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Новости Война
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Спасатели Виталий Накаряков и Сергей Дорогокупля погибли сегодня в результате удара рф по Запорожской области. ФОТО

В результате сегодняшнего удара по Запорожской области погибли двое спасателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Виталий Накаряков и Сергей Дорогокупля. Молодые, преданные своему делу спасатели. Их жизнь сегодня цинично оборвала россия. Виталию навсегда останется 31, Сергею – 34", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что они работали на месте обстрела в Запорожской области, когда оккупанты нанесли повторный удар.

Спасатели Виталий Накаряков и Сергей Дорогокупля погибли сегодня в результате удара рф по Запорожской области 01
Спасатели Виталий Накаряков и Сергей Дорогокупля погибли сегодня в результате удара рф по Запорожской области 02

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"Это болезненная потеря для всех нас. Мы сочувствуем близким погибших", - отмечают в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что сегодня, 15 ноября, с 09:50 до 10:18 российские террористические войска нанесли 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района. Позже стало известно, что двое сотрудников ГСЧС погибли в Запорожской области в результате российского ракетного удара.

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обстрел (28239) Запорожская область (3254) потери (4466) ГСЧС (5051)


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Жодного дня не проходить ,що б рашиські варвари не вбивали мирних громадян ,не руйнували міста і села це справжній геноцид здичавілої орди ,будь ти проклята нациська росія і дибільний народ цього терористичного утвореня.
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15.11.2023 15:00 Ответить
рашисти це мерзенні тварюки. які не повинні жити поруч з людьми. тільки повне винищення цього кубла поруч з нами може вирішити це питання...
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15.11.2023 15:09 Ответить
Вічна пам'ять Героям України та щирі співчуття родинам загиблих 😪😪😪
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15.11.2023 15:27 Ответить
Виталий и Сергей делали высокое Божье дело спасения и помощи и отдали свои жизни за людей, как Господь на кресте.

Вечная память этим светлым воинам добра, мученикам Долга.

Глубокое сочувствие семьям и близким павших героев.
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16.11.2023 00:32 Ответить
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15.11.2023 16:04 Ответить
С.У.М.
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15.11.2023 17:11 Ответить
https://twitter.com/i/status/1724835845528531185
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15.11.2023 19:58 Ответить
Пам'ятаймо Козаків, які голови поклали за Україну під час московської війни! Вони не потікали з України, як оті нагороджені з кварталу Зеленського !!
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16.11.2023 00:11 Ответить
😌Загинули під час виконання своїх службових обов'язків. Підчас розбору завалів. Повторний запуск москворилих смертоносних ракет🤬.

Назавжди 31 і 34.
Цаврство небесне🙏 Рідним і близьким співчуття😌
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16.11.2023 02:46 Ответить
 
 