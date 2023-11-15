россияне угрожают отобрать у фермеров на оккупированных территориях землю, если ее не "перерегистрируют" по законам рф, - Центр нацсопротивления
Оккупанты требуют, чтобы фермеры перерегистрировали свое право собственности на землю в соответствии с законодательством рф.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг требует от фермеров перерегистрировать право собственности на земельные паи в соответствии с новым законодательством. В противном случае угрожают "национализировать" участки", - говорится в сообщении.
Россияне создали на оккупированных территориях фейковые "кадастровые службы". В каждом регионе они создали рабочие группы с участием коллаборантов, задача которых – агитация среди фермеров.
О таких агитаторах и работниках "кадастра" можно сообщить через Спротив.Бот.
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типу, я був змушений, лягти під кацапів, бо треба було якось виживати?
вчителя, калічили мозок дітям. продавці, продавали їжу та бухло. пожежники тушити пожежі. машиністи возили снаряди. мєнти боролися з злочинністю.
ну, треба ж було якось.....
І судячи з вступів буданги та інших навесні - збирати врожай повинні були в Україні ((