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Новости Агрессия России против Украины Война
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россия преобладает Украину в темпах поставок на фронт тяжелого вооружения, - Кевлюк. ИНФОГРАФИКА

Военный эксперт Виктор Кевлюк обнародовал информацию о том, что Россия преобладает Украину в темпах поставки тяжелого вооружения на фронт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Он отметил: "Неделя фиговых новостей продолжается. Пенсионинформбюро откопало вот такую инфографику.

россия преобладает Украину в темпах поставок на фронт тяжелого вооружения, - Кевлюк 01

Можно прикинуть, что противник ежемесячно получает 6 Т-90 (или новые или отремонтированные, их нет в запасах).

У врага отсутствует снабжение новой арты, пытаются задавить количеством. Все хреново по ракетам и ударным БПЛА.

Анализ заболотного бюджета показывает, что воевать они собираются, по крайней мере, до 2026 года, деньги есть. Отсутствие развертывания компенсирующей нефтедобычи свидетельствует, что деньги не будут заканчиваться и скандалы вроде снабжения горючего американским военным из Греции, где его делают из российской нефти, будут случаться и дальше.

Волшебной палки в этой войне не существует, но, кажется, всем, кто производит, доставляет на фронт, применяет и донатит на дроны-камикадзе – низкий поклон. Именно этот сегмент позволяет держать фронт в том формате, который мы имеем.

Автор: 

техника (1762) поставки (226)


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Топ комментарии
+49
Хто ж думав, що в Україні 73% долбойобів
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15.11.2023 18:47 Ответить
+28
Йди проспись кацапоязичний любитель "бояри" , кацапня напала на крим і донбасс до того, як Порошенко став Президентом, при ньому же було звільнено дві третини донбассу.
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15.11.2023 19:13 Ответить
+27
В 2014 році в Україні практично нічого не було із озброєння, а тільки те, що залишилося на "колесах", а потім почали відновлювати і навіть розробили нове (ті ж "Нептун" та САУ "Богдана")! Не порівнюйте 2014й та 2022 роки. Всі пробелми почалися із 2019 року, коли заморози ли фінансування на обронку і до 2022року, і навіть до 2023 року діяюча влада нічого абсолютно не зробила! Як би не Захід, то нічим було б воювати ще до літа минулого року. Спихувати, що винен Захід - це не долуго і ті хто каже "чого так мало", або "могли б і 100500 літаків надати" пишуть/кажуть тільки наївні телепні, як ідумають що хтось шось за нас виенен виробити та безкоштовно надати! Вибрали блазня - їжте, мовчить та не обляпайтеся!
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15.11.2023 18:53 Ответить
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можно конечно согласиться с тем, что в оценке может быть и ошибка, но вопрос в том, какова её величина. нам нужно понять величину объема огневых задач для достижения победы. для этого нужно знать количество целей. нужна хоть какая-то приближенная оценка, которая даст понимание как мы приближаемся к победе, с какой скоростью? а иначе это будет бесконечная ходьба по кругу.

что касается возможностей раши на фронте. стоит верно оценивать разницу в ситуации 22 и 23 года. в феврале-марте наши войска отступили дав войти противнику колоннами, которые уничтожались без прикрытия с воздуха не имея возможности сойти с дорог, теперь враг окопался и при этом сохранил наступательный потенциал, что мы видим по всему фронту. неудачи в наступлении у него связаны не столько с отсутствием ресурсов, сколько в превосходстве ВСУ в средствах разведки и заменивших ПТРК дронах. однако от идеи наступления противник не отказывается. ресурсы у него ещё есть. Вот поэтому и важно понимать сколько их у него ещё осталось.
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16.11.2023 00:33 Ответить
Це взагалі дуже тупе порівняння, в історії є багато прикладів блискучих перемог малих армій над великими. Ну хоча б візьміть поразку США в Афганістані, це звісно зовсім друга історія, но суть в тому, що нельзя все міряти формалізовано, як потік води по трубах різного діаметру, життя розвивається парадоксально.
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15.11.2023 20:31 Ответить
США пішли з афгану а не програли... це казки для елеторату.... амери вже не воювали коли таліби захватили афган.... вони вивели війська швидше і дали зброю афганській армії але самі афганці не хотіли воювати за корумпований уряд....
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15.11.2023 20:35 Ответить
Так я про то і кажу, прийшли, втратили людей, гроші, і пішли, парадокс, но у вас бачу тільки прямі лінії, без звивин…
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15.11.2023 22:23 Ответить
Бот безмозглий, армія США не програла талібам... вони просто вивели контингент, тому що серед електорату уже не було підтримки на виділення грошей в чорну диру.... Якби така підтримка була надальше х... б Таліби там щось зробили б.... своєю малою армією

