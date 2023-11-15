россия преобладает Украину в темпах поставок на фронт тяжелого вооружения, - Кевлюк. ИНФОГРАФИКА

Военный эксперт Виктор Кевлюк обнародовал информацию о том, что Россия преобладает Украину в темпах поставки тяжелого вооружения на фронт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Он отметил: "Неделя фиговых новостей продолжается. Пенсионинформбюро откопало вот такую инфографику.

Можно прикинуть, что противник ежемесячно получает 6 Т-90 (или новые или отремонтированные, их нет в запасах).

У врага отсутствует снабжение новой арты, пытаются задавить количеством. Все хреново по ракетам и ударным БПЛА.

Анализ заболотного бюджета показывает, что воевать они собираются, по крайней мере, до 2026 года, деньги есть. Отсутствие развертывания компенсирующей нефтедобычи свидетельствует, что деньги не будут заканчиваться и скандалы вроде снабжения горючего американским военным из Греции, где его делают из российской нефти, будут случаться и дальше.

Волшебной палки в этой войне не существует, но, кажется, всем, кто производит, доставляет на фронт, применяет и донатит на дроны-камикадзе – низкий поклон. Именно этот сегмент позволяет держать фронт в том формате, который мы имеем.