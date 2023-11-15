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Новости Санкции против России
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Кулеба приветствовал решение Чехии о замораживании российских государственных активов и призвал другие страны последовать этому примеру

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность Чехии за "принципиальный шаг" - решение заморозить все российские государственные активы - и призвал другие страны последовать этому примеру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

Кулеба отметил: "Чехия только что заморозила все российские государственные активы. Я приветствую этот принципиальный шаг и благодарю своего коллегу и друга Яна Липавского. Все страны, которые еще не сделали этого, должны последовать этому примеру. Российские деньги должны идти на восстановление Украины, а не на убийства и уничтожение".

Читайте также: Чехия заморозит все активы россии на своей территории, - глава МИД Липавский

Автор: 

Чехия (1746) Кулеба Дмитрий (2880) Липавский Ян (103) замороженные активы (303)


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ты всё заморозил? но тебе кацапы не разрешают
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15.11.2023 20:38 Ответить
А Кулєба знає,що це для України, а не для слуг? Може даремно радіє..бо активи передадуть для відбудови країни віртуально,а кошти підуть тим хто наразі реально буде це робити
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15.11.2023 20:39 Ответить
Кулеба, швидко развьязуй питання блокування кордонів України @перевізниками@!!!

Тряси ЕС як грушу!
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15.11.2023 21:03 Ответить
А себе Кулеба теж закликав? Чи то другоє?
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15.11.2023 23:39 Ответить
 
 