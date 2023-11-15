На Купянском направлении враг перегруппировался и наступает на город с нескольких направлений, - Сухопутные силы
Враг перегруппировался и наступает на город с нескольких направлений. За сутки ВСУ ликвидировали 246 оккупантов и 52 образца военной техники, в том числе семь танков и четыре БМП на Купянском направлении.
Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По Купянскому направлению - ситуация остается активной. Враг перегруппировался, враг дальше наступает с нескольких направлений на Купянск, хочет повторно оккупировать город", - отметил Фитьо.
На Купянском направлении украинские защитники за сутки отразили 11 вражеских атак. Противник нанес 19 авиаударов, а также применил 25 дронов-камикадзе. В общей сложности оккупанты совершили 532 обстрела на этом направлении.
Как сообщил Фитьо, россия потеряла за сутки 246 солдат и 52 образца военной техники, в том числе семь танков и четыре БМП.
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пс чекаю на потужний виступ боневтіка, може заспокоїть