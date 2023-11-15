Погодные условия заставили россиян снизить применение управляемых авиабомб на юге, - ОК "Південь"

Погодные условия заставили россиян уменьшить применение управляемых авиабомб

Об этом сообщила в эфире Украинского радио спикер Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация на южном фронте остается достаточно сложной и напряженной. Враг не отказался от своих планов и даже плохая погода не останавливает его намерений, хотя вносит определенные коррективы. В частности, видим, что несколько уменьшилось использование ими управляемых авиабомб на прифронтовых территориях. За прошедшие сутки они применили 12. Это очень мало по сравнению с тем, что было раньше. Но все же каждая из таких бомб несет 500 килограммов тротилового эквивалента и очень большую разрушительную силу", - подчеркнула она.

По ее словам, очевидна переориентация врага, в частности тактической авиации, на использование ракет. "То есть они испытывают направления, по которым, по всей вероятности, позже будут применять удары по энергетике. Другого масштаба ракетные удары. Сейчас они точечные, но вполне вероятно, что это этакая разведка боем", – предполагает Гуменюк.

Авиация врага наносит до 70 обстрелов в сутки, добавила она.

"Разрушения наносятся по-прежнему по гражданской инфраструктуре, по жилому сектору. Враг бьет не прицельно, работает по больницам, библиотекам, учебным заведениям. То есть обстреливает целые районы, где может быть местное население. Это тактика россиян, связанная с продуцированием террора, чтобы потом винить Силы обороны. Россияне это делают и на правом, и на левом берегу Днепра", - отметила Гуменюк.

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