На Купянском направлении враг перегруппировался и наступает на город с нескольких направлений, - Сухопутные силы

Враг перегруппировался и наступает на город с нескольких направлений. За сутки ВСУ ликвидировали 246 оккупантов и 52 образца военной техники, в том числе семь танков и четыре БМП на Купянском направлении.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По Купянскому направлению - ситуация остается активной. Враг перегруппировался, враг дальше наступает с нескольких направлений на Купянск, хочет повторно оккупировать город", - отметил Фитьо.

На Купянском направлении украинские защитники за сутки отразили 11 вражеских атак. Противник нанес 19 авиаударов, а также применил 25 дронов-камикадзе. В общей сложности оккупанты совершили 532 обстрела на этом направлении.

Как сообщил Фитьо, россия потеряла за сутки 246 солдат и 52 образца военной техники, в том числе семь танков и четыре БМП.

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