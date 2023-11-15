Кулеба приветствовал решение Чехии о замораживании российских государственных активов и призвал другие страны последовать этому примеру
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность Чехии за "принципиальный шаг" - решение заморозить все российские государственные активы - и призвал другие страны последовать этому примеру.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.
Кулеба отметил: "Чехия только что заморозила все российские государственные активы. Я приветствую этот принципиальный шаг и благодарю своего коллегу и друга Яна Липавского. Все страны, которые еще не сделали этого, должны последовать этому примеру. Российские деньги должны идти на восстановление Украины, а не на убийства и уничтожение".
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