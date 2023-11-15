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На Закарпатье мужчина 3 дня бродил по горам в поисках границы с Румынией, а затем позвонил спасателям, - ГПСУ. ФОТО

На Закарпатье пограничники задержали мужчину, который три дня бродил по горам, чтобы незаконно пересечь границу с Румынией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

27-летний мужчина самостоятельно проложил себе маршрут преодоления карпатского высокогорья. Через трое суток скитаний он решил позвонить спасателям.

На Закарпатье мужчина 3 дня бродил по горам в поисках границы с Румынией, а затем позвонил спасателям, - ГПСУ 01

Были организованы совместные поиски, к которым привлекли военнослужащих отдела "Деловое" Мукачевского отряда. За 6 километров до границы "путешественника" обнаружили и доставили в пограничное подразделение. Мужчина признался, что намеревался пересечь границу с Румынией. Конечной целью путешествия должны были стать США.

На правонарушителя составили протокол о совершении админправонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд.

Читайте также: Схема переправки уклонистов через границу выявлена на Буковине, - ГПСУ

Всего за прошедшие сутки пограничники Мукачевского отряда пресекли 4 попытки нарушения границы, в результате чего задержали 9 мужчин призывного возраста.

Автор: 

Госпогранслужба (6642) уклонисты (960) Закарпатская область (2617)


