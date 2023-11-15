Украина и Германия не договорились о заказе на сотню САУ PzH 2000, - СМИ

Украина и Германия не смогли подписать контракт на 100 немецких САУ PzH 2000.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкого журналиста Бьорна Мюллера в Twitter (Х).

Журналист заявил, что пообщался с представителем KNDS (конгломератом немецкого Krauss Maffei Wegmann и французского Nexter - ред.).

По его словам, контракт на 100 немецких САУ PzH2000 для Украины до сих пор не подписан. Причины этого не называются.

О контракте между двумя странами стало известно летом 2022 года.

В то же время проект по снабжению САУ RCH 155 находится только на стадии создания производственной линии. Украина должна получить 18 гаубиц.

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