На станции метро "Вокзальная" в Киеве маскируют советские щиты. ФОТОрепортаж
На станции киевского метрополитена "Вокзальная" начали работы по маскировке элементов архитектурной отделки с коммунистической символикой.
Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен", передает Цензор.НЕТ.
"Начаты маскировочные работы декоративных рельефных щитов с изображением большевистских вождей, серпа и молота и другой коммунистической символики. Соответствующие элементы архитектурной отделки станции помещены в специальные деревянные щиты", - говорится в сообщении.
В метрополитене напомнили, что станция "Вокзальная" является памяткой градостроительства и архитектуры местного значения и имеет охранный статус.
"В настоящее время предприятие направило все необходимые письма и обращения для получения разрешения на демонтаж из публичного пространства декоративных рельефных щитов, размещенных в среднем зале станции "Вокзальная". Пока идет процедура согласований, принято решение о временной маскировке этих объектов", - пояснили в КП.
В прошлом году на станции "Университет" также замаскировали бюсты российских деятелей культуры и науки. Относительно этой станции продолжается согласование и получение необходимых разрешений на демонтаж и перенос из публичного пространства этих объектов.
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Памятаю, не так давно в Києві, кричали, що в метро конче потрібно встановити табло зворотнього обліку часу, а по факту за бюджетні кошти встановили багато телевізорів для приватної реклами!
Хоча це не означає, що вони там повинні бути!
вбивця 😠
з "родіной мать" же прокатило.
Нікола Янович Азіров
Повесили дурацкие ******...
Яка б вона не була, її повинно знати!
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Тупі і сволочні довбойоби-піарщики о котрих якщо щось і останется в історії, то тільки відчуття гідоти!