Книги о россии и путине снимают с продажи в Германии, потому что их автор Зайпель получал деньги от москвы
Авторитетное издательство Германии объявило, что приостанавливает продажу книг Губерта Зайпеля, позиционировавшего себя как ведущий "знаток россии и путина" из-за информации о его финансировании российским олигархом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Издательство Hoffmann and Campe, издавшее две книги Зайпеля о россии и путине, сообщило, что ему ничего не было известно о "спонсорском соглашении" с российскими деньгами для Зайпеля, а после скандала продажи его книг будут прекращены.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, немецкие журналисты нашли доказательства финансирования из россии Губерта Зайпеля, приверженного Кремлю журналиста ARD, который считается одним из ведущих "знатоков россии" в Германии и десятки раз лично встречался с путиным.
Зайпель фактически признал получение денег от Мордашова, но настаивает, что средства вроде бы не влияли на содержание произведений. В самом контракте написано, что на автора "не возлагается никаких обязательств перед спонсором".
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Тупа?
Чи ні?
А у нас років 5 по судах би гуляли правдолюбці......
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І попередньо обумовлений план повернення товщий за книжку
15 листопада, 2023, 13:19
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© Василь Артюшенко, ZN.UA
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