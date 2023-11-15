россия преобладает Украину в темпах поставок на фронт тяжелого вооружения, - Кевлюк. ИНФОГРАФИКА
Военный эксперт Виктор Кевлюк обнародовал информацию о том, что Россия преобладает Украину в темпах поставки тяжелого вооружения на фронт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Он отметил: "Неделя фиговых новостей продолжается. Пенсионинформбюро откопало вот такую инфографику.
Можно прикинуть, что противник ежемесячно получает 6 Т-90 (или новые или отремонтированные, их нет в запасах).
У врага отсутствует снабжение новой арты, пытаются задавить количеством. Все хреново по ракетам и ударным БПЛА.
Анализ заболотного бюджета показывает, что воевать они собираются, по крайней мере, до 2026 года, деньги есть. Отсутствие развертывания компенсирующей нефтедобычи свидетельствует, что деньги не будут заканчиваться и скандалы вроде снабжения горючего американским военным из Греции, где его делают из российской нефти, будут случаться и дальше.
Волшебной палки в этой войне не существует, но, кажется, всем, кто производит, доставляет на фронт, применяет и донатит на дроны-камикадзе – низкий поклон. Именно этот сегмент позволяет держать фронт в том формате, который мы имеем.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
что касается возможностей раши на фронте. стоит верно оценивать разницу в ситуации 22 и 23 года. в феврале-марте наши войска отступили дав войти противнику колоннами, которые уничтожались без прикрытия с воздуха не имея возможности сойти с дорог, теперь враг окопался и при этом сохранил наступательный потенциал, что мы видим по всему фронту. неудачи в наступлении у него связаны не столько с отсутствием ресурсов, сколько в превосходстве ВСУ в средствах разведки и заменивших ПТРК дронах. однако от идеи наступления противник не отказывается. ресурсы у него ещё есть. Вот поэтому и важно понимать сколько их у него ещё осталось.
А так штати нічого не втратили, вони надрукували і витратили гроші на озброєння.... компанії які займались постачанням амуніції і т.д. заробили гроші, робочі місця і т.д....
У амерів піраміда в акціях, якій необхідно постійне підживлення у вигляді друку грошей.... інакше лопнуть банки, пенсійні фонди і т.д. тому що їх основний прибуток це купив продав акції та облігації, і звідти вони виплачують пенсії і ставки по депозитам... також люди які купляють акції для пенсійних заоощаджень лишаться доходу....
Цю піраміду б здути і почати жити по доходам.... але ніхто поки що не наважився ломати системи... хоча в останні роки вже все частіше про це говорять всі американські економісти.. про обнулення...
Тому їм ... б...ть потрібне постійний повід для друку грошей а така х...ня як афган чи наша війна це повід це робити.... чи той самий ковід...
І як тільки спадає підтримка електорату вони закривають тему і йдуть до іншої..... тому зараз і спадає допомога Україні... тому що підтримка допомоги впала з 60 до 40% по опитуванням... Так само вони вивели війська з афгану тому що підтримка впала... вже ніког не цікавила війна з терористами які далеко від штатів...
Плюс американській бізнес добре заробляє на війні, енергоринок ЄС, збройні контракти і швидке завершення також не в їх інтересах...
Скандальну екс-нардепку, проти якої Служба безпеки відкрила кримінальне провадження по низці статей, звільнено з посади професора університету.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Если быть точным, то звучать должно так:
росія переважає НАТО и США в темпах постачання на фронт важкого озброєння
И это при том, россия со всех сторон обложена санкциями, технологии устаревшие и даже гвозди не производит!
Или все же дело не в россии? А в малых поставках противоположной стороны?
Хто не бачив відремонтованого Краба чи Паладіна, якого тягнуть (не скажу де і як, але бачу регулярно) на фронт - той просто "експерт" по ганянню лисого в шафі... Але інфографіку брехливу ці Дасенки та Кевлюки розповсюджувати не тидаються.
Маніпулятивна вона том, що первинні постачання ОВТ для ЗСУ (декларовані союзинками на 2023 рік) порівнює з "загальною кількістю постачання ОВТ, включаючи відремонтовану по 3-4 колу техніку" для окупантів.
Ніхто не знає цифр відремонтованих і знов поставлених Паладинів, Крабів, Т72 та Т64. А вони, очевидно, є і їх сотні.
Інша маніпуляція - це непредставлення в цій "інфографіці" загальних втрат ЗСУ та окупантів хоча б за даними Oryx. А краще - від Генштабу ЗСУ. А співвідношення втрат там - в рази менше у ЗСУ. Отже - не видно динаміки втрат та динаміки зменшення концентрації ОВТ в засрашки. Наприклад, за даними ГШ ЗСУ засрашка цього року втратила 2348 танків. А відремонтувала, нібитто, 1000 штук.
Отже, "інфографіка" орієнтована на виклик емоцій "всьо пропало, закидують танками". Хоча цього і близько немає. Покидьок "Дасєнко" (і його рекламатор, недолугий ідіот Кевлюк ) знає свою справу - маніпулює часточкою правди, не показуючи реальної картини.
В зрадойоба Кевлюка в "інфографіці" від зрадойоба Дасєнка використані дані пропаганди засрашки.
Я оперую даними Oryx та ГШ ЗСУ.
Різниця кардинальна. Якщо ти "ніякої різниці" не бачиш - звернись до психіатра.
Отже, наволочі-зрадойоби взяли пропаганду засрашки і намалювала зліва "а от ще пообіцяли поставити союзники".
І тепер ************ по інтернетах беззмістовною "інфографікою"... Що насправді з постачанням техніки і в засрашки, і в ЗСУ - хєр зна. Але це, в статті - справжнє, кондове зрадойобство на основі даних засрашки.
Фактами є:
1. торік засрашка НАСТУПАЛА З ТЕХНІКОЮ на фронті в 2500 кілометрів.
2. в жовтні-листопаді 2023 року, вже півтора місяці, засрашка З ТЕХНІКОЮ не може захопити місто Авдіївку, розміром 10х10 кілометрів з довоєнним населенням в ... 32'000 осіб - і це навіть не райцентр. А невеличке містечко при заводі - коксохімі.