Украина и Германия не договорились о заказе на сотню САУ PzH 2000, - СМИ
Украина и Германия не смогли подписать контракт на 100 немецких САУ PzH 2000.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкого журналиста Бьорна Мюллера в Twitter (Х).
Журналист заявил, что пообщался с представителем KNDS (конгломератом немецкого Krauss Maffei Wegmann и французского Nexter - ред.).
По его словам, контракт на 100 немецких САУ PzH2000 для Украины до сих пор не подписан. Причины этого не называются.
О контракте между двумя странами стало известно летом 2022 года.
В то же время проект по снабжению САУ RCH 155 находится только на стадии создания производственной линии. Украина должна получить 18 гаубиц.
Топ комментарии
+22 CrossFirenko
показать весь комментарий15.11.2023 13:59 Ответить Ссылка
+21 Ярослав Кийко
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+12 Ан Мур
показать весь комментарий15.11.2023 14:10 Ответить Ссылка
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загальний "прейскурант" із вартістю ******** САУ виглядає наступним чином:
PzH 2000: 20 млн доларів
K9 Thunder: 11,32 млн доларів
Caesar: 4,26 млн доларів
Archer: 4,5 до 5 млн долларов
за 1 панцир можна купити 4 Цезаря або Арчера
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/skilki_zaraz_koshtuje_suchasna_155_mm_sau_prikladi_nimetskoji_pzh2000_korejskoji_k9_ta_frantsuzkogo_caesar-11144.html
ефективною, надійною, простою
Та усі причини відомі!
Вони створені муттер Меркель за 16 років панування «Путин-ферштейн»!
Чого можно хотіти від Шольця, якого вона привела в канцлери?
Чого можно хотіти від Піздоріуса, який е другом Шредера?
- Чому на передовій немає дронів?
- Так не було ж замовлень від МО!
Елементарно: бабло. Хтось має заплатити заводу.
І, взагалі, тут в інфі, судячи месаги, в тексті помилка. Німецька сторона в тексті - це не уряд чи урядові структури Німеччини, а безпосередньо підприємство, яке виробляє техніку. А йому чимось потрібно покрити затрати на виготовлення, на матеріали, на з/п робітників...
От уроди....
Джерело:
Невже це ніхто не бачить...
Польща повним ходом отримує корейську техніку...**** як ми ще таке терпимо....
кому дарують.
Бо поляки купують за свої
Про це https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/military-support-ukraine-2054992 йдеться в повідомленні німецького уряду.
Зазначається, що на додачу до раніше оголошеної допомоги Україна отримала:
10 танків https://**********.com.ua/2023/02/13/leopard-1-proty-t-62-duel-na-yaku-chekaly-z-chasiv-holodnoyi-vijny/ Leopard 1A5 ;14 гусеничних всюдиходів https://**********.com.ua/2023/06/15/vsyudyhid-bandvagn-206-pozashlyahovyk-shho-proberetsya-kriz-bud-yaki-netri/ Bandvagn 206 ;
1020 155-мм снарядів;
по 10 снарядів на ствол?
в них вже війна закінчиться все ведуть до перемир'я все роблять воєних дискредитують, саджають все що для фронту скорочують технїку даже ціну на їжу для бійців навіщо їм гарно істи
ці кошти шо на зброю в асфальт встигнути до нових воєнних дій освоїти а там в ліс тихесенько