А так штати нічого не втратили, вони надрукували і витратили гроші на озброєння.... компанії які займались постачанням амуніції і т.д. заробили гроші, робочі місця і т.д....
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15.11.2023 23:59 Ответить
Шизоід, втратити 2400 загиблими і 20000 пораненими, заплатити за це все 140 млрд, і втекти це перемога? СССР також переміг в афгані в 80х і розпався? Гроші надрукували, ну хай кацапи надрукують, чи наші, цеж тільки на пользу, да?
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16.11.2023 07:28 Ответить
Глухому важко щось пояснити.... штати шукають любого поводу для друку грошей... хоча це всі так роблять.... просто американський доллар всім треба а болатяний рубль чи українська гривня нах... нікому не здалась за межами.....

У амерів піраміда в акціях, якій необхідно постійне підживлення у вигляді друку грошей.... інакше лопнуть банки, пенсійні фонди і т.д. тому що їх основний прибуток це купив продав акції та облігації, і звідти вони виплачують пенсії і ставки по депозитам... також люди які купляють акції для пенсійних заоощаджень лишаться доходу....
Цю піраміду б здути і почати жити по доходам.... але ніхто поки що не наважився ломати системи... хоча в останні роки вже все частіше про це говорять всі американські економісти.. про обнулення...

Тому їм ... б...ть потрібне постійний повід для друку грошей а така х...ня як афган чи наша війна це повід це робити.... чи той самий ковід...

І як тільки спадає підтримка електорату вони закривають тему і йдуть до іншої..... тому зараз і спадає допомога Україні... тому що підтримка допомоги впала з 60 до 40% по опитуванням... Так само вони вивели війська з афгану тому що підтримка впала... вже ніког не цікавила війна з терористами які далеко від штатів...
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16.11.2023 09:10 Ответить
Ротшильди, рептілоіди, тобі на шоу Соловьева. Колись пещерні люди боялись гріма і блискавок, і жреці ім казали, що то злі боги гніваються. Штати перша економіка світу, і іі валюта використовується більшістю країн світу як платіжний засіб і для накопичень. Тому вони іх друкують. Но я почав зовсім з іншого, а тебе занесло в кремлівські наративи, може ти кацап?
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16.11.2023 09:58 Ответить
Де я про ротшильдів згадав безмозглий перемого...б так працює світова фінансова система, якби ти читав фінансову пресу а не мурзилки то може б трохи розбирався
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16.11.2023 10:07 Ответить
Тримаєш накопичення в юанях і рупіях, грамотєй? Давай, давай...
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16.11.2023 10:42 Ответить
Ні в акціях, а ти мабуть в доларах))) при офіційній липовій середній інфляції в рік 5.5%... але тобі вже пізно з нього вискакувати.... сиди в лодці і дивись як вона стає меншою
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16.11.2023 10:49 Ответить
В акціях пензенского холодторга, не?
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16.11.2023 11:10 Ответить
А знаю, скуповуєш акції Китайських будівельних компаній? Вони зараз по мусорним цінам!
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16.11.2023 11:15 Ответить
Типовий бот.... ху... з тобою живий в свому марафоні
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16.11.2023 11:22 Ответить
***********. Тема - різниця постачання зброї до нашої армії і армії орків.
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16.11.2023 11:36 Ответить
Забалаболити тему вирішило?
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16.11.2023 11:54 Ответить
Воно ще обурюється? Сер'йозно?
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16.11.2023 12:21 Ответить
Поставки 1 до 3 і рашка втрачає техніки якраз 1 до 3.Нам поставляють стільки щоб був паритет у війні.Черговий прояв ссикливості і нікчемності колективного Заходу.
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15.11.2023 20:32 Ответить
США не хочуть перемоги України в своїх заявах на початку війни, вони вважають що тоді у раші може відбутись переворот і до влади ймовірно прийдуть неадекватні політики....

