Минэнерго и американская Tetra Tech подписали соглашение о сотрудничестве по разминированию энергетической инфраструктуры

Министерство энергетики Украины и американская компания Tetra Tech, Inc договорились о сотрудничестве по разминированию энергетической инфраструктуры Украины и подписали меморандум.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующий меморандум в присутствии министра энергетики Германа Галущенко и вице-президента компании Tetra Tech, Inc Стива Пристли подписали заместитель министра Ярослав Демченков и руководитель проекта Tetra Tech, Inc Джефф Колдвелл.

"Разминирование энергетических объектов – один из приоритетов, благодаря которому энергетики смогут быстрее восстанавливать электро- и газоснабжение населению", – отметил Галущенко.

По предварительным оценкам компаний топливно-энергетического сектора, площадь территорий энергетической инфраструктуры, требующих обследования на наличие участков, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны, составляет более 30 тысяч гектаров только на подконтрольных Украине территориях.

Наиболее заминированы территории энергетической инфраструктуры Запорожской, Донецкой и Харьковской областей. Также в разминировании нуждаются объекты в Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Сумской, Черниговской, Житомирской областях.

"Учитывая это, нам очень нужна помощь партнеров в разминировании", - добавил Галущенко.

Джефф Колдвелл подчеркнул, что заключенные договоренности помогут улучшить энергетическую безопасность в Украине.

Меморандум заключен в рамках продолжающейся в Варшаве международной конференции "Энергия для восстановления Украины" (Energy for the recovery of Ukraine).

Предполагается, что Tetra Tech, Inc будет оказывать техническую помощь и консультативную поддержку Mинэнерго в реализации мер противоминной деятельности.

Стороны будут также сотрудничать для безопасного восстановления критической энергетической инфраструктуры Украины путем очистки энергетических объектов, их площадок и прилегающих территорий от взрывоопасных пережитков войны и их компонентов, создающих угрозу жизни и здоровью людей, и обеспечения надлежащей безопасной эксплуатации энергетических объектов.