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Топ комментарии
+15
Зеля, два роки бродив від повісток до військомату (2014-15), і он аж куди вийшов, на Банкову в Києві, а цей заблукав…, без кала мойшськага!
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15.11.2023 19:00 Ответить
+12
по каким правовым документам он "ухилянт" ?
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15.11.2023 18:56 Ответить
+12
Паскуди, коли ви людей ухилянтами перестанете називати?! Його що по 336 судили?!
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15.11.2023 19:01 Ответить
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Такого у розвідку неможна,потім не найдеш.
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15.11.2023 18:52 Ответить
ну всьо
йде служити
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15.11.2023 18:53 Ответить
в морські котики (топографом)
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15.11.2023 19:07 Ответить
по каким правовым документам он "ухилянт" ?
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15.11.2023 18:56 Ответить
чістосєрдєчноє прізнаніє от безисходності, явка с повінной, залєз в сєйф а он захлопнулся
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15.11.2023 19:06 Ответить
А по яким ти Javeline? Краще назовись Ухилянт. Ближче буде до істини.
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15.11.2023 20:06 Ответить
з Румунії видніше хто ухилянт ))
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15.11.2023 20:17 Ответить
Кацапе, йди за російським кораблем )
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15.11.2023 20:11 Ответить
а міг би поїхати порибалити в Європу і не повернутись ... в мене мрія порибалити в Фінляндії .
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15.11.2023 18:58 Ответить
На турнір зі спортивного орієнтування імені І. Сусаніна. Це заявка на перемогу.
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15.11.2023 20:07 Ответить
Сматфон був, а встановити Гуугл-Мапс не зміг?!!
І навіщо такий ТИПІЛ у ЗСУ?
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15.11.2023 18:58 Ответить
Мабуть там з інтернетом біда)
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15.11.2023 19:12 Ответить
Для геолокації є супутники.
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15.11.2023 19:15 Ответить
И что тебе спутники покажут? Спутники тебе не покажут "тропу ухилятов"
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15.11.2023 19:49 Ответить
До млинка ще й вітру треба.
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15.11.2023 20:06 Ответить
Зеля, два роки бродив від повісток до військомату (2014-15), і он аж куди вийшов, на Банкову в Києві, а цей заблукав…, без кала мойшськага!
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15.11.2023 19:00 Ответить
Паскуди, коли ви людей ухилянтами перестанете називати?! Його що по 336 судили?!
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15.11.2023 19:01 Ответить
Незаконно заборонили чоловікам перетинати кордон, а тепер вони вже й ухилянти
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15.11.2023 19:02 Ответить
засудять за спортивний туризм) хоча кордон і не порушив.
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15.11.2023 19:06 Ответить
Навіщо тільки сказав, що до Румунії йшов..міг би грибами-ягодами відмазатись
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15.11.2023 19:15 Ответить
Не паскуда, він мабуть військомат в Карпатах шукав ))
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15.11.2023 19:08 Ответить
Не ображайся. Можеш вважати таке прізвисько для себе особливою відзнакою.
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15.11.2023 20:09 Ответить
О, вже виправили, дякую
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15.11.2023 20:32 Ответить
Подзвонив рятувальникам, а приїхали прикордонники...
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15.11.2023 19:02 Ответить
И военком
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15.11.2023 19:05 Ответить
Досить знущатись,
це можливо наш майбутній президент.
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15.11.2023 19:04 Ответить
вважаєте, що воно без крайньої плоті та на цимбалах без рук лупасить?
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15.11.2023 19:22 Ответить
цікаво, як він признався...
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15.11.2023 19:04 Ответить
Поживешь трое суток в карпатах без подготовки, поймешь.
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15.11.2023 19:06 Ответить
что поймешь? что надо ползти к людям и кричать "я хотел убежать"? про грибы, водку, медведя, отстал от группы и т.п. и не пробовать?
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15.11.2023 19:12 Ответить
От какой группы? По нему видно, что он проснулся утром, и решил- "мне надо срочно в Америку", и поехал на вокзал.
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15.11.2023 19:20 Ответить
спасибо, пояснили - т.е. когда он начал было про грибы и медведя, его перебили - слышь, да по тебе видно что ты проснулся утром и решил "мне надо срочно в Америку" и поехал на вокзал...
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15.11.2023 19:24 Ответить
Нет, не "слышь.." А так -" Шановний, як ви тут опинилися? ви добре почуваєтеся? ви у своєму розумі?"
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15.11.2023 20:17 Ответить
Якийсь ідіот. Подзвонити роузуму вистачило а по gps кордон знайти не зміг)
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15.11.2023 19:06 Ответить
Во первых, может он и шел по направлению границе, но не рассчитал скорость движения в горах. Судя по нему, он вообще не учел, что в Карпатах есть горы. И что там сейчас уже минус градусов. И что вам даст GPS в Карпатах? Если нет сил идти.
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15.11.2023 20:41 Ответить
Отже маршкідок може робити.
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15.11.2023 19:07 Ответить
3-ри доби у горах із барсеткою- це вам не кожен спецпризначенець витримає.
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15.11.2023 19:56 Ответить
а зачем мамалыжники границу спрятали
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15.11.2023 19:14 Ответить
Їм потрібно було покласти його в землю саме там, де вони його знайшли. Українські хробаки теж потребують їжі і патріотичніші за нього.
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15.11.2023 19:14 Ответить
розкажи як ти перетинав кордон з Мексики ?
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15.11.2023 19:24 Ответить
Нє фАртАнуло
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15.11.2023 19:16 Ответить
Скоріш за все - глушилки gps.
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15.11.2023 19:53 Ответить
Міг би йти на захід
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15.11.2023 20:00 Ответить
Як можна взагалі заблукати в лісі, тим більш з телефоном? В ЗСУ йому буде легше: по-перше на бамбасі степ, по-друге, якщо там заблукає, то урки з шторму його спочатку виї****ть, потім відріжуть яйця, а вже потім відріжуть голову, якою ця істота ніколи не користувалась.
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15.11.2023 19:21 Ответить
ну якщо вирішив сам перейти, то можно було ж підготуватись.
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15.11.2023 19:21 Ответить
А чого не президенту??
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15.11.2023 19:29 Ответить
Як цікаво "ухилянт" із заголовку новини ( а це ст.336 КК) в тексті новини перетворився на порушника кордону ст. 204-1 КУпАП. Ну а під час суду хлопака заявить, що насправді йшов до найближчого ТЦК, але заблукав і подзвонив до рятувальників. А потім його схопили прикордонники і почали морально/фізично тиснути щоб визнав себе винним у спробі перетнути кордон.
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15.11.2023 19:40 Ответить
Мені сподобалось що цифри не приховують... 9 чоловікіа за день ЗАТРИМАНО!!! А скільки пройшли??? Як ловлять 50% то це десь 3000 на рік. І це лише на одному погранзагоні....
Тобто "ісход" продовжується....
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15.11.2023 19:44 Ответить
Схоже на брехню. Або людина хвора, з розумовою відсталістю.
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15.11.2023 19:45 Ответить
Припиніть називати без судового рішення людей ухилянтами
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15.11.2023 19:46 Ответить
А то що?
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15.11.2023 19:57 Ответить
Ну, якщо він від служби в ЗСУ через гори тікав за кордон, то хто він ?
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15.11.2023 19:58 Ответить
Може він єврей і біг на свою історичну батьківщину захищати її.
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15.11.2023 20:12 Ответить
Зеленський чотири повістки .
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16.11.2023 04:48 Ответить
Людина заблукала в горах та звернулася про допомогу. Ось і вся новина
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15.11.2023 19:48 Ответить
Ці айтішники як діти
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15.11.2023 19:50 Ответить
вже був один мандрівник місяців як з 3 тому...
цей другий який за азімут зайшов?
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15.11.2023 19:51 Ответить
Феерический долбодятел😂
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15.11.2023 19:57 Ответить
Яке Позорище..... І йолопу. І країні.
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15.11.2023 19:58 Ответить
От дурне. Маршрутка на Америку тільки по п'ятницям. )))
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15.11.2023 20:04 Ответить
В новом сезоне , фильм , Бродячий , трое суток , без куя и куска хлеба.
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15.11.2023 20:41 Ответить
Пошел по тропе Остапа Бендера.
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15.11.2023 21:37 Ответить
життя одне-воно безцінне
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15.11.2023 23:08 Ответить
 
 