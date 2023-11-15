Ликвидирован канал поставки компонентов для ударных дронов из ЕС в россию, - Нацполиция

Следователи Национальной полиции Украины в результате международной операции ликвидировали канал поставки компонентов для дронов-камикадзе (Shahed-136 и Mohajer-6) из Евросоюза в россию.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования полицейские получили в исправном состоянии два дрона, которые оккупанты используют для обстрелов Украины - Shahed-136 и Mohajer-6.

Их разложили на компоненты и при содействии Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции установили ряд производителей высокотехнологичной продукции, блоков управления и микросхем из Евросоюза и США, продукция которых попадала в россию для производства ударных дронов вопреки установленным санкциям и ограничениям.

Вся собранная информация через офицера связи от Украины в Европоле была направлена в компетентные правоохранительные органы стран Евросоюза.

"Первыми по этому запросу отозвалась Служба расследования финансовых преступлений Министерства финансов Королевства Нидерланды, начав на основе полученных материалов международную операцию "Дрейк", - отметили в Нацполиции.

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В рамках операции был проведен комплекс следственных и розыскных действий на территории Украины и Нидерландов, по результатам которых были собраны доказательства относительно российского предпринимателя, который постоянно проживает на территории Нидерландов и в течение последних семи месяцев в обход санкций поставляет на территорию россии микросхемы для нужд вооруженных сил и оборонного комплекса страны-агрессора.

В целях маскировки своей противоправной деятельности делец использовал фиктивные фирмы, зарегистрированные на Мальдивах.

На основании собранных в рамках международной операции "Дрейк" доказательств суд Роттердама вынес фигуранту приговор - полтора года лишения свободы и 200 тысяч евро штрафа.

"В результате канал поступления на территории российской федерации критически важных компонентов для военно-промышленного комплекса для обстрела Украины был блокирован", - добавили в Нацполиции.