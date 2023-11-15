В течение этих суток враг нанес 4 ракетных и 29 авиационных ударов по территории Украины, - Генштаб ВС

15 ноября враг нанес 4 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Всего враг нанес 4 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также российская федерация в очередной раз атаковала Украину, применив зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам гражданской инфраструктуры города Селидово Донецкой области и Запорожья. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 20 частных жилых домов, 7 многоэтажек и другая гражданская инфраструктура.

В то же время авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 артиллерийских средств, боеприпасов и средство противовоздушной обороны противника.

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