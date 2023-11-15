Евросоюз планирует запретить экспорт станков и двигателей для БПЛА, которые рф использует для изготовления оружия против Украины, - Bloomberg
Предложение запретить станки и детали для БПЛА содержится в 12-м пакете санкций ЕС, который также включает запрет на экспорт алмазов и меры по более тщательному соблюдению ограничения цен на российскую нефть. Государства-члены планируют обсудить предложения на этой неделе, и они могут измениться до того, как будут одобрены.
Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Издание ранее сообщало, что россия импортирует часть оборудования – в том числе сварочные аппараты и системы цифрового программного управления – из Европы и использует их для производства боеприпасов.
"Среди других товаров, используемых россией в войне против Украины и способствующих производству ее военных систем, которые ЕС предлагает добавить в список товаров с ограниченным доступом, - химикаты, литиевые батареи, термостаты, а также двигатели и серводвигатели для беспилотников.
Пакет включает в себя долгожданный запрет на российские бриллианты с 1 января, а также поэтапное введение косвенного запрета на импорт российских бриллиантов, обработанных в третьих странах, согласно проекту", - пишет Bloomberg.
Основная цель нового пакета антироссийских санкций состоит в дальнейшем упразднении способности кремля обходить санкции ЕС и кормить свою военную машину, а также урезать источники доходов москвы.
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