшем упразднении способности кремля обходить санкции ЕС и кормить свою военную машину, а также урезать источники доходов москвы.

Автор: 

россия (96446) санкции (11582) Евросоюз (17341)


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Топ комментарии
+12
"планує, буде, думає, готується, планує готуватися, готується планувати, думає планувати, планує думати"
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15.11.2023 13:34 Ответить
+5
видимо оборудование в нужном количестве уже поставлено.
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15.11.2023 13:40 Ответить
+4
Чого так спішити? Хоча майже через два роки почали планувати, то ще через пару може щось і вирішать.
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15.11.2023 13:56 Ответить
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мад'яри навіть таку фігню санкцій заблокують, до бабки не ходи.
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15.11.2023 13:32 Ответить
"планує, буде, думає, готується, планує готуватися, готується планувати, думає планувати, планує думати"
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15.11.2023 13:34 Ответить
Коли почалася третя світова війна?
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15.11.2023 13:36 Ответить
Шта-а-а? (c) Царьов
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15.11.2023 13:54 Ответить
Я думаю, шо 22.02.2022 - але мало хто це ще усвідомив...
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15.11.2023 13:59 Ответить
8.08.2008
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15.11.2023 14:06 Ответить
Опомнился монах - коли насрато в штанах
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15.11.2023 13:40 Ответить
видимо оборудование в нужном количестве уже поставлено.
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15.11.2023 13:40 Ответить
узгоджено з кремлем 12 пакет"санкцій"
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15.11.2023 13:45 Ответить
Не швидіть. Ось макаки добудують завод по виробництву дронів - тоді й приймите бумажку.
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15.11.2023 13:40 Ответить
Від заходу потребувалось одне--навіть не воювати,а хоч би дотримуватись санкцій.
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15.11.2023 13:44 Ответить
Необхідно було вже на вчора це зробити.
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15.11.2023 13:46 Ответить
Не прошло и полгода
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15.11.2023 13:52 Ответить
Чого так спішити? Хоча майже через два роки почали планувати, то ще через пару може щось і вирішать.
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15.11.2023 13:56 Ответить
Не спішіть, треба ще трохи подумати і порадитись з Орбаном і Фіцо.
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15.11.2023 14:20 Ответить
поки шось там напланують то кацапи вже все попривозять
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15.11.2023 18:07 Ответить
 
 