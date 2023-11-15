Враг активизировался на Бахмутском направлении, за сутки отражено 12 атак, - Сухопутные силы

На Бахмутском направлении в течение последних суток оккупанты активизировались в районе Богдановки, Клещиевки, Ивановского и Андреевки.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

По его словам, противник пытается отбить утраченные позиции, ищет слабые места в нашей обороне.

"За минувшие сутки отразили 12 атак врага в районе Богдановки, Клещиевки, Ивановского и Андреевки. Враг нанес один авиаудар и применил 46 дронов-камикадзе, совершил 643 обстрела за сутки. Также ликвидировано 166 оккупантов и 52 единицы вражеской техники, из них - 5 БМП, 11 артсистем, четыре Града", - подчеркнул он.

Фитьо также отметил, что именно количество обстрелов на этом направлении возросло – враг это делает "для дальнейших активных штурмовых действий".

"В предыдущие дни их было больше на Лимано-Купянском. Мы видим, что противник на Бахмутском направлении активизировался. Однако на обоих этих направлениях враг особых успехов не имеет", - подытожил он.

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