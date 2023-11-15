Книги о россии и путине снимают с продажи в Германии, потому что их автор Зайпель получал деньги от москвы

Авторитетное издательство Германии объявило, что приостанавливает продажу книг Губерта Зайпеля, позиционировавшего себя как ведущий "знаток россии и путина" из-за информации о его финансировании российским олигархом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Издательство Hoffmann and Campe, издавшее две книги Зайпеля о россии и путине, сообщило, что ему ничего не было известно о "спонсорском соглашении" с российскими деньгами для Зайпеля, а после скандала продажи его книг будут прекращены.

Читайте также: Ведущий немецкий "знаток россии" Зайпель получил от москвы не менее 600 тыс евро, - Spiegel

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, немецкие журналисты нашли доказательства финансирования из россии Губерта Зайпеля, приверженного Кремлю журналиста ARD, который считается одним из ведущих "знатоков россии" в Германии и десятки раз лично встречался с путиным.

Зайпель фактически признал получение денег от Мордашова, но настаивает, что средства вроде бы не влияли на содержание произведений. В самом контракте написано, что на автора "не возлагается никаких обязательств перед спонсором".