На Закарпатье мужчина 3 дня бродил по горам в поисках границы с Румынией, а затем позвонил спасателям, - ГПСУ. ФОТО
На Закарпатье пограничники задержали мужчину, который три дня бродил по горам, чтобы незаконно пересечь границу с Румынией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
27-летний мужчина самостоятельно проложил себе маршрут преодоления карпатского высокогорья. Через трое суток скитаний он решил позвонить спасателям.
Были организованы совместные поиски, к которым привлекли военнослужащих отдела "Деловое" Мукачевского отряда. За 6 километров до границы "путешественника" обнаружили и доставили в пограничное подразделение. Мужчина признался, что намеревался пересечь границу с Румынией. Конечной целью путешествия должны были стать США.
На правонарушителя составили протокол о совершении админправонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд.
Всего за прошедшие сутки пограничники Мукачевского отряда пресекли 4 попытки нарушения границы, в результате чего задержали 9 мужчин призывного возраста.
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йде служити
І навіщо такий ТИПІЛ у ЗСУ?
це можливо наш майбутній президент.
Тобто "ісход" продовжується....
цей другий який за азімут зайшов?