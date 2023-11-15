Спасатели Виталий Накаряков и Сергей Дорогокупля погибли сегодня в результате удара рф по Запорожской области. ФОТО

В результате сегодняшнего удара по Запорожской области погибли двое спасателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Виталий Накаряков и Сергей Дорогокупля. Молодые, преданные своему делу спасатели. Их жизнь сегодня цинично оборвала россия. Виталию навсегда останется 31, Сергею – 34", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что они работали на месте обстрела в Запорожской области, когда оккупанты нанесли повторный удар.





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"Это болезненная потеря для всех нас. Мы сочувствуем близким погибших", - отмечают в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что сегодня, 15 ноября, с 09:50 до 10:18 российские террористические войска нанесли 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района. Позже стало известно, что двое сотрудников ГСЧС погибли в Запорожской области в результате российского ракетного удара.