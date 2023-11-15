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Украина и Германия не договорились о заказе на сотню САУ PzH 2000, - СМИ

сау,2000,pzh,гаубиці

Украина и Германия не смогли подписать контракт на 100 немецких САУ PzH 2000.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкого журналиста Бьорна Мюллера в Twitter (Х).

Журналист заявил, что пообщался с представителем KNDS (конгломератом немецкого Krauss Maffei Wegmann и французского Nexter - ред.).

По его словам, контракт на 100 немецких САУ PzH2000 для Украины до сих пор не подписан. Причины этого не называются.

О контракте между двумя странами стало известно летом 2022 года.

В то же время проект по снабжению САУ RCH 155 находится только на стадии создания производственной линии. Украина должна получить 18 гаубиц.

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Автор: 

Германия (7102) оружие (10288) САУ (217)


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Топ комментарии
+22
В ОПі передивились надані німецькою стороною розрахунки і ціни, і сказали "Сєбя нє відім!".
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15.11.2023 13:59 Ответить
+21
Це як минулого року з дронами мабуть.
- Чому на передовій немає дронів?
- Так не було ж замовлень від МО!
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15.11.2023 14:00 Ответить
+12
Причини?
Елементарно: бабло. Хтось має заплатити заводу.
І, взагалі, тут в інфі, судячи месаги, в тексті помилка. Німецька сторона в тексті - це не уряд чи урядові структури Німеччини, а безпосередньо підприємство, яке виробляє техніку. А йому чимось потрібно покрити затрати на виготовлення, на матеріали, на з/п робітників...
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15.11.2023 14:10 Ответить
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В ОПі передивились надані німецькою стороною розрахунки і ціни, і сказали "Сєбя нє відім!".
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15.11.2023 13:59 Ответить
авжеж !

загальний "прейскурант" із вартістю ******** САУ виглядає наступним чином:
PzH 2000: 20 млн доларів
K9 Thunder: 11,32 млн доларів
Caesar: 4,26 млн доларів
Archer: 4,5 до 5 млн долларов

за 1 панцир можна купити 4 Цезаря або Арчера

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/skilki_zaraz_koshtuje_suchasna_155_mm_sau_prikladi_nimetskoji_pzh2000_korejskoji_k9_ta_frantsuzkogo_caesar-11144.html
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15.11.2023 14:28 Ответить
Хлопці з фронту кажуть, що панцир найкращий, це як мерседес в порівнянні з опелем.
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15.11.2023 14:34 Ответить
А ще кажуть, що примхливий.
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15.11.2023 14:59 Ответить
зброя має бути шведською:

ефективною, надійною, простою
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15.11.2023 15:22 Ответить
Странные прайсы. Разве арчер не новейшая сау сейчас? Она же вышла лет на 20 позже, почему такой ценник то за немца )
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15.11.2023 15:26 Ответить
для цих САУ використовують шасі від б/у Леопардів2 - тобто кожна САУ це мінус один танк, який теоретично нам могли би надати
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15.11.2023 16:08 Ответить
Ціна Леопарда десь 7 лямів, якщо не помиляюсь, база без башти коштує дешевше. Походу 20 лямів це перебор.
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15.11.2023 19:21 Ответить
7 лямов стоит пустой леопард а начиненный стоит больше, не надо экономить там где это не стоило бы
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15.11.2023 22:20 Ответить
новый Leopard 2A6 стоит около $6,79 млн
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15.11.2023 23:17 Ответить
Панцирь лучше цезаря в 10 раз но оба не соавнить из-за разных платформ. Я лично считаю что нужны обе,
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15.11.2023 22:19 Ответить
«По его словам, контракт на 100 немецких САУ PzH2000 для Украины до сих пор не подписан. Причины этого не называются»… ?!

Та усі причини відомі!

Вони створені муттер Меркель за 16 років панування «Путин-ферштейн»!

Чого можно хотіти від Шольця, якого вона привела в канцлери?

