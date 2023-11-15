россияне угрожают отобрать у фермеров на оккупированных территориях землю, если ее не "перерегистрируют" по законам рф, - Центр нацсопротивления

Оккупанты требуют, чтобы фермеры перерегистрировали свое право собственности на землю в соответствии с законодательством рф.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг требует от фермеров перерегистрировать право собственности на земельные паи в соответствии с новым законодательством. В противном случае угрожают "национализировать" участки", - говорится в сообщении.

Россияне создали на оккупированных территориях фейковые "кадастровые службы". В каждом регионе они создали рабочие группы с участием коллаборантов, задача которых – агитация среди фермеров.

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О таких агитаторах и работниках "кадастра" можно сообщить через Спротив.Бот.