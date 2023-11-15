На Закарпатье мужчина 3 дня бродил по горам в поисках границы с Румынией, а затем позвонил спасателям, - ГПСУ. ФОТО

На Закарпатье пограничники задержали мужчину, который три дня бродил по горам, чтобы незаконно пересечь границу с Румынией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

27-летний мужчина самостоятельно проложил себе маршрут преодоления карпатского высокогорья. Через трое суток скитаний он решил позвонить спасателям.

Были организованы совместные поиски, к которым привлекли военнослужащих отдела "Деловое" Мукачевского отряда. За 6 километров до границы "путешественника" обнаружили и доставили в пограничное подразделение. Мужчина признался, что намеревался пересечь границу с Румынией. Конечной целью путешествия должны были стать США.

На правонарушителя составили протокол о совершении админправонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд.

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Всего за прошедшие сутки пограничники Мукачевского отряда пресекли 4 попытки нарушения границы, в результате чего задержали 9 мужчин призывного возраста.