Чого можно хотіти від Піздоріуса, який е другом Шредера?
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15.11.2023 16:57 Ответить
Це як минулого року з дронами мабуть.
- Чому на передовій немає дронів?
- Так не було ж замовлень від МО!
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15.11.2023 14:00 Ответить
зелені хочуть відкат від німців?
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15.11.2023 14:07 Ответить
Так. А самі гаубиці - безкоштовно. Бо придумали ще - купляти. Так на овочерізки не вистачить для бомбосховищ.
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15.11.2023 14:11 Ответить
Я не розумію, як що є Українська Богдана, на віщо ще Немецька
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15.11.2023 14:08 Ответить
Вона є, але ж її нема.
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15.11.2023 14:10 Ответить
Пане Кличко, нам від цього не легше.
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15.11.2023 14:19 Ответить
Такого добра багато не буває....
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15.11.2023 14:10 Ответить
Бо німці коли виділяють кошти загружають своє внутрішнє виробництво.
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15.11.2023 14:24 Ответить
Бо можливості українська "Богдана "- це табурет проти технології
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15.11.2023 14:26 Ответить
Ніт. Нова версія 4.0 на чеському шасі, з автоматом заряджання, з електронікою теж норм.
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15.11.2023 14:41 Ответить
Так де там українське?
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18.12.2023 07:12 Ответить
Бо цеж треба гроші вкладати, а асфальт? А на панцири мабуть сподівалися за рахунок німців. Не проконало.
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15.11.2023 14:37 Ответить
Причини?
Елементарно: бабло. Хтось має заплатити заводу.
І, взагалі, тут в інфі, судячи месаги, в тексті помилка. Німецька сторона в тексті - це не уряд чи урядові структури Німеччини, а безпосередньо підприємство, яке виробляє техніку. А йому чимось потрібно покрити затрати на виготовлення, на матеріали, на з/п робітників...
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15.11.2023 14:10 Ответить
Звичайно, зенелохи, як завжди чекають на шару, гроші вони і самі зможуть освоїти ....
От уроди....
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15.11.2023 14:13 Ответить
Підтримка України Німеччиною не припиниться, - Штайнмаєр

Джерело:
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15.11.2023 14:11 Ответить
найкращий варіант це ліцензійне виробництво шведського Арчера
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15.11.2023 14:11 Ответить
Арчер занадто складний - навіть високотехнологічні шведи здатні випускати всього по два Арчери на рік
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15.11.2023 16:15 Ответить
А скільки галасу тоді було - у всіх ЗМІ розповідали, що у ЗСУ буде чимала кількість одних з кращих САУ, але, як і слід було очікувати, ЗЕбіли вкотре обісралися. Абсолютно не здивуюся, якщо і з іншими контрактами те саме, а гроші безслідно зникли.
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15.11.2023 14:11 Ответить
Там відвертий саботаж, також проблеми із закупкою польських Крабів....
Невже це ніхто не бачить...
Польща повним ходом отримує корейську техніку...**** як ми ще таке терпимо....
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15.11.2023 14:16 Ответить
доля така-терпіти.

кому дарують.

Бо поляки купують за свої
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15.11.2023 14:23 Ответить
Бескінечний бардак.
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15.11.2023 14:13 Ответить
Кожного дня все "кращі новини". Але це фігня головне що президент віре, а зброя то другорядне.
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15.11.2023 14:15 Ответить
Точно,просто повинні заплатити німцям...але Владімір Македонський ,хоче за так,та й не намародерити ніяк...друге діло,асфальт,бруківка,барабани...то набагато смачніша тема,ну хоча як контракт на мінометні міни на 1,4 млрд грн...ітого ні мін,ні грн
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15.11.2023 14:16 Ответить
З PzH2000 такий асфальтоукладчик як з мене балерина
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15.11.2023 14:16 Ответить
Комусь війна а зеленим і меду не треба
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15.11.2023 14:17 Ответить
ПРОБЛЕМА зараз в кількості снарядів а не стволів..

Про це https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/military-support-ukraine-2054992 йдеться в повідомленні німецького уряду.

Зазначається, що на додачу до раніше оголошеної допомоги Україна отримала:

10 танків https://**********.com.ua/2023/02/13/leopard-1-proty-t-62-duel-na-yaku-chekaly-z-chasiv-holodnoyi-vijny/ Leopard 1A5 ;14 гусеничних всюдиходів https://**********.com.ua/2023/06/15/vsyudyhid-bandvagn-206-pozashlyahovyk-shho-proberetsya-kriz-bud-yaki-netri/ Bandvagn 206 ;

1020 155-мм снарядів;
по 10 снарядів на ствол?
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15.11.2023 14:20 Ответить
стволів також не вистачає. Та хоча би тому, що вони зношуються, в них є певний ресурс.
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15.11.2023 14:28 Ответить
Ну взагалі-то у цих Леопардів 105 мм гармата.
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15.11.2023 15:41 Ответить
А навіщо ОП це
в них вже війна закінчиться все ведуть до перемир'я все роблять воєних дискредитують, саджають все що для фронту скорочують технїку даже ціну на їжу для бійців навіщо їм гарно істи
ці кошти шо на зброю в асфальт встигнути до нових воєнних дій освоїти а там в ліс тихесенько
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15.11.2023 14:34 Ответить
шкода,гарна техніка.
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15.11.2023 14:50 Ответить
Ze знов обісрався
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15.11.2023 14:53 Ответить
ЯКЩО ПРИЧИНИ НЕ НАЗИВАЮТЬ, ТО ЯКАСЬ ХЙНЯ ТОЧНО !!!
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16.11.2023 09:31 Ответить
 
 