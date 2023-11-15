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Новости
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На станции метро "Вокзальная" в Киеве маскируют советские щиты. ФОТОрепортаж

вокзальна

На станции киевского метрополитена "Вокзальная" начали работы по маскировке элементов архитектурной отделки с коммунистической символикой.

Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен", передает Цензор.НЕТ.

"Начаты маскировочные работы декоративных рельефных щитов с изображением большевистских вождей, серпа и молота и другой коммунистической символики. Соответствующие элементы архитектурной отделки станции помещены в специальные деревянные щиты", - говорится в сообщении.

В метрополитене напомнили, что станция "Вокзальная" является памяткой градостроительства и архитектуры местного значения и имеет охранный статус.

"В настоящее время предприятие направило все необходимые письма и обращения для получения разрешения на демонтаж из публичного пространства декоративных рельефных щитов, размещенных в среднем зале станции "Вокзальная". Пока идет процедура согласований, принято решение о временной маскировке этих объектов", - пояснили в КП.

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В прошлом году на станции "Университет" также замаскировали бюсты российских деятелей культуры и науки. Относительно этой станции продолжается согласование и получение необходимых разрешений на демонтаж и перенос из публичного пространства этих объектов.

На станции метро Вокзальная в Киеве маскируют советские щиты 01
На станции метро Вокзальная в Киеве маскируют советские щиты 02
На станции метро Вокзальная в Киеве маскируют советские щиты 03
На станции метро Вокзальная в Киеве маскируют советские щиты 04
На станции метро Вокзальная в Киеве маскируют советские щиты 05

Автор: 

Киев (25794) Метрополитен (1017) декоммунизация (756)


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Топ комментарии
+14
О, новые места под рекламу
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15.11.2023 14:49 Ответить
+11
Под фотографии наших Героев. Надеюсь что так и будет.
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15.11.2023 14:52 Ответить
+9
Скільки через Вокзальну не їздила, навіть не знала, що там були якісь радянські щити. Зазвичай, в метро немає часу роздивлятися, радянське там щось, чи ні.
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15.11.2023 14:52 Ответить
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"радянські shitи"
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15.11.2023 14:46 Ответить
О, новые места под рекламу
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15.11.2023 14:49 Ответить
Под фотографии наших Героев. Надеюсь что так и будет.
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15.11.2023 14:52 Ответить
Так, за держрахунок.
Памятаю, не так давно в Києві, кричали, що в метро конче потрібно встановити табло зворотнього обліку часу, а по факту за бюджетні кошти встановили багато телевізорів для приватної реклами!
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15.11.2023 15:13 Ответить
А треба зайвих грошей витратити як на асвальт и бриківку?
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15.11.2023 14:49 Ответить
Скільки через Вокзальну не їздила, навіть не знала, що там були якісь радянські щити. Зазвичай, в метро немає часу роздивлятися, радянське там щось, чи ні.
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15.11.2023 14:52 Ответить
Аналогічно.

Хоча це не означає, що вони там повинні бути!
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15.11.2023 15:33 Ответить
то може портрет Путіна повісить? все одно ніхто не помічає!
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15.11.2023 15:54 Ответить
Над ліжком своїм повісь, придурку!
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15.11.2023 18:28 Ответить
В Україні ми не пишемо путін з великої літери , бо він карлик і жорстокий
вбивця 😠
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09.12.2023 23:40 Ответить
так воно скрізь нас оточувало. Це як рибі звертати увагу на воду. Тепер настав час для нового середовища, настав час вистрибнути з води і почати політ.
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15.11.2023 16:00 Ответить
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15.11.2023 16:04 Ответить
"Польот нормальний".

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15.11.2023 17:36 Ответить
Якби тільки в лайно не плюхнулися опісля такого політу! 😂
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15.11.2023 18:48 Ответить
це вже залежить від тих виборцв, які залежать від тєлєвізора.
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15.11.2023 19:58 Ответить
треба намалювати тризуб. а краще зробити з дорогущего матеріалу. можна більше напилити відкатів. і звісно перейменувати.
з "родіной мать" же прокатило.
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15.11.2023 14:54 Ответить
не скіглі, рубай капусту
Нікола Янович Азіров
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15.11.2023 15:07 Ответить
А назви вулиць на честь "героїв" окупаційної радянської армії ніби не помічають.
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15.11.2023 15:05 Ответить
Если "Вокзальная", то нарисуйте там, например, первый вокзал, первый паровоз, вокзалы нашим мировых партнёров ....
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15.11.2023 15:13 Ответить
Вот именно!
Повесили дурацкие ******...
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15.11.2023 18:33 Ответить
Аж легче стало народу
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15.11.2023 16:59 Ответить
Це не радянські щити - це історія України та українського народу!
Яка б вона не була, її повинно знати!

"Народ, який не пом'ятає свого минулого - не має свого майбутнього!"

Тупі і сволочні довбойоби-піарщики о котрих якщо щось і останется в історії, то тільки відчуття гідоти!
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15.11.2023 18:45 Ответить
Тоді хай і свастики німецькі повернуть - це ж історія, так, валянку совковий?
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15.11.2023 20:34 Ответить
Станцією "Арсенальна" теж пора зайнятись.
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15.11.2023 19:11 Ответить
 
 