Плюс американській бізнес добре заробляє на війні, енергоринок ЄС, збройні контракти і швидке завершення також не в їх інтересах...
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15.11.2023 20:40 Ответить
Да, а зараз в рашці адекватні політики, приблизно твого рівня…
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16.11.2023 07:30 Ответить
вони бояться розпаду срасії та яо у умовних кадирових
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16.11.2023 11:06 Ответить
Війскові розповідають, з Херсонського фронту - зараз видають на день 10 набоїв до автомата. Ще на початку осіні - 100. Зате у Америку вже їздить дерьмак, син татка з фсб росії. З всіма ближніми сусідами - нахамив - а у них же на озброєнні були АК і набоїв дохреніща. Але кровавий режим зеленского просто все вирішив - все оголити та здати беззбройне ЗСУ, а з ними і всю Україну, незабаром.
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15.11.2023 20:34 Ответить
Извините, но это *******
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16.11.2023 08:07 Ответить
Що саме.
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16.11.2023 09:28 Ответить
про БК для АК
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16.11.2023 09:33 Ответить
Поспілкуйтесь з війсковими що стоять під Херсоном.
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16.11.2023 09:51 Ответить
еще раз читайте что я написал
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16.11.2023 12:47 Ответить
Херсон. Військові. Спілкування. Можешь більше не писати - я вірю війсковим.
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16.11.2023 13:54 Ответить
ну так давай кажи шо за підрозділ что б не балаболить
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16.11.2023 14:07 Ответить
Може тобі ще ключи від будинку де гроші лежать.
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16.11.2023 16:10 Ответить
Правильно розглядати статистику втрат. Так в 2022р кацапи робили 60 тис пострілів а Україна 7 тис. У 2023р, кацапи роблять 7тис пострілів а Україна 9тис пострілів. Танків кацапи за рік втратили 1800, а Україна - 450. БМП кацапи втратили понад 2100 од, а ми - 500 од. РСЗВ кацапи втратили 200 одиниць, а Україна - приблизно 40.
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15.11.2023 20:38 Ответить
вверху цифры , у русни потери в 10 раз больше
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15.11.2023 20:41 Ответить
І так і ні. Тут не враховані ті відновлені українські танки і БМП, гармати, що випускає Укроборонпром, там теж щось є.
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15.11.2023 20:43 Ответить
и отжатых у русни
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15.11.2023 20:52 Ответить
Вірно
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16.11.2023 00:31 Ответить
ещё одного заднеприводного зэксперта вбросили
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15.11.2023 20:51 Ответить
Після оголошення підозри (https://t.me/voynareal/77117) від СБУ Ірина Фаріон отримала неприємні новини і з «Львівської політехніки».
Скандальну екс-нардепку, проти якої Служба безпеки відкрила кримінальне провадження по низці статей, звільнено з посади професора університету.
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15.11.2023 20:56 Ответить
Все голосовали за надбавку к пенсии 50 грн. А армия? Не неслышали
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15.11.2023 21:53 Ответить
Головне повисити зарплати депутатам, виділити грошенята на марафон і серіали. А армія може й потерпіти.
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15.11.2023 21:53 Ответить
росія переважає Україну в темпах постачання на фронт важкого озброєння ...
-----------------------------------------------------------------------------------------
Если быть точным, то звучать должно так:
росія переважає НАТО и США в темпах постачання на фронт важкого озброєння

И это при том, россия со всех сторон обложена санкциями, технологии устаревшие и даже гвозди не производит!
Или все же дело не в россии? А в малых поставках противоположной стороны?
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15.11.2023 22:12 Ответить
Справа в підтасовці та маніпуляціях. Для ЗСУ вказані цифри задекларованих союзниками постачань. Для засрашки вказані цифри з пропаганди засрашки (яка включає в т.ч. і по 3-4 кругу відремонтовано побиту техніку).

Хто не бачив відремонтованого Краба чи Паладіна, якого тягнуть (не скажу де і як, але бачу регулярно) на фронт - той просто "експерт" по ганянню лисого в шафі... Але інфографіку брехливу ці Дасенки та Кевлюки розповсюджувати не тидаються.
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15.11.2023 23:26 Ответить
Маніпулятивну картинку створив такий собі "хайпожер на військову тематику" - Владімір Дасєнко. Повний нуль у військовій справі.

Маніпулятивна вона том, що первинні постачання ОВТ для ЗСУ (декларовані союзинками на 2023 рік) порівнює з "загальною кількістю постачання ОВТ, включаючи відремонтовану по 3-4 колу техніку" для окупантів.

Ніхто не знає цифр відремонтованих і знов поставлених Паладинів, Крабів, Т72 та Т64. А вони, очевидно, є і їх сотні.

Інша маніпуляція - це непредставлення в цій "інфографіці" загальних втрат ЗСУ та окупантів хоча б за даними Oryx. А краще - від Генштабу ЗСУ. А співвідношення втрат там - в рази менше у ЗСУ. Отже - не видно динаміки втрат та динаміки зменшення концентрації ОВТ в засрашки. Наприклад, за даними ГШ ЗСУ засрашка цього року втратила 2348 танків. А відремонтувала, нібитто, 1000 штук.

Отже, "інфографіка" орієнтована на виклик емоцій "всьо пропало, закидують танками". Хоча цього і близько немає. Покидьок "Дасєнко" (і його рекламатор, недолугий ідіот Кевлюк ) знає свою справу - маніпулює часточкою правди, не показуючи реальної картини.
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15.11.2023 23:11 Ответить
Он *******, вы переможник. Между вами никакой разницы. Объективную информацию надо искать в другом месте.
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16.11.2023 05:31 Ответить
У вас, руснявих провокаторів, взагалі завжди "немає ніякої різниці". Але при цьому сидіти ви, наволочі, бажаєте на в самарі, а в амстердамі...

В зрадойоба Кевлюка в "інфографіці" від зрадойоба Дасєнка використані дані пропаганди засрашки.
Я оперую даними Oryx та ГШ ЗСУ.

Різниця кардинальна. Якщо ти "ніякої різниці" не бачиш - звернись до психіатра.
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16.11.2023 10:20 Ответить
Ва ша пропозиція включати в графік поставок втрати - абсолютно маніпулятивна. І ви ще інших в маніпуляціях звинувачуєте.
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16.11.2023 11:02 Ответить
І де ви побачили в цій "інфографіці" "графік поставок"? В очі довбетеся? На цьому брехливому слайді вказані взяті з пропаганди засрашки цифри "постачання овт за 10 місяців" і розділені на 10 - щоб вказати "на місяць". Ніде більше ці цифри не вказувались. Просто тому що ніхто їх не знає.

Отже, наволочі-зрадойоби взяли пропаганду засрашки і намалювала зліва "а от ще пообіцяли поставити союзники".

І тепер ************ по інтернетах беззмістовною "інфографікою"... Що насправді з постачанням техніки і в засрашки, і в ЗСУ - хєр зна. Але це, в статті - справжнє, кондове зрадойобство на основі даних засрашки.

Фактами є:
1. торік засрашка НАСТУПАЛА З ТЕХНІКОЮ на фронті в 2500 кілометрів.
2. в жовтні-листопаді 2023 року, вже півтора місяці, засрашка З ТЕХНІКОЮ не може захопити місто Авдіївку, розміром 10х10 кілометрів з довоєнним населенням в ... 32'000 осіб - і це навіть не райцентр. А невеличке містечко при заводі - коксохімі.
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16.11.2023 22:00 Ответить
Ви би припиняли телемарафон дивитися. Він вам походу весь мозок випалив - такий незв'язний потік свідомості у ваших дописах...
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16.11.2023 23:02 Ответить
Тобто, по суті питання вам сказати взагалі нічого, одразу гімно намагаєтесь обмазати. Ну-ну, поціновувач гімна, ну-ну...
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16.11.2023 23:41 Ответить
По якій суті? У вас у кожному абзаці нова суть. Ваш хід думок нагадує генератор випадкових чисел. Починаєте з графіку поставок, а закінчуєте фактом, що кацапи не можуть Авдіївку взяти - по якій суті вам відповідати? Про Авдіївку? Чи про поставки? Чи про ширину фронту торік? Навчіться чітко висловлювати свої думки, а потім вже від інших щось вимагайте.
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17.11.2023 00:31 Ответить
Скоро Мир !!!
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15.11.2023 23:56 Ответить
А цей сраний експерд яким методом рахував?
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16.11.2023 00:17 Ответить
Зато в зеленой шобли все добре: вопросики, видосики, шоу елены кравец, сериальчики
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16.11.2023 07:21 Ответить
пока в Украине числиться бенин, Оманский Нарик и его фсбэшная кодла во главе с Елдаком Украине ни чего не светит, 95 квартал это проэкт кремля просунутый беней и в 20 году Нарко Дурак в Омане променял свои киностудии, офшоры и майно в маЦкве на эту страну.....
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16.11.2023 07:48 Ответить
У когось хєрово з математикою, чому 580 кацапських танків за 10 місяців стали в інфографіку як 100 в місяць? По БТР БМП взагалі немає даних, а просто із стелі - 100 на місяць, а чому не 200? Це не інфографіка з аналітикою а прутня. Якщо надаєте данні з претензією на аналітику - відповідайте стандартам. якщо висуваєте своє судження так і пишіть: з зовнішніх джерел і по своєму внутрішньому переконанню кацапи мають такі об'єми постачання важкої бронетехніки, ракет, дронів і тощо.
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16.11.2023 10:55 Ответить
скоро в плавильних печах запоріжсталі
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16.11.2023 11:08 Ответить
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