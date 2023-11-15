На станции метро "Вокзальная" в Киеве маскируют советские щиты. ФОТОрепортаж

На станции киевского метрополитена "Вокзальная" начали работы по маскировке элементов архитектурной отделки с коммунистической символикой.

Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен", передает Цензор.НЕТ.

"Начаты маскировочные работы декоративных рельефных щитов с изображением большевистских вождей, серпа и молота и другой коммунистической символики. Соответствующие элементы архитектурной отделки станции помещены в специальные деревянные щиты", - говорится в сообщении.

В метрополитене напомнили, что станция "Вокзальная" является памяткой градостроительства и архитектуры местного значения и имеет охранный статус.

"В настоящее время предприятие направило все необходимые письма и обращения для получения разрешения на демонтаж из публичного пространства декоративных рельефных щитов, размещенных в среднем зале станции "Вокзальная". Пока идет процедура согласований, принято решение о временной маскировке этих объектов", - пояснили в КП.

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В прошлом году на станции "Университет" также замаскировали бюсты российских деятелей культуры и науки. Относительно этой станции продолжается согласование и получение необходимых разрешений на демонтаж и перенос из публичного пространства этих объектов.









