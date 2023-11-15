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Книги о россии и путине снимают с продажи в Германии, потому что их автор Зайпель получал деньги от москвы

зайпель,губерт

Авторитетное издательство Германии объявило, что приостанавливает продажу книг Губерта Зайпеля, позиционировавшего себя как ведущий "знаток россии и путина" из-за информации о его финансировании российским олигархом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Издательство Hoffmann and Campe, издавшее две книги Зайпеля о россии и путине, сообщило, что ему ничего не было известно о "спонсорском соглашении" с российскими деньгами для Зайпеля, а после скандала продажи его книг будут прекращены.

Читайте также: Ведущий немецкий "знаток россии" Зайпель получил от москвы не менее 600 тыс евро, - Spiegel

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, немецкие журналисты нашли доказательства финансирования из россии Губерта Зайпеля, приверженного Кремлю журналиста ARD, который считается одним из ведущих "знатоков россии" в Германии и десятки раз лично встречался с путиным.

Зайпель фактически признал получение денег от Мордашова, но настаивает, что средства вроде бы не влияли на содержание произведений. В самом контракте написано, что на автора "не возлагается никаких обязательств перед спонсором".

Автор: 

Германия (7102) пропаганда (3703) путин владимир (31654)


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Топ комментарии
+8
Так и автор этих книжек получал долгое время деньги из московии. Правда получал за другие поделки

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15.11.2023 14:33 Ответить
+4
Оперативненько, однако.....
А у нас років 5 по судах би гуляли правдолюбці......
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15.11.2023 14:33 Ответить
+1
Русня заплатила 600 тисяч євро за якісь дві книжки про ***** в Німеччині.
Тупа?
Чи ні?
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15.11.2023 14:30 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Русня заплатила 600 тисяч євро за якісь дві книжки про ***** в Німеччині.
Тупа?
Чи ні?
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15.11.2023 14:30 Ответить
Оперативненько, однако.....
А у нас років 5 по судах би гуляли правдолюбці......
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15.11.2023 14:33 Ответить
Так и автор этих книжек получал долгое время деньги из московии. Правда получал за другие поделки

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15.11.2023 14:33 Ответить
а посилання є??????
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15.11.2023 14:39 Ответить
Пошукайте на yakaboo.ua
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15.11.2023 14:46 Ответить
послав на...?
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15.11.2023 17:19 Ответить
Це ж майже посилання.
https://www.yakaboo.ua/misjac-vijni-hronika-podij-promovi-ta-zvernennja-prezidenta-ukraini-volodimira-zelens-kogo.html https://www.yakaboo.ua/misjac-vijni-hronika-podij-promovi-ta-zvernennja-prezidenta-ukraini-volodimira-zelens-kogo.html
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15.11.2023 18:47 Ответить
Ершіссен!
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15.11.2023 14:33 Ответить
зайпель одержав пендель
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15.11.2023 14:36 Ответить
Як так? Він же просто шукав мир в очах пуйла
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15.11.2023 14:39 Ответить
Депі@дарізація пі@дарашкі
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15.11.2023 14:39 Ответить
"Mein Kampf" від путлера.
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15.11.2023 14:42 Ответить
Иностранный агент? Как муж Киркорова?
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15.11.2023 14:42 Ответить
Світу була б дуже корисна книга "Політичні путани путіна". Можна навіть знімати серіал у реальному часі.
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15.11.2023 14:48 Ответить
Сьогодні знімають, а через тиждень згадають, що план продажів сам себе не зробить.
Нагадує вихід західних компаній з російського ринку. Триває вже майже два роки й кінця-краю йому не видно
І попередньо обумовлений план повернення товщий за книжку
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15.11.2023 15:14 Ответить
БО ЗВЕРНУЛАСЯ З ВИМОГАМИ ДО TELEGRAM-КАНАЛІВ: ЖУРНАЛІСТСЬКІ СТАНДАРТИ ТА ДЕАНОНІМІЗАЦІЯ

15 листопада, 2023, 13:19

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© Василь Артюшенко, ZN.UA

Кремль почав використовувати Telegram для розповсюдження фейків та маніпуляції громадською думкою, наголосив Данілов. Таке вже було у 2019-му.
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15.11.2023 15:34 Ответить
Как неожиданно! Путин проплатил книжки про себя, кто бы мог подумать 😂
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15.11.2023 18:37 Ответить
 
 