Спасатели Виталий Накаряков и Сергей Дорогокупля погибли сегодня в результате удара рф по Запорожской области. ФОТО
В результате сегодняшнего удара по Запорожской области погибли двое спасателей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Виталий Накаряков и Сергей Дорогокупля. Молодые, преданные своему делу спасатели. Их жизнь сегодня цинично оборвала россия. Виталию навсегда останется 31, Сергею – 34", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что они работали на месте обстрела в Запорожской области, когда оккупанты нанесли повторный удар.
"Это болезненная потеря для всех нас. Мы сочувствуем близким погибших", - отмечают в ГСЧС.
Ранее сообщалось, что сегодня, 15 ноября, с 09:50 до 10:18 российские террористические войска нанесли 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района. Позже стало известно, что двое сотрудников ГСЧС погибли в Запорожской области в результате российского ракетного удара.
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Вечная память этим светлым воинам добра, мученикам Долга.
Глубокое сочувствие семьям и близким павших героев.
Назавжди 31 і 34.
Цаврство небесне🙏 Рідним і близьким співчуття😌