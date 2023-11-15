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На Купянском направлении враг перегруппировался и наступает на город с нескольких направлений, - Сухопутные силы

зсу

Враг перегруппировался и наступает на город с нескольких направлений. За сутки ВСУ ликвидировали 246 оккупантов и 52 образца военной техники, в том числе семь танков и четыре БМП на Купянском направлении.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По Купянскому направлению - ситуация остается активной. Враг перегруппировался, враг дальше наступает с нескольких направлений на Купянск, хочет повторно оккупировать город", - отметил Фитьо.

На Купянском направлении украинские защитники за сутки отразили 11 вражеских атак. Противник нанес 19 авиаударов, а также применил 25 дронов-камикадзе. В общей сложности оккупанты совершили 532 обстрела на этом направлении.

Как сообщил Фитьо, россия потеряла за сутки 246 солдат и 52 образца военной техники, в том числе семь танков и четыре БМП.

Читайте также: За две недели оккупанты потеряли 4214 военных и более 500 единиц техники на востоке Украины, - Сухопутные силы

Автор: 

армия РФ (19899) Фитьо Владимир (61) Купянск (695)


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Топ комментарии
+13
Слава ЗСУ!
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15.11.2023 18:40 Ответить
+9
а нах тут взагалі комусь твоє "героїчне" закордонне скавуління?
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15.11.2023 18:59 Ответить
+6
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.11.2023 19:01 Ответить
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а нах тут взагалі комусь твоє "героїчне" закордонне скавуління?
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15.11.2023 18:59 Ответить
нах пошел
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15.11.2023 18:59 Ответить
Не вистачає ваших героїчних запитань...
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15.11.2023 18:59 Ответить
Слава ЗСУ!
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15.11.2023 18:40 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.11.2023 19:01 Ответить
Ох, скоріше б вечір, а там Боневтік, нас заспокоїть, і забаюкає своїми "пабедамі"...
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15.11.2023 19:07 Ответить
Дивне у вас заспокоюване, че ознака слабкої Віри, що в свою чергу слідство слабкої Волі, і що приводить до відсутності Сили!
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15.11.2023 19:17 Ответить
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15.11.2023 19:20 Ответить
Боневтік, направить на Купянськ батальйон на чолі з єрмаком і резніковим та розброньованими з Міноборони! СРАТЬєху з асфальту, після Оману, видніше, з погреба … Медвечуківський 1+1 уже мабуть, і відосик запоносили для убогих на марафон..
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15.11.2023 19:20 Ответить
Що ж ви такі ТАМ всі обізнані? Але там...
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15.11.2023 19:53 Ответить
занотовую новий евфемізм "ситуація активна" (читай: ще не п...ць, але вже маячить на обрії).

пс чекаю на потужний виступ боневтіка, може заспокоїть
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15.11.2023 19:20 Ответить
Фітьо хоч карту війни бачив чи марафон усе стерпить...
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15.11.2023 19:58 Ответить
 
 