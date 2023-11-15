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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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россияне угрожают отобрать у фермеров на оккупированных территориях землю, если ее не "перерегистрируют" по законам рф, - Центр нацсопротивления

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Оккупанты требуют, чтобы фермеры перерегистрировали свое право собственности на землю в соответствии с законодательством рф.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг требует от фермеров перерегистрировать право собственности на земельные паи в соответствии с новым законодательством. В противном случае угрожают "национализировать" участки", - говорится в сообщении.

Россияне создали на оккупированных территориях фейковые "кадастровые службы". В каждом регионе они создали рабочие группы с участием коллаборантов, задача которых – агитация среди фермеров.

Читайте также: На оккупированных территориях Херсонщины фермеров заставляют продавать продукцию по фиксированным ценам ниже рыночных, - Центр нацсопротивления

О таких агитаторах и работниках "кадастра" можно сообщить через Спротив.Бот.

Автор: 

оккупация (10212) фермер (188) Центр национального сопротивления (586)


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для чого ці закідони?
типу, я був змушений, лягти під кацапів, бо треба було якось виживати?
вчителя, калічили мозок дітям. продавці, продавали їжу та бухло. пожежники тушити пожежі. машиністи возили снаряди. мєнти боролися з злочинністю.
ну, треба ж було якось.....
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15.11.2023 14:09 Ответить
😪😪😪
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15.11.2023 14:37 Ответить
А що? Треба всім «здохнути»?
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15.11.2023 22:00 Ответить
Совсем офигели
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15.11.2023 15:08 Ответить
Ця перереєстрація підступна і небезпечна підлянка. Потім скажуть, що фермери добровільно віддали землю орді і Україна не має на неї прав.
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15.11.2023 15:15 Ответить
Контрнаступ триває, а москалі обживаються на українській території
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15.11.2023 15:17 Ответить
фермеры все это время свою продукцию сдавали оккупанту торговали с ним
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15.11.2023 16:18 Ответить
Пишіть «деякі», хоча б. Всі по різному, всі на виду - в селі «загубися» важко)))
І судячи з вступів буданги та інших навесні - збирати врожай повинні були в Україні ((
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15.11.2023 21:59 Ответить